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"Опять старую позицию штурмовали, всех наших положили, мы тут мясо", - СБУ перехватила разговор оккупанта с женой. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты экономят боекомплекты, а их корректировщики наводят огонь по своим.

Об этом в перехвате, обнародованном в телеграм-канале СБУ, рассказывают сами же захватчики, передает Цензор.НЕТ.

"С каждым днем все хуже, хуже, людей меньше, меньше. Тебе дают ББК меньше и меньше. Раньше стреляли по 10, по 20. Сейчас - 3-4 ракетки, пук-пук-пук. Хохлы: та-та-та-та-та, а мы пук-пук в ответ…" – описывает своей жене ситуацию на фронте рашист.

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Он говорит, что россияне пытаются перехватить инициативу на поле боя, но ВСУ не дают этого сделать и просто "пачками" уничтожают захватчиков.

"Опять сегодня старую позицию штурмовали. Опять всех наших положили хохлы. Хотели вернуть назад… Всех положили. 200-е, 300-е. Захлебнулась атака. Приказал замкомбата: отбить обратно позиции. Мы тут мясо, просто для мяса нужны…" - жалуется рашист.

А их собственные корректировщики, сидя в тылу, часто бьют по своим, тогда как ВСУ работают по позициям врага очень точно.
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Топ комментарии
+33
єтім кориґувальникам - ріспєкт.
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08.10.2022 16:31
+27
Слова покійного генерала Лебедя: "Лучшие солдаты получаются из людей, которые, придя домой, обнаруживают вместо дома - воронку У них не остаётся ничего, кроме мести И мстить они будут долго, потому что будут рассчитывать каждый свой шаг, чтобы отомстить подольше и побольше!"
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08.10.2022 16:52
+26
Это точно. У меня друган, мариуполец, минометчик. Как-то мне сказал : " Я не терпила, я с них за все красненьким возьму" .
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08.10.2022 17:02
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єтім кориґувальникам - ріспєкт.
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08.10.2022 16:31 Ответить
мыдаль..рыспект на хлеб не положишь...
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08.10.2022 16:45 Ответить
шоб пук-пук-пук не было, лучшие парашные военспецы рекомендуют - тампакс! ))
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08.10.2022 16:34 Ответить
ти не мясо-ти вчорашне гівно
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08.10.2022 16:39 Ответить
хто вас звав на нашій землі пук пук робити?
не подобається - або здохни або з'є*ися з України
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08.10.2022 16:39 Ответить
Помню смотрел фильм про Вьетнам. Так там тоже делали прехват на артилерию и заганяли координаты их же подразделений на передке. а те дурачки рады стараться шмаляли.
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08.10.2022 16:41 Ответить
В орків неграмотні коригувальники та ще й економлять снаряди . Таким чином в окупантів з кожним днем все погано
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08.10.2022 16:42 Ответить
Пук-пук-пук это только начало. Дальше будете как-как-как, когда ВСУ подойдут.
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08.10.2022 16:44 Ответить
Реклама. "Пук-пук". Дымовая завеса - аналогов нет!"
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08.10.2022 16:45 Ответить
Слова покійного генерала Лебедя: "Лучшие солдаты получаются из людей, которые, придя домой, обнаруживают вместо дома - воронку У них не остаётся ничего, кроме мести И мстить они будут долго, потому что будут рассчитывать каждый свой шаг, чтобы отомстить подольше и побольше!"
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08.10.2022 16:52 Ответить
Это точно. У меня друган, мариуполец, минометчик. Как-то мне сказал : " Я не терпила, я с них за все красненьким возьму" .
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08.10.2022 17:02 Ответить
це часом не той кат, що Придністров"є від Молдови відкусив? То він знав що казав, русскіє і зараз то саме роблять. Зруйнують домівки, знищать людей, а потім звинуватять в усьому українців, знаючи що людина, яка втратила все, на емоціях, аналізом подій займатися не буде. Натравлювати людей одне на одного це москалі вміють і *******.
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08.10.2022 17:42 Ответить
Марина! Він не "кат"! Він просто - заложник ситуації Тоді все було по-іншому У молдовських "патріотів" голова закрутилася від "бєспрєделу" Вони вирішили "Велику Молдову" організувать І "під шумок" "відкусить" в УКраїни "Буджак" - весь південний захід Одещини (Це при тому що молдаван там було не більше 15-20 %!!!) Я там (волею випадку) тоді був - Ізмаїл, Рені, Болград, Сарата, Арциз) І бачив і молдовських попів з хоругвами на трасі Одеса -Ізмаїл, і автоматчиків з румунськими "триколорами І прикордонні стовпчики "Великої Молдови" посеред Одеської області Тому й Кравчук мовчав коли УНА-УНСО воювала в Придністров"ї І Лебідь просто реально робив, те що повинен був - зупиняв громадянську війну Інша річ - як саме цим Кремль скористався! Може тому Лебідь і загинув!
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08.10.2022 20:06 Ответить
там і зараз регіон вибуховий....а народ слизький. А Лебедь був чувак грамотний та харизматичний....такі для ФСБ зайві...
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08.10.2022 22:12 Ответить
русскіє і про українців так завжди говорили що ми слизькі, підлі, продажні, і пів Світу в це вірило. А те що він грамотний ніхто і не сперичається, але він служив росії, а служити росії, це значить служити і фсб, і так як він грамотний був, значить це усвідомлював. Був би живий, топив би зараз за рашку, тіштеся що русскіє самі зробили його хорошім.
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09.10.2022 14:55 Ответить
в огороді бузина, а в Києві дядько
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09.10.2022 15:33 Ответить
ну то давайте може і за жуковим поплачте, він проти німців воював, не одразу правда, але...мабуть теж був закладником ситуації.
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09.10.2022 15:37 Ответить
от я бачу ти розумна...підкажи як зробити щоб твого лайна не бачити...зовсім...ніколи....
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09.10.2022 15:52 Ответить
Генерал-майор Григоренко теж "служив Росії" Більш того - він був вихований та став генералом у сталінські часи! Однак став одним з найяскравіших правозахисників-шестидесятників І Лебедя "прибрали" спочатку з армії (де він красти не давав) а потім і вбили - бо ставши губернатором теж стояв злодіям "поперек горла" А чи вбивав-би він на Майдані - питання без відповіді Можливо став-би "новим Григоренком"
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09.10.2022 17:28 Ответить
скоріш за все вбивав би, бо наказ, бо ситуація безвихідна, "інакше Америка нападе", "громадянська війна" розпочнеться, ще щось, виправдання рашка завжди знайде своїм злочинам.

