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Последствия взрыва на Крымском мосту. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате взрыва Крымский мост получил серьезные разрушения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В сети появилось видео последствий взрыва на Крымском мосту.

Читайте: Путин создает правительственную комиссию из-за "чрезвычайного события на Крымском мосту"
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Топ комментарии
+53
Это просто сказка. Это замечательно .НО МАЛО ,мало нужно теперь по военным частям где кацапы расположились ******* ,чтоб земля украинская горела у москаляк под ногами.
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08.10.2022 10:03
+53
Мамулечка я не хочу уезжать из Крыма!
Да мы и не сможем, задолбала!
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08.10.2022 10:06
+42
Так душевно, по домашнему
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08.10.2022 10:04
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Sergij Iwaszkowski До слез
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08.10.2022 10:44 Ответить
То , что мы ждали восемь лет Надо открыть шампанское . Это вам ***** за все Украинские города
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08.10.2022 10:50 Ответить
сам ***** подорвал чтобы побольше собирать мяса на мобилизации!!!
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08.10.2022 10:50 Ответить
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08.10.2022 10:57 Ответить
Это вчера кое-кто... по пьяни...
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08.10.2022 10:59 Ответить
Невже у кінці сьомого десятку може повернутися молодість? Сьогоні зранку як і 50 років тому наспівую композицію найулюбленішої рокгрупи,,Діп Перпл,, -,,Дим над водою,,Слава ВСУ!!!!!!!!!!!!!!
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08.10.2022 11:00 Ответить
Deep Purple: Дим над водою
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08.10.2022 19:46 Ответить
Это просто праздник какой-то!
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08.10.2022 11:06 Ответить
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08.10.2022 11:36 Ответить
Молодці ЗСУ!!! тихесенько роблять своє!!!))) Дурні кацапи навіть не встигли нічого зрозуміти!)))
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08.10.2022 11:06 Ответить
Утром анператор глянул на речку, а моста-то и нету...
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08.10.2022 11:12 Ответить
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08.10.2022 11:13 Ответить
Слушай, скажи, как у тебя получается вставлять изображения?
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08.10.2022 11:30 Ответить
Берешь URL (адрес) картинки из интернета или загружаешь свою на хостинг Завантаження - Gifyu (Українська) и потом копирушешь уже загруженной URL. Потом в диалоговом окне (где ти пишешь свои комменти жмешь на ярличок картинки и вставляешь скопированний адерс. И уваля.
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08.10.2022 11:50 Ответить
Прошу.
По-перше, jpg-та gif-зображення завантажуються за опцією цього cайту (біля смайликів), Одне но тільки: протокол має бути https ( якщо в адресі http, треба додати те "s");
По-друге, ютьюб муві можна завантажувати за їхньою адресою використовуючи простий шаблон на мові HTML через опцію цього сайту <> - крайня праворуч:
<a href="адреса ютьюб муві">будь-який текст пояснення </a>
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08.10.2022 12:23 Ответить
путин сам взорвал, народу мстит
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08.10.2022 11:21 Ответить
подивився кадри, коли вигоріло все. Виявляється, одна смуга автомобільного мосту вціліла, по ній можна їздити. Потрібно добити.
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08.10.2022 11:23 Ответить
а там паралнльно ще один , може хтось знає по ньому можна ?
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08.10.2022 11:26 Ответить
Вічно ті росіяни порушують техніку безпеки.
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08.10.2022 11:27 Ответить
классно ********
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08.10.2022 11:28 Ответить
Курение в неположенном месте ЗАПРЕЩЕНО!
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08.10.2022 11:28 Ответить
наконец то ...Фура с ракетами С300 ...Просрочка
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08.10.2022 11:31 Ответить
Дай ка ты ему ещё пару раз. Для ума.(с)
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08.10.2022 11:36 Ответить


