Зенитчики Воздушных сил в Николаевской области сбили дрон-камикадзе из пулемета. ВИДЕО

В Николаевской области воины-зенитчики "приземлили" российский дрон иранского производства "Shahed-136".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает служба связей с общественностью воздушного командования "Південь".

"Утром 8 октября в Николаевской области воинами мобильной огневой группы Херсонской зенитной ракетной бригады из крупнокалиберного пулемета "Утес" сбит дрон-камикадзе "Shahed-136", - говорится в сообщении.

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