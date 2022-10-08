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Зенитчики Воздушных сил в Николаевской области сбили дрон-камикадзе из пулемета. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

дрон,іран

В Николаевской области воины-зенитчики "приземлили" российский дрон иранского производства "Shahed-136".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает служба связей с общественностью воздушного командования "Південь".

"Утром 8 октября в Николаевской области воинами мобильной огневой группы Херсонской зенитной ракетной бригады из крупнокалиберного пулемета "Утес" сбит дрон-камикадзе "Shahed-136", - говорится в сообщении.

Также читайте: Силами ПВО сбиты три российских дрона-камикадзе "Shahed-136", - ОК "Південь"
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Топ комментарии
+8
браво! молодцы
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08.10.2022 12:12
+7
На крыле написано - не брат. Это точно, они нам не братья.
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08.10.2022 12:13
+5
А где сам шахед с рулем от мопеда?
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08.10.2022 12:05
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А где сам шахед с рулем от мопеда?
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08.10.2022 12:05 Ответить
так это... были демоны... мы это не отрицаем... но они самоликвидировались )))
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08.10.2022 12:14 Ответить
браво! молодцы
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08.10.2022 12:12 Ответить
На крыле написано - не брат. Это точно, они нам не братья.
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08.10.2022 12:13 Ответить
Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼
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08.10.2022 12:30 Ответить
главное их вовремя заметить, а дальше сбить не проблема, если даже из пулемёта срезали
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08.10.2022 12:30 Ответить
ну все же не так просто, особенно с пулемета. пулеметчик молодец (ну и повезло, хотя одно второе не отменяет).
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08.10.2022 12:44 Ответить
Если не иметь специально подобранных прицельных помощников, то сбить этот дрон фантастически сложно. Когда стреляешь вверх, то пуля движется в слое воздуха с другой температурой и влажностью, там есть порывы ветра абсолютно не такие, как на земле, нету возможности пристрелки, МОА у пулемета очень большое, крупный калибр еще сносит в сторону и он тормозит. И при всем этом дрон движется с большой скоростью, то есть надо рассчитать время подлета. Сбить обычными пулями надо под 5000-10000 выстрелов. И при этом любой выстрел ниже 75-80 градусов смертельно опасен для тех, кто на земле в 1-2-3км на линии огня. Пуля еще будет иметь достаточный импульс и кинетическую энергию, чтобы убить человека. То есть стрелять надо с пониманием, что можно нанести вред больше, чем несет дрон.

Обычно используют шрапнельные 20-30-35мм снаряды, которые имеют взрыватель по лазеру, а саму цель держит РЛС и компьютер, рассчитывающий наведение и момент подрыва. Это дешево, уверенно (если нету спецпокрытия и особой формы корпуса для снижения эпр, чего у этих мопедов нету в помине), надежно и безопасно. Снаряды имеют самоликвидатор, никогда не долетят до земли без подрыва. Последний снаряд в стволе просто вверх отстрелить и он взорвется тоже, когда разоружаешь валыну.

Сбить же с пулемета обычного можно одним способом: трассеры все до единой пули и очень опытная рука на хорошей станине, поглощающей отдачу и охлаждение ствола, ствол тоже чистый без грязи, лента без кусочков пластика отломанных, чтобы все это не мешало. И за счет опыта можно трассерами короткими очередями совместить полет пули и предполагаемое место дрона с учетом всех факторов. То есть это можно, но нужны тренировки, а именно самим сделать с таким же двиглом мопеды и отправить наших бойцов набивать на них руку, стреляя патронами скорее всего настоящими, нету возможности использовать мягкий пластик в пуле и надеется на такие же аэродинамические характеристики. Притом подготовка должна быть на боевой позиции, чтобы воин и погодные условия учитывал и целился пристрелочными по ему удобным ориентирам. И расположить так, чтобы не попали по людям на излете. Слишком все это сложно, надо идти другим путем, но как экспресс-сиюминутный вариант с трассерами и совмещением цели и траектории вполне себе помочь может.
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08.10.2022 12:56 Ответить
на крилі написано - "не брат"
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08.10.2022 12:44 Ответить
Дякуємо, рідненькі.
Бережи і допомагай вам Господь та Матінка Богородиця
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08.10.2022 13:19 Ответить
 
 