А нам конче необхідно популяризувати своїх героїв, а не русскіх генералів, це все, що хотіла сказати.
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09.10.2022 22:28 Ответить
І чим Ви відрізняєтеся від російських більшовиків? Той самий лозунг про "чорне" і "біле" : "Кто не с нами - тот против нас!!!" Ви даєте оцінку людині, яка нічого поганого не вчинила проти нашої держави Не виключаю: може, не встигла! Але ж не можна виключить і іншого варіанту - що він міг протиставить себе ФСБшникам, що рвалися "залізом і кров"ю" прив"язать Україну до Росії! Могло таке буть? Цілком можливо! Не виключено, що й загинув він з-за цього А Ви вже всіх "оцінили" і оцінку дали! Оцей - "чорний", а оцей - "білий"!
Ви тут кричите про пропагування "наших героїв" Згоден! Однак і вони не всі "білі та пухнасті"! На них теж стільки "негативу" накопать можна! Один Хмельницький чого вартий! Адже наші "історики доморощені" "соромливо замовчують" про те, наприклад, ЧИМ САМЕ "наш герой" Хмельницький розплачувався з ногайцями кримського хана за військову підтримку! А все було просто - він дав дозвіл на безборонний вивід ясирю з українських земель (зокрема - з Поділля) І скажіть мені ,"ХТО ТЕПЕР Богдан Хмельницький? Ви ж любите "ярлики чіплять"! А що ви скажете стосовно торгівлі людьми самими запорізькими козаками? Я не про знаменитий "ясир", який був виведений з південних районів Московії Сагайдачним після походу на Москву Я пишу про тривіальні крадіжки людей запорожцями - як про ремесло! Є інформація що саме ними (а не татарами) була викрадена знаменита "Роксолана" (Настя Лісовська) У свій час (коли писав курсову роботу) вивчав юридичні документи часів Запорізької Січі Виявляється, неписаний кодекс поведінки "запорожців" мало чим відрізнявся від "варавских панятий" кримінального світу в СРСР першої половини ХХ століття Як ми ТЕПЕР будем оцінювать "героїв"? І наскільки вони "герої" І чи наші взагалі?
Ви обережніше "сокирою махайте" - бо в запалі можете у безлюдному середовищі опиниться
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10.10.2022 08:17 Ответить
він служив русскім, все життя служив русскім, приймав нагороди, а те що він там закладник ситуації, так русскіє всі закладники. Ось всі полонені русскіє всі як один жаліються що вони закладники ситуації, і нічого не могли зробити, градами полірували, авіабомбами з землею наші міста рівняли це все не від зла якогось, не дай Боже, ні! Це від безвиходдя. З відчаю, да?
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09.10.2022 14:50 Ответить
так а путін то що, він же теж громадянську війну на Донбасі зупиняв.

