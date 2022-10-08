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Грузовик, подорвавшийся на Крымском мосту, перед этим осматривали россияне, - Mash. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Силовики заглянули в прицеп грузового автомобиля и не обнаружили там ничего подозрительного.

Видеообзор автомобиля опубликовал российский телеграм-канал Mash, сообщает Цензор.НЕТ.

Он утверждает, что на этих кадрах позже подорвавшаяся на мосту фура проходит пост Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Инспекторы заглядывают в прицеп авто, но не видят ничего подозрительного.

Через несколько минут автомобиль взорвался.

Читайте: "Не разрушен, а поврежден": власти РФ учат, как рассказывать о пожаре на Крымском мосту

Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту начался сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.
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Топ комментарии
+34
та то не вантажівка бахнула - там поруч їхав лігковик! це в нього колесо лопнуло
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08.10.2022 12:58
+27
- Что вєзьотє?
- Хлопок...
- Праєзжайте.
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08.10.2022 13:05
+24
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08.10.2022 13:14
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Страница 2 из 2
Це мала би бути Дуууууже велика ракета.
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08.10.2022 13:44 Ответить
Размером с чертов грузовик, которая должна была ещё взорваться аккуратно за пару метров до полотна.
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08.10.2022 14:28 Ответить
То воділа повітря портив...
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08.10.2022 13:46 Ответить
Там на видео день и нет поезда

Сравните с видео на камерах там темно

и фонари светили

Да и зачем ракеты если такой способ намного эффективнее
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08.10.2022 13:50 Ответить
те відео, що гуляло вранці, з реєстратора при світлі дня то фейк
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08.10.2022 13:57 Ответить
Oil Roschko

Як тебе заклинило, німецький "сідєлєц"...
До адекватних людей з одного разу зазвичай доходить, навіщо пповторюватиь?.
Ти що, по собі судиш, до тебе з одного разу мабудь не доходить...
В дитинстві мамА не навчила, не судити інших по собі?
То відео не з реєстратора, а з камери спостереження на мосту, не дійшло?
Хоч раз з аналогічних камер відео бачило?

Дуй, вбоге, в чебурнет, до братів по "розуму" та не смерди в оточуючий світ.
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08.10.2022 15:15 Ответить
гаишнику 3.14зда ...на мать его й.... проверил фуру
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08.10.2022 13:37 Ответить
Це не фура. На мою думку. Я думаю, щось заклали знизу полотна. Якби взірвалася фура, то найближчі машини просто вибуховою хвилею знесло з дороги в море. Якшо порвало на шмаття багатотонний залізобетонний прольот моста, то легковики б долетіли до Туреччини. Але на відео чітко видно, що нікуди вони не полетіли, а просто загальмували. Це тому, що вибух був під пролітом моста і направлений вгору. Проліт порвало, але над мостом вибухова хвиля горизонтально не пішла.
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08.10.2022 13:38 Ответить
"Всего то тонна гексогена" подумали они

Может кому то на дачу нужно

)
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08.10.2022 13:40 Ответить
Хіба там транспорт не проходить повз прилади які виявляють вибухівку дистанційно? Це все ж таки дуже стратегічній об'єкт тай ще й війна. Пам'ятаю, колись в Бейруті навіть на підземну стоянку торгового центру треба було через "нюхачі " заїзджати. А тут цілий міст.
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08.10.2022 13:41 Ответить
"Нюхачі" виявляють не вибухівку, а спеціальний маркуючий компонент, який додається до вибухівки на етапі її виробництва. Тобто якщо дуже треба, то можна зробити вибухівку, яка не буде виявлятися такими детекторами. Десь по телевізору про це розказували...
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08.10.2022 13:45 Ответить
А навіщо тоді на терміналах уздовж контейнерних рядів їздить фургон з дивними антенами і сканує вміст. Явно ж не наркоту в пакетиках шукає а щось більш небезпечне.
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08.10.2022 14:09 Ответить
Я не спеціаліст. Шось чув про дозиметри, але точно не скажу.
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08.10.2022 14:21 Ответить
Той хто боровся із корупцією на россії, мій особистий ворог
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08.10.2022 13:46 Ответить
чтобы кремлевская помойка mash показала правду?
не верю я им
они вечно врут
если они показывают что типа грузовик взорвался
то значит им это надо
на самом деле взрыв не от него был скорее всего
он когда уже поднимался выше, взрыв был
а полотно что упало было раньше этого по дороге
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08.10.2022 13:50 Ответить
Охоронців кримського мосту відправлять на фронт.
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08.10.2022 13:50 Ответить
Фура може везла добрива (здається аміачну селітру), а її треба якось по-особливому зберігати, бо в Бейруті вона знесла пів міста.
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08.10.2022 15:40 Ответить
Слава Христу за ЗСУ!!!

Бешенный вольфович, йося кобзон

Молят у дьявола путину трон,

И от тайги до британских морей
москальская армия сброд нелюдей

Так пусть москаль сжимает в страхе

Клочок украденных трусов,

И все должны мы неудержимо

Им дать по морде, как «Азов»!

Народная армия марш, марш вперёд

Кровь Украины нас в бой зовет,
Ведь от тайги до британских морей
москальская армия всех сброд нелюдей!

Так пусть москаль сжимает в страхе

Клочок украденных трусов,

И все должны мы неудержимо

Им дать по морде, как «Азов»!
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08.10.2022 21:11 Ответить
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