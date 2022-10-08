Грузовик, подорвавшийся на Крымском мосту, перед этим осматривали россияне, - Mash. ВИДЕО
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Силовики заглянули в прицеп грузового автомобиля и не обнаружили там ничего подозрительного.
Видеообзор автомобиля опубликовал российский телеграм-канал Mash, сообщает Цензор.НЕТ.
Он утверждает, что на этих кадрах позже подорвавшаяся на мосту фура проходит пост Государственной инспекции безопасности дорожного движения.
Инспекторы заглядывают в прицеп авто, но не видят ничего подозрительного.
Через несколько минут автомобиль взорвался.
Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту начался сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.
По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.
Пожалуйста, подождите...
Сравните с видео на камерах там темно
и фонари светили
Да и зачем ракеты если такой способ намного эффективнее
Як тебе заклинило, німецький "сідєлєц"...
До адекватних людей з одного разу зазвичай доходить, навіщо пповторюватиь?.
Ти що, по собі судиш, до тебе з одного разу мабудь не доходить...
В дитинстві мамА не навчила, не судити інших по собі?
То відео не з реєстратора, а з камери спостереження на мосту, не дійшло?
Хоч раз з аналогічних камер відео бачило?
Дуй, вбоге, в чебурнет, до братів по "розуму" та не смерди в оточуючий світ.
Может кому то на дачу нужно
)
не верю я им
они вечно врут
если они показывают что типа грузовик взорвался
то значит им это надо
на самом деле взрыв не от него был скорее всего
он когда уже поднимался выше, взрыв был
а полотно что упало было раньше этого по дороге
Бешенный вольфович, йося кобзон
Молят у дьявола путину трон,
И от тайги до британских морей
москальская армия сброд нелюдей
Так пусть москаль сжимает в страхе
Клочок украденных трусов,
И все должны мы неудержимо
Им дать по морде, как «Азов»!
Народная армия марш, марш вперёд
Кровь Украины нас в бой зовет,
Ведь от тайги до британских морей
москальская армия всех сброд нелюдей!
Так пусть москаль сжимает в страхе
Клочок украденных трусов,
И все должны мы неудержимо
Им дать по морде, как «Азов»!