РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18600 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
4 903 49
война (47249) Зеленский (16612) поздравление (1030) День защитника Отечества (36)

Победой над рашистами мы ответим всем посягавшим на Украину врагам, - Зеленский поздравил защитников и защитниц Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинский народ всегда хотел для себя одного – свободы.

Об этом отметил президент президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении для защитников и защитниц Украины, передает Цензор.НЕТ.

"14 октября мы отмечаем День защитников и защитниц Украины. Это День борющихся. Это День того, за что мы боремся. Это День того, какую победу мы добьемся. 14 октября мы благодарим. Спасибо всем, кто боролся за Украину в прошлом. И всем, кто борется за нее теперь. Всем, кто побеждал тогда. И всем, кто непременно победит сейчас. Победит так, что это увенчает успехом борьбу многих поколений народа. Народу, который всегда хотел больше всего одного - свободы. Для себя. И для собственных детей. С Днем защитников и защитниц Украины! С праздником Покрова Пресвятой Богородицы! С Днем Украинского козачества! Слава всем нашим героям! Слава всем кто воюет, работает и помогает! Слава Украине!", – отмечает глава государства.

"Место, где я сейчас нахожусь, указывает на истоки нашего украинского пути. Это склоны Витачева. Здесь был один из самых древних форпостов Руси-Украины. Еще во времена Ольги, Святослава и Владимира Великого. Здесь собирались на княжеский съезд Святополк, Мономах, Андрей и Олег. Здесь ставил первый крест Андрей Первозванный. По этим водам ходили козацкие чайки. Эти берега видели разных захватчиков и героев. Здесь на склонах смотрел на Днепр и кручи Тарас Шевченко. Это место - свидетель более тысячелетия нашей истории и ее важного урока", - отметил Зеленский.

Он напоминает, что украинскую землю пытались захватить и поработить. Украинский народ пытались покорить и уничтожить. И тысячу лет назад, и в ХХ веке. Но сюда приходят украинцы. Здесь размышляют о нашей истории. Здесь звучит украинский язык. Здесь стоит часовня, построенная по эскизу Шевченко.

"Были разные периоды, разные угрозы. Но Украина выстояла. Причина одна – это наши защитники и защитницы. Это наш народ, который борется за свое право на жизнь. На Руси. На Сичи. Во времена национально-освободительной борьбы. Против нацистской оккупации. И против рашистов. Этот нынешний враг в своем зле объединяет, кажется, всех  врагов нашей государственности. И победой над этим врагом мы ответим всем врагам, посягающим на Украину, на тех, кто жил, кто живет и кто будет жить на нашей земле. Это будет победа всего нашего народа. Это будет победа Вооруженных сил Украины. Наших Сухопутных войск, пехоты, танкистов, ракетных войск и артиллерии. Это будет победа наших Воздушных сил, наших зенитчиков, наших операторов дронов. Это будет победа наших Военно-Морских сил, наших морских пехотинцев. Наших десантно-штурмовых войск. Нашей разведки. Сил особых операций. Службы безопасности Украины. Это будет победа пограничников, Национальной гвардии, Национальной полиции, теробороны, связных. Это будет победа каждого и каждой, кто не оставит и следа на украинской земле от щеголявшей армии, будто она - вторая на планете", - продолжает Зеленский.

Смотрите: "Мы возвращаем свое. Никто и ничто нас не остановит", - Залужный поздравил защитников и защитниц с праздником. ВИДЕО

