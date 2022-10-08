Как выглядит Крымский мост после взрыва. ВИДЕО
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Автомобильное полотно моста обрушилось в море, на железнодорожных путях стоят обгоревшие цистерны.
Видео с места взрыва публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту разгорается сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.
По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.
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показать весь комментарий08.10.2022 14:14
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Якби бавовна була менш очевидною і можна було б знову наплести про лінзу та недопалок, то така версія була б більш вірогідною.
Хоча, можливо, цистерни не входили в чиїсь плани і вибух не мав бути таким красивим.
Ближайшая большая группа белорусов, отдыхавших в санатории, отправится из Крыма 12 октября на автобусе через паромную переправу.
В настоящее время в санатории «Белоруссия» отдыхает более 200 белорусов.
https://news.zerkalo.io/life/23543.html?c
Просто праздник какой-то!
▪️путин поручил сформировать правительственную комиссию по расследованию инцидента.
▪️Песков заявил, что сроки восстановления моста пока неизвестны.
▪️Согласно Яндекс Картам, Керченский мост будет закрыт до 31 октября.
▪️Запуск паромной переправы невозможен из-за отсутствия самих паромов в Крыму.
Просто праздник какой-то!
P.S. Секретарь СНБО Данилов поздравил путина с днем рождения.
Вовчик, ты не держи обиду, что с опозданием. Подарок готовили
- Фейєрверків, дядя Валєра
- Я виконаю твоє побажання
Рассказывает читатель Флагштока:
«У старшеклассников в нашей школе теперь новое приветствие - «Слава Украине!». Я прямо в осадок выпал. Они чуть ли не всем классом повторяют это. Затем подходят к друг друг и молча пожимают руки. Учителя только улыбаются».
Населенный пункт и номер школы не называем из соображений безопасности.
https://t.me/flagshtok/9685
Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу припускає, що за вибухом на Керченському мосту в суботу вранці може стояти Україна, і привітав "українські спецслужби" з цією подією.
"Естонія, безумовно, вітає це (вибух на Керченському мосту) і вітає українські підрозділи спеціального призначення, які, ймовірно, стоять за цією операцією", - зазначив https://www.delfi.ee/artikkel/120079552/palju-onne-putin-reinsalu-eesti-tervitab-kertsi-silla-ohkimist глава естонського МЗС.
https://rus.delfi.ee/statja/120079576/s-dnem-rozhdeniya-putin-reynsalu-estoniya-privetstvuet-podryv-krymskogo-mosta
Про це заявив радник президента Туреччини Ібрагім Калін, передає CNN.
«Наше розуміння полягає в тому, що пан путін хоче мати нову велику угоду із Заходом. Це частково стосується й України, безумовно. Але більш глобальне питання - це справді нова угода між росією та західним світом», - сказав Калін.
Москва вважає, що угоди, укладені наприкінці «холодної війни» за президентів Михайла Горбачова та Бориса Єльцина, більше не відображають ******** росії.
Він також додав, що переговори між Україною та рф можуть поновитися у майбутньому попри офіційну відмову Володимира Зеленського від переговорів з путіним.
Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни розповідали, що путіну явно не вдається врівноважити вимоги російських націоналістів, які стають все більш радикальними, а також стримати розкол між пропагандою та силовиками.
В останні тижні член найближчого оточення володимира путіна прямо висловлював російському президентові свою незгоду з тим, як він веде війну в Україні.
ПІДПИШІТЬСЯ НА E-MAIL РОЗСИЛКУ
Соромлюся спитати, а коли за всю історію свого існування паРашка була не лайном?
Коли не існувала.
Була Русь Тартарія та Московія. Горизонт подій 600 років. В Росію перейменували Московію після поразки Тартарії в "семирічній війні".
І думаєте як? За допомогою західної зброї.
Ті хто керує за лаштунками - дуже любить спіральні вистави робити: 100-300 и дуже 500 років.
Питання на додачу:
чому Зе вкрав з ковід фонду та МО і збудував на них бетонку, а Московія, як того вимагає військова доктрина, не зруйнувала її при нападі?
Дремлет притихший северный город
Большая граната, и я ещё молод
Плывём через реку, дозорный не спит
А слева уключина громко скрипит
И тогда я взял мужика за плечо и тихонько сказал:
"Я убью тебя, лодочник".
Вместо северного города теперь - южный.
Я вообще в версию с грузовиком слабо верю...
У вас в ВМФ малых подводных лодок, случаем, не появилось в рамках ленд-лиза?
Нехай мости в себе будують
На взрыв Крымского моста в Орде ответили митингом у американского посольства с требованием отставки Байдена. Этот дебил, как его, Слуцкий, обещал ответку - вот получи, проклятый Запад и его киевские марионетки.
Новости **********. У посольства США в Москве проходит митинг с требованием отставки Байдена и вывода сил НАТО с постсоветского пространства. На транспаранте одного из участников написано: «Удар по Крымскому мосту был заказан ЦРУ США». Они реально ********. Все. Страна такая. Народ такой. Нахер они нужны?
Альтернативна залізнична гілка - також всьо?
"пишет о том, что грузовик, который якобы и стал причиной взрыва на Крымском мосту, перевозил БПЛА Shahed-136.
Не подтвердить, не опровергнуть данную версию я не могу. Но могу сказать следующее.
Грузовик на видео, по объёму, мог разместить в среднем 25 Shahed-136.
В свою очередь, 25 БПЛА Shahed-136 - это более тонны взрывчатого вещества. По мощности взрыва и характеру разрушения как раз можно говорить примерно о тонне детонировавшего взрывчатого вещества.
Так же, очень важный аспект - прохождение грузовиком поста контроля. Я сегодня утром уже отмечал, что машина начинённая взрывчаткой его бы так просто не прошла, только если это не транспорт силовиков и всё было по согласованию.
То есть, Shahed-136 перевозились на ВОТ Крым под прикрытием гражданского транспорта. Но, во время перевозки, что-то пошло не так. И это, что-то пошло не так нам всем очень понравилось.
А потому, да, версия очень даже имеет право на жизнь".