На крымских АЗС образовались очереди. ВИДЕО
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На крымских заправках растут очереди.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Местные жители запасаются бензином. По словам очевидцев, некоторые водители заправляют сразу несколько канистр.
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+30 Александр Юр
показать весь комментарий08.10.2022 10:37
+29 mrSmith
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+29 аспм мпри
показать весь комментарий08.10.2022 10:40
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бігти вже немає куди !
- Так, звичайно. Зараз на заправці пару каністр захоплю.
- Обвинили, что разбавлял пиво ослиной мочой. Какое разбавлял??? Это была чистая моча!
(фильм "Блеф")
Моя вам порада, поки ще не холодно - беріть надувні матраси і в сторону Магадана - пливіть потихеньку на родіну.
ЦЕ ВКРАДЕНИ українські пароми під прапорами інших краін?
‼️‼️‼️Єрдогана до перемовин з кацапами не пущать - треба ПОНАІХАВШИХ кацапів з Криму випереть НАЗАВЖДИ . Щоб більше не було « хоть камни с неба»
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