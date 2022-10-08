"Опять старую позицию штурмовали, всех наших положили, мы тут мясо", - СБУ перехватила разговор оккупанта с женой. АУДИО

Российские оккупанты экономят боекомплекты, а их корректировщики наводят огонь по своим.

Об этом в перехвате, обнародованном в телеграм-канале СБУ, рассказывают сами же захватчики, передает Цензор.НЕТ.

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"С каждым днем все хуже, хуже, людей меньше, меньше. Тебе дают ББК меньше и меньше. Раньше стреляли по 10, по 20. Сейчас - 3-4 ракетки, пук-пук-пук. Хохлы: та-та-та-та-та, а мы пук-пук в ответ…" – описывает своей жене ситуацию на фронте рашист.

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Он говорит, что россияне пытаются перехватить инициативу на поле боя, но ВСУ не дают этого сделать и просто "пачками" уничтожают захватчиков.

"Опять сегодня старую позицию штурмовали. Опять всех наших положили хохлы. Хотели вернуть назад… Всех положили. 200-е, 300-е. Захлебнулась атака. Приказал замкомбата: отбить обратно позиции. Мы тут мясо, просто для мяса нужны…" - жалуется рашист.

А их собственные корректировщики, сидя в тылу, часто бьют по своим, тогда как ВСУ работают по позициям врага очень точно.