"Это будет победа наших героев, которые сейчас в российском плену. Тех, кому сложнее всего. Сложнее всего остаться украинцами и сохранить украинское, когда они - среди убийц. Но мы помним. Мы помним и делаем все, чтобы вернуть каждого, каждого своего героя. Мы никого не оставим в плену. Мир видит, что украинцы не теряют человечности ни при каких обстоятельствах. Враг может ударить по нашим городам, но никогда – по нашему достоинству. Рашисты сожгли музей Сковороды, десятки церквей, сотни школ и детских садов... Но они ничего не могут сделать против нашей философии. Против того, что украинцы слышат, видят и знают с детства. Российские ракеты еще способны согнать украинцев в бомбоубежища, но никто из наших людей там не дрожит. Украинцы поют в укрытиях. Мы защищаем свою свободу. Свою душу. Свою землю. Свой Киев. Свое Запорожье. Свою Одессу. Свои Днепр и Николаев. Свой Кривой Рог. Свой Никополь. Свой Хмельницкий. Свой Львов. Свою Винницу. То, что мы уберегли и будем всегда защищать. Свою Житомищину, Киевщину, Сумщину, Черниговщину, Харьковщину. То, что мы не отдали и будем всегда беречь. Свой Херсон, свой Донецк и Луганск, свой Крым. Мы все. Великий народ великой страны. Все, кто сражается и работает ради того, чтобы Украина жила. Дипломаты, сформировавшие мощнейшую в истории глобальную коалицию для помощи Украине. Волонтеры, закрывающие любые потребности – и на земле, и в воздухе, и даже в космосе. Журналисты, распространяющие правду об Украине и об этой войне, поддерживающие наш дух, нашу уверенность, нашу проинформированность. Транспортники, которые меняют цепочки снабжения и обеспечивают Украину всем необходимым. Энергетики, побеждающие тьму круглосуточно. Строители, восстанавливающие разрушенное врагом. Наши героические медики, наши спасатели, саперы, учителя, государственные служащие, местное самоуправление, фермеры, промышленники", - говорится в поздравлении главы государства.

"Народ, побеждающий террор. Миллионы людей, которые каждый на своем месте приближают решающий день – день победы. День победы в войне за нашу свободу. В войне за независимость для всех наших людей во всех уголках Украины. В войне за право на жизнь и для народа, и для государства, имя которым – Украина. В войне за наши ценности. В войне за нашу память и традицию, традицию воли. В этой войне все зависит от тебя. От того что ты делаешь. От того, кому помогаешь. От того, что ты добываешь. И от пришедшего нам помочь. Мир с нами. Больше, чем когда-либо в нашей истории. В том числе и это делает нас сильнее, чем когда-либо в нашей истории. Но так же, как и когда-либо в нашей истории, будущее зависит от конкретных людей. От тех, кто прямо сейчас в окопах и боевых постах. Сыновья, братья и отцы. Дочери, сестры и матери. Украинцы и украинки, которым я сейчас хочу сказать главные слова. Вы – самое дорогое, что у нас есть. Каждый и каждая", - говорится дальше.

"Против вас – рашистские танки, "зэки" и наемники. Мародеры, насильники и те, кто сошел с ума от пропаганды. Тысячи людей, чья жизнь не стоит ничего для их государства. Их бросают в атаки, у них за спинами – "заградотряды", их не считают и даже не забирают, когда они погибают. Они не знают, ради чего им жить, а потому так ничто теряют данную им Богом жизнь. За тобой же, Украинский Воин, - миллионы людей, точно знающих, ради чего живут. С тобой, Воин, в окопе – все наше государство, все, что у нас есть и так дорого для нас. С тобой – будущее детей. Золото побед наших спортсменов. Наша поэзия, искусство, наука. С тобой – София и Дворец Потоцких. Наша Хортица и наша Лавра. Рядом с тобой наша Небесная Сотня. И уважение наше, наша вера и наша любовь. Потому что государство наше - это мать для всех защитников и защитниц", - обращается он к защитникам Украины.

Также смотрите: С этой террористической группой, которая присвоила себе Россию и развязала войну, – не о чем говорить, - Зеленский. ВИДЕО

"Я знаю, что тебе очень тяжело. Я знаю, как на тебя давит этот враг. Я знаю, что они делают. Но я знаю, что ты крепок, и мы сделаем все, чтобы ты был еще крепче. Я знаю, что ты уверен, и мы сделаем все, чтобы усилить твою уверенность. Я знаю, что ты приближаешь победу, как только можешь, и мы сделаем все, чтобы ее ускорить", - резюмирует глава государства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что 14 октября имеет особое значение для каждого украинца.