Це тактика русскіх, спочатку спровокувати війну при чому зробити це чужими руками, а потім героїчно "освобождать і защищать" і завжди якось так виходить мабуть історично складається, що в результаті цього всього рашка в шоколаді, а всі решта в лайні.
І що, закладник ситуації про це не знав? Цього просто не може бути. А загинув Лебідь тому, що русскіє завжди вбивають своїх, особливо якщо вони хоч трохи розумніше ніж керівництво, щоб не дратував. Треба тішитися що його немає, бо зараз би він на стороні рашки виступав би і нам було би дуже важче.
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09.10.2022 15:02 Ответить
Ви не плутайте "хєр" з "пальцем"! Коли в Казахстані зародилась "Біла рука" (аналог нашого УНА-УНСО), лозунгом якої було - "Казахстан для казахів!", Назарбаєв їм швидко "голови поскручував" - бо розумів, що це спровокує громадянську війну в багатонаціональній країні А влада Молдови не тільки підігрівала прорумунські настрої, але й вирішила "хапнуть під шумок" землі сусіда В результаті отримала Придністров"я А Лебідь уже "ліквідовував наслідки" політики тодішнього Кишиневу
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09.10.2022 15:34 Ответить
добре що він подох, бо ліквідовув би на Майдані. Нас.
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09.10.2022 15:36 Ответить
ВСЕ?!!! "Підвели підсумок"? "Полум"яна більшовичка " Марина Сольська "поділила" всіх на "чорних" і "білих"! УРА!!! Тепер ми не будем помиляться з вибором - достатньо привести "сольських" до влади! І почать у Чорнобильській зоні (чи під Новими Білокоровичами - на території колишньої ракетної бази) будувать "український ГУЛаг" І пхать туди всіх, на кого "сольські" вкажуть пальчиком!!!
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10.10.2022 11:16 Ответить
а що пан так всрався за русского генерала? Родич чи що?
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10.10.2022 21:09 Ответить
"Пані"! "Пан" не "за русского генерала всрався", а за тверезий погляд на життя А якщо вам подобаються "більшовицькі" погляди на це життя - то Вам не "демократичну Україну" будувать, а нову подобу "совка" - тільки в вишиванці!
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10.10.2022 21:51 Ответить
то ви собі напридумували щось про "чорне і біле" , накрутили чого і близько не було, а тверезий погляд на життя це уникати всього русского. Чи звірства русскіх, обстріли сьогоднішні пана ще не переконали? між іншім цей генерал Лебідь - комуніст, його більшовістські погляди пану як, не тиснуть?
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10.10.2022 22:00 Ответить
Читаючи лайку за вашою адресою від форумчан, я навіть трохи невдоволення відчув - чи не занадто люди "загинають"? Однак я бачу, що люди недалекі від істини - ви звичайна "уперта Фроська"! Свою нездатність дивиться широко на існування людської спільноти Ви возносите як єдиний і незмінний постулат! Генерал Григоренко та Левко Лук"яненко теж були "комуністами" (Останній взагалі був інструктором райкому партії) Ну так візьміть і оголосіть їх "прихованими ворогами України" Вони ж були комуністами! Та я купу людей знаю, що мали партбілет КПРС, але зараз є патріотами України!
Вам "хоч кілок на голові теши"! "Більшовичка вперта"!
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10.10.2022 22:18 Ответить
То чого пишете тут мені поеми? не погоджуєтеся зі мною нехай. Переконати мене хочете - не виходить, починаєте провокувати, а гулаки, вороги народу пану маряться, капець, ще трохи і вже розстріли запропонуєте.
Прощавайте.
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10.10.2022 23:14 Ответить
