"Укольчик сделаем, расскажешь всё, что знаешь и не знаешь", - захваченный оккупантами глава громады Терещенко рассказал о плене. ВИДЕО

Председатель Великобурлукской громады Виктор Терещенко был взят в плен российскими оккупантами в марте, прямо со своего рабочего места. После содержания в местном отделении полиции в течение нескольких дней, его состояние ухудшилось и Виктор Михайлович был госпитализирован. Осознавая угрозу своей жизни, он принял решение выехать на территорию, подконтрольную Украине.

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины Виктор Терещенко, председатель Великобурлукской громады на Харьковщине, принял решение не выезжать, а остаться и работать. В то время по территории области уже двигались колонны оккупационной российской техники.

В середине марта в поселок вошли военнослужащие так называемых "ЛНР" и "ДНР". После этого началась жизнь "под оккупацией".

После отказа Виктора Михайловича идти на контакт с оккупантами они сказали ему: "Россияне придут, укольчики сделают, расскажешь все, что знаешь и не знаешь".

Через несколько дней голову громады похитили прямо с рабочего места.

Об проукраинских активистах в поселке, обысках, допросах, пребывании в плену оккупантов и о том, как Виктору Терещенко удалось выехать через 20 вражеских блокпостов на подконтрольную Украине территорию, а после деоккупации Харьковщины вернуться на рабочее место, смотрите в интервью Богдана Пападина "Бутусов+".

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