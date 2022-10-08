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"Укольчик сделаем, расскажешь всё, что знаешь и не знаешь", - захваченный оккупантами глава громады Терещенко рассказал о плене. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Председатель Великобурлукской громады Виктор Терещенко был взят в плен российскими оккупантами в марте, прямо со своего рабочего места. После содержания в местном отделении полиции в течение нескольких дней, его состояние ухудшилось и Виктор Михайлович был госпитализирован. Осознавая угрозу своей жизни, он принял решение выехать на территорию, подконтрольную Украине.

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины Виктор Терещенко, председатель Великобурлукской громады на Харьковщине, принял решение не выезжать, а остаться и работать. В то время по территории области уже двигались колонны оккупационной российской техники.

В середине марта в поселок вошли военнослужащие так называемых "ЛНР" и "ДНР". После этого началась жизнь "под оккупацией".

После отказа Виктора Михайловича идти на контакт с оккупантами они сказали ему: "Россияне придут, укольчики сделают, расскажешь все, что знаешь и не знаешь".

Через несколько дней голову громады похитили прямо с рабочего места.

Об проукраинских активистах в поселке, обысках, допросах, пребывании в плену оккупантов и о том, как Виктору Терещенко удалось выехать через 20 вражеских блокпостов на подконтрольную Украине территорию, а после деоккупации Харьковщины вернуться на рабочее место, смотрите в интервью Богдана Пападина "Бутусов+".

Смотрите также: "Сняли с нас броню, выложили в посадке и прикрывались нами", - парамедик Мужнюк о физических и психологических пытках в плену. ВИДЕО
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Топ комментарии
+6
и губы в аренду на полста годков...
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08.10.2022 16:36
+4
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08.10.2022 16:26
+3
"ничего не бьівает как прежде" (с) Карлос Кастанеда
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08.10.2022 16:56
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08.10.2022 16:26 Ответить
и губы в аренду на полста годков...
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08.10.2022 16:36 Ответить
...та вона ж боброєдка, небезпечно буде її так використовувати...
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08.10.2022 17:12 Ответить
похоже ты стоматолог...никаких молотков и пассатижей.. повезло дэушке.
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08.10.2022 17:16 Ответить
...і ніякої анастазії !!!
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08.10.2022 17:21 Ответить
одна анастазья на роту..
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08.10.2022 17:33 Ответить
"ничего не бьівает как прежде" (с) Карлос Кастанеда
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08.10.2022 16:56 Ответить
попизже настругает книжку,як отстреливался мужньо..
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08.10.2022 16:34 Ответить
- Ну что: будем рассказывать? - спросил полковник пленного.
- Да, - ответил тот.
И полковник стал рассказывать... (с)
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08.10.2022 16:51 Ответить
"Русские придут, укольчик сделают, расскажешь всё, что знаешь и не знаешь" - типу кацапи обширяються і будуть чудити під наркотою тортури?
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08.10.2022 16:54 Ответить
 
 