Безтолковка! Я "писав" "поеми", бо думав що в твоїй голові, крім волосяних цибулин, ще й мізки водяться! Бачу - помилився Тепер остання "поема" Розкладу по поличках - я так пишу людям у складних питаннях, а ще тоді, коли бачу перед собою "недоумка":
1 Не я починав з тобою полеміку про Лебедя: я просто привів форумчанам, у обговоренні теми, "нейтральні" слова російського генерала, які, з таким же успіхом, міг сказать Залужний чи Наєв - від того суть не змінилася-б Це ти вчепилася в особу Лебедя, як кліщ в собачий хвіст От твій перший "прокол"
2 Людей судять за ВЧИНКИ, а не за "НАМІРИ" А Лебідь ніколи навіть ворожих намірів не висловлював стосовно України - а ти йому вже "ярлик повісила" - майбутній вбивця "майданівців"
3 Мої доводи до тебе не доходять? Так це не моя вина, а твоя біда Просто рівень мислення у тебе "низькуватий" З логікою не дружиш Ті, хто вміють логічно мислить - перекрасно мене розуміють - на відміну від тебе Так що мені - опускаться до твого рівня? Бо тобі мозкові звивини напружувать важко?
4 Про "ГУЛаги" і "СРСР у вишиванці" я написав, опираючись на твої власні доводи стосовно того, як хто повів-би себе в тій чи іншій ситуації "Всі комуністи - вороги України!" "Усі, хто служив чи служить в армії Росії - потенціальні вбивці!" Мої приклади, стосовно комуністів Григоренка та Лук"яненка, тобою просто відкинуті - "незручні тому що"! А це - чисто "більшовицький" підхід "Хто не з нами - той проти нас!" Чим закінчуються "більшовицькі" підходи до вирішення "ситуацій", прекрасно відомо - ГУЛагами і розстрілами То в чому я тоді неправий?
5 Ну а щодо "прощайте" - можу тільки висловить жаль В полемізуванні зі мною ти могла-б хоч трохи мислить навчиться Однак тобі легше жить з "совком з українським ухилом" в голові Живи! Однак май на увазі - тепер будь-яка твоя дурість на форумі мною буде тут "трощена в друзки" Не тому що я "розізлився" Я просто "зняв моральні гальма", якими себе стримував, не бажаючи лишній раз принижувать патріотку України Однак, в деяких випадках, "патріотично налаштовані ідіоти" спричиняють більше біди, ніж розумні вороги Бо ворогів знаєш і стараєшся тримать на відстані, очікуючи підлості А от "патріоти-ідіоти" - набагато гірші Бо вони поряд! І своєю дурною патетичністю та "награною непримиренністю", розведеною на дріжжах "суперпатріотизму" тільки ************ від себе прихильників України
Вибач за "багатослів"я" - це написане більш не для тебе, а для тих людей що читають нашу переписку та трохи ДУМАТЬ уміють - ти, я бачу, на це нездатна Та й не бажаєш цього Тобі буть "більшовичкою" легше - думать не треба "Вчення Леніна вірне тому що воно правильне!!!"
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11.10.2022 05:24 Ответить
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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08.10.2022 16:53 Ответить
Чпок-чпок...добрий вечьор))
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08.10.2022 16:54 Ответить
РЕКЛАМА!
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Для кацапов АКЦИЯ - подари пакеты двум однополчанам - получи для себя бесплатно!


Домой, домой, в Сызрань, кацапы.
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08.10.2022 16:56 Ответить
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08.10.2022 16:58 Ответить
Рідко такі-молоток,ток ток ток.
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08.10.2022 18:30 Ответить
Mne kancovka ponravilas
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08.10.2022 21:30 Ответить
ось мені цікаво,чи в ни достатьно пакетів
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08.10.2022 21:54 Ответить
 
 