"Издавна наши предки в этот день отмечали Покров Пресвятой Богородицы. Праздник, который был одним из самых главных у запорожских козаков. Козацкие традиции переняло новое поколение украинцев, боровшихся за свою идентичность, за независимость и свободу Украинского государства против нацистов и коммунистов. У повстанцев прошлого века и для бойцов нашего времени тот же враг — Россия и его болезненный империализм. Враг, до сих пор конвульсивно вспоминающий отвагу и героизм украинского освободительного движения, так же надолго запомнит несокрушимость и крепость украинских защитников, сохранивших лучшие черты и боевые традиции своих предков и сегодня", - отметил глава правительства.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к защитникам и защитницам Украины: "Вы являетесь мерилом героизма, мужества, побед и морали, центром для объединения Украины и всех цивилизованных стран в борьбе за мирное, безопасное и справедливое будущее для всего мира. Слава Украине! Слава ее героическим Защитникам и Защитницам!

Секретарь СНБО Алексей Данилов призывает врагов крепко и навеки запомнить: "Сколько сделаешь, враже, шагов по Украине, столько твоего ляжет рода в гробе".

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал 14 октября днем уважения и благодарности всем военнослужащим, веками защищавшим Украину, а особенно тем, кто защищает всех нас сейчас от варварской российской агрессии.

14 октября – праздник всех, кто любит Украину, отметил лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко: "Мы, украинцы, не вели захватнические войны. Испокон веков мы не выступали в роли агрессора и никогда не зарылись на чужое. Но своего – не отдадим. И нам, слава Богу, есть уже чем встретить незваных гостей. Кто с мечом к нам придет, тот и погибнет от меча… И от щита, которым стали для нас наши Вооруженные Силы".

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко напомнила, что 14 октября - день тех людей, которые защищали Украину и боролись за нашу волю - и в прошлом, и теперь.

"День тех людей, которые на поле боя писали нашу историю. Тех, кто ценой собственной жизни и самопожертвования создал национальную честь, достоинство и славу. Самая "покрова" по своей сути – плат, омофор, защита. Пусть Пресвятая Покрова хранит наше славное войско, защищает наших воинов и Украину", - добавила она.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
Единственная причина почему мы еще живы и имеем возможность писать на этот форум это ВСУ.
С праздником, наши ГЕРОИ!
показать весь комментарий
14.10.2022 09:56
+20
Привітання Залужного було стислим, вагомим і мотивуючим.
показать весь комментарий
14.10.2022 09:44
+15
показать весь комментарий
14.10.2022 10:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Всім ворогам"? Це він ще й про мадяр натякає?)
показать весь комментарий
14.10.2022 09:34 Ответить
а как же договориться посередине ?
показать весь комментарий
14.10.2022 09:35 Ответить
Він в Омані домовився, тільки думав Що Херсон -це лівий берег Дніпра.
показать весь комментарий
14.10.2022 10:25 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2022 13:07 Ответить
Кажется, беню будут бить. Возможно, даже берцами.
показать весь комментарий
14.10.2022 09:37 Ответить
Тут з президентом можна погодитись ,сказані правильні слова ,одне що б слова не розходились з справами.
показать весь комментарий
14.10.2022 09:40 Ответить
Привітання Залужного було стислим, вагомим і мотивуючим.
показать весь комментарий
14.10.2022 09:44 Ответить
Дякую за привітання, а тепер, так само зухвало, звернися до Маска, і домовся про подальше обслуговування "старлінків"...
показать весь комментарий
14.10.2022 09:44 Ответить
если Маск даст заднюю по старлинкам, госдепартамент его закопает. Так что никуда он не денется. А втихаря что-то мутить не сможет, его же инженеры его сольют.
показать весь комментарий
14.10.2022 09:58 Ответить
Так Маск уже увімкнув "заднюю", заявивши, що вже не може фінансувати надані Україні "Старлінки" і пропонує Держдепу взяти на себе фінагсування. Ось так!
показать весь комментарий
14.10.2022 11:01 Ответить
Маска треба запросити до України і він стане бандеровцем
показать весь комментарий
14.10.2022 10:29 Ответить
🙁У SpaceX заявили, що більше не зможуть фінансувати послуги Starlink в Україні - CNN