Хэппи пёзды тую!
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08.10.2022 11:37 Ответить
Это посильнее Фауста Гете будет
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08.10.2022 11:58 Ответить
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08.10.2022 14:43 Ответить
с днюхой ***** поздравили
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08.10.2022 11:38 Ответить
цистерны не решили показать феерверк, жаль
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08.10.2022 11:44 Ответить
ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
С. МАРШАК
В ноябре сезон закрыт.
Замерли курорты.
А в Крыму фашист сидит,
К берегам припертый.
Перерезали пути
Пушки да винтовки,
И фашисту не найти
Дверцы в мышеловке.
Он мечтал
собрать в Крыму
Много винограда,
Но теперь уже ему
Ничего не надо.
Смотрит в даль
морскую он,
Хмурый и печальный.
Для него теперь сезон
Настает купальный.
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08.10.2022 11:48 Ответить
Цистерни аж засумували
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08.10.2022 11:53 Ответить
- Капрал Єнот, що за опіздання?! Під час війни вихідних ніт! Ви що собі дозволяєте?!

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08.10.2022 11:57 Ответить
Переправлятимуться на Кавказ на човнах якщо знайдуть.
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08.10.2022 12:54 Ответить
значит цистерна бонусом пошла
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08.10.2022 13:20 Ответить
Ну так друга полоса ціла. По ній же рух можливий?
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08.10.2022 13:44 Ответить
це вялічіє ***** наїпнулося..
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08.10.2022 13:55 Ответить
Кацапы, бегите пока не поздно!!!!! Слава ВСУ!!!
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08.10.2022 14:18 Ответить
На жаль, вціліла одна автомобільна нитка і, найголовніше, залізнодорожна. Рельси вони за кілька днів поремонтують, тому єфект більше психологічний
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08.10.2022 14:31 Ответить
Не все так просто. Після такої уданої хвилі цілком можуть бути деформовані опори. До того ж, багатогодинне горіння дизеля скоріш за все пошкодило залізобетон, на нього не можна давати навантаження. В нормальній країні провели б прискіпливу експертизу, але кацапам потрібна картинка для вечірніх новин.
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08.10.2022 17:17 Ответить
ПРИЙШОВ ЧАС ТАКІ БАГАТОТОННІ ВАНТАЖНІ-ЧЕЛЕНДЖЕРИ З АМОНІТОМ ЗАПУСКАТИ ПО "УСЄЙ СРАНЕ ОЛЕНЬЕЙ...!!!
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08.10.2022 14:51 Ответить
Трагедия! Какая трагедия!
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08.10.2022 15:14 Ответить
это просто ШЭДЭВР работы ..спецов.. выждать состав с топливом и ******* . парням ордена надо давать . так душевно по домашнему подорвали . ***** поздравили
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08.10.2022 17:30 Ответить
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08.10.2022 18:34 Ответить
курить надо в специально отведённых местах.
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08.10.2022 19:43 Ответить
Їхав кацап по мосточку,
Їхав кацап по мосточку,
Їхав кацап по мосточку,
Віз поцуплену сорочку (з України).
Їхав кацап по мосточку,
Віз поцуплену сорочку!
Десь узялась шура-бура,
Десь узялась фура-бура,
Десь узялась фура-бура,
По мосточку довбанула.
Десь узялась фура-бура,
По мосточку довбанула!
Вітер віє-повіває,
Вітер віє-повіває,
Вітер віє-повіває,
У морі міст відпочіває,
Вітер віє повіває,
У морі міст відпочіває!
Вітер віє, віє, віє
У морі міст прольоти миє,
Вітер віє, віє, віє
У морі міст прольоти миє!
Слава Україні!
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08.10.2022 19:43 Ответить
Половина моста проездная вообще-то осталась
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08.10.2022 23:33 Ответить
Красіво.
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08.10.2022 23:40 Ответить
гру
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09.10.2022 00:01 Ответить
Снести мост могли только определённые расейские структуры, это очевидно уже всем.
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09.10.2022 00:40 Ответить
На фото та відео видно, що всі опори автомобільної ділянки цілі але обрушено два автомобільні прольоти. Висновок: під опори вибухівка не закладалася, а однією вантажівкою два прольоти обрушити неможливо.
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09.10.2022 19:21 Ответить
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