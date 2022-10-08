"Опять старую позицию штурмовали, всех наших положили, мы тут мясо", - СБУ перехватила разговор оккупанта с женой. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты экономят боекомплекты, а их корректировщики наводят огонь по своим.
Об этом в перехвате, обнародованном в телеграм-канале СБУ, рассказывают сами же захватчики, передает Цензор.НЕТ.
"С каждым днем все хуже, хуже, людей меньше, меньше. Тебе дают ББК меньше и меньше. Раньше стреляли по 10, по 20. Сейчас - 3-4 ракетки, пук-пук-пук. Хохлы: та-та-та-та-та, а мы пук-пук в ответ…" – описывает своей жене ситуацию на фронте рашист.
Он говорит, что россияне пытаются перехватить инициативу на поле боя, но ВСУ не дают этого сделать и просто "пачками" уничтожают захватчиков.
"Опять сегодня старую позицию штурмовали. Опять всех наших положили хохлы. Хотели вернуть назад… Всех положили. 200-е, 300-е. Захлебнулась атака. Приказал замкомбата: отбить обратно позиции. Мы тут мясо, просто для мяса нужны…" - жалуется рашист.
А их собственные корректировщики, сидя в тылу, часто бьют по своим, тогда как ВСУ работают по позициям врага очень точно.
Пожалуйста, подождите...
не подобається - або здохни або з'є*ися з України
А нам конче необхідно популяризувати своїх героїв, а не русскіх генералів, це все, що хотіла сказати.
Ви тут кричите про пропагування "наших героїв" Згоден! Однак і вони не всі "білі та пухнасті"! На них теж стільки "негативу" накопать можна! Один Хмельницький чого вартий! Адже наші "історики доморощені" "соромливо замовчують" про те, наприклад, ЧИМ САМЕ "наш герой" Хмельницький розплачувався з ногайцями кримського хана за військову підтримку! А все було просто - він дав дозвіл на безборонний вивід ясирю з українських земель (зокрема - з Поділля) І скажіть мені ,"ХТО ТЕПЕР Богдан Хмельницький? Ви ж любите "ярлики чіплять"! А що ви скажете стосовно торгівлі людьми самими запорізькими козаками? Я не про знаменитий "ясир", який був виведений з південних районів Московії Сагайдачним після походу на Москву Я пишу про тривіальні крадіжки людей запорожцями - як про ремесло! Є інформація що саме ними (а не татарами) була викрадена знаменита "Роксолана" (Настя Лісовська) У свій час (коли писав курсову роботу) вивчав юридичні документи часів Запорізької Січі Виявляється, неписаний кодекс поведінки "запорожців" мало чим відрізнявся від "варавских панятий" кримінального світу в СРСР першої половини ХХ століття Як ми ТЕПЕР будем оцінювать "героїв"? І наскільки вони "герої" І чи наші взагалі?
Ви обережніше "сокирою махайте" - бо в запалі можете у безлюдному середовищі опиниться
Це тактика русскіх, спочатку спровокувати війну при чому зробити це чужими руками, а потім героїчно "освобождать і защищать" і завжди якось так виходить мабуть історично складається, що в результаті цього всього рашка в шоколаді, а всі решта в лайні.
І що, закладник ситуації про це не знав? Цього просто не може бути. А загинув Лебідь тому, що русскіє завжди вбивають своїх, особливо якщо вони хоч трохи розумніше ніж керівництво, щоб не дратував. Треба тішитися що його немає, бо зараз би він на стороні рашки виступав би і нам було би дуже важче.
Вам "хоч кілок на голові теши"! "Більшовичка вперта"!
Прощавайте.
1 Не я починав з тобою полеміку про Лебедя: я просто привів форумчанам, у обговоренні теми, "нейтральні" слова російського генерала, які, з таким же успіхом, міг сказать Залужний чи Наєв - від того суть не змінилася-б Це ти вчепилася в особу Лебедя, як кліщ в собачий хвіст От твій перший "прокол"
2 Людей судять за ВЧИНКИ, а не за "НАМІРИ" А Лебідь ніколи навіть ворожих намірів не висловлював стосовно України - а ти йому вже "ярлик повісила" - майбутній вбивця "майданівців"
3 Мої доводи до тебе не доходять? Так це не моя вина, а твоя біда Просто рівень мислення у тебе "низькуватий" З логікою не дружиш Ті, хто вміють логічно мислить - перекрасно мене розуміють - на відміну від тебе Так що мені - опускаться до твого рівня? Бо тобі мозкові звивини напружувать важко?
4 Про "ГУЛаги" і "СРСР у вишиванці" я написав, опираючись на твої власні доводи стосовно того, як хто повів-би себе в тій чи іншій ситуації "Всі комуністи - вороги України!" "Усі, хто служив чи служить в армії Росії - потенціальні вбивці!" Мої приклади, стосовно комуністів Григоренка та Лук"яненка, тобою просто відкинуті - "незручні тому що"! А це - чисто "більшовицький" підхід "Хто не з нами - той проти нас!" Чим закінчуються "більшовицькі" підходи до вирішення "ситуацій", прекрасно відомо - ГУЛагами і розстрілами То в чому я тоді неправий?
5 Ну а щодо "прощайте" - можу тільки висловить жаль В полемізуванні зі мною ти могла-б хоч трохи мислить навчиться Однак тобі легше жить з "совком з українським ухилом" в голові Живи! Однак май на увазі - тепер будь-яка твоя дурість на форумі мною буде тут "трощена в друзки" Не тому що я "розізлився" Я просто "зняв моральні гальма", якими себе стримував, не бажаючи лишній раз принижувать патріотку України Однак, в деяких випадках, "патріотично налаштовані ідіоти" спричиняють більше біди, ніж розумні вороги Бо ворогів знаєш і стараєшся тримать на відстані, очікуючи підлості А от "патріоти-ідіоти" - набагато гірші Бо вони поряд! І своєю дурною патетичністю та "награною непримиренністю", розведеною на дріжжах "суперпатріотизму" тільки ************ від себе прихильників України
Вибач за "багатослів"я" - це написане більш не для тебе, а для тих людей що читають нашу переписку та трохи ДУМАТЬ уміють - ти, я бачу, на це нездатна Та й не бажаєш цього Тобі буть "більшовичкою" легше - думать не треба "Вчення Леніна вірне тому що воно правильне!!!"
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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Домой, домой, в Сызрань, кацапы.