За ствердженням CNN, минулого місяця SpaceX відправив листа до Пентагону, в якому було прохання Пентагону взяти на себе фінансування урядового та військового використання Starlink Україною.

Пізніше дану заяву підтвердив сам Маск у своєму Twitter.

t.me/Bayraktar_News_UA/21451

2.2KviewsOct 14 at 11:10
показать весь комментарий
14.10.2022 11:47 Ответить
Маск не упустит шанса заработать
показать весь комментарий
14.10.2022 12:14 Ответить
Нужно победить как внешнего врага - рашистов, так и внутреннего - Ермака.
показать весь комментарий
14.10.2022 09:44 Ответить
Зеленський=єрмак- сам себе не побориш...
показать весь комментарий
14.10.2022 09:46 Ответить
У Зеленского був інший голова офісу до Єрмака.
А Єрмака він взяв, щоб домовитись з ***́лом про закінчення 8-річної війни, чи то ***́ло якось переконало взяти Єрмака, бо інакше із Зеленським станеться щось страшне. Ось цікаво - що саме так тримає Зеленського за яйця, що він не звільняє Єрмака? Скоріш за все, Зеленський просто ідіот чи його чимось залякало ***́ло, бо інакше виходить, що вони обидва - агенти кремля та вороги України.
показать весь комментарий
14.10.2022 10:04 Ответить
Може боневтік продав *уйлу Україну(не даремно він скрізь торочив про -"зійдемося посередині"), а д'єрмак має факти які доведуть.
показать весь комментарий
14.10.2022 10:26 Ответить
я теж роздумувала над цим. мені здається, в Омані зеленському просто пригрозили - звільниш Єрмака - уб'ємо тебе і твою сім'ю. і записали не відео все, що там відбувалося - згоду на сайтісь пасєрєдінє, розмінувати чонгар і т.д.
це і є компромат.
показать весь комментарий
14.10.2022 11:41 Ответить
Під керівництвом зрадників не можна одержати перемоги.
показать весь комментарий
14.10.2022 10:22 Ответить
Як оце,може бути на посаді Президента???
показать весь комментарий
14.10.2022 09:52 Ответить
Цікаво, що ви запропонуєте?
показать весь комментарий
14.10.2022 09:59 Ответить
Пропоную щоб кожен,займався своєю справою,а не ліз туди,де він нічого не знає та не вміє.
показать весь комментарий
14.10.2022 10:10 Ответить
Ви думаєто воно само полізло у президенти ? Його дорослі дядєньки туди посадили
показать весь комментарий
14.10.2022 10:25 Ответить
Невже Путлер ?
показать весь комментарий
14.10.2022 10:27 Ответить
ну, кажуть, що Беня дав йому 2 млрд доларів за це.
ну і потім, і г+г, і фсб, і всі кремлівські помийки працювали на зе і проти пороха.
показать весь комментарий
14.10.2022 11:42 Ответить
мicцеві
коломойський та
пінчук
показать весь комментарий
14.10.2022 11:48 Ответить
Тепер треба виходити з поточної ситуації зробивши якісь висновки і задумуватись що робити на наступних виборах після війни, тому що вони стануть основоположними. Критика повинна бути конструктивною, а не деструктивною.
показать весь комментарий
14.10.2022 10:33 Ответить
Де зимова форма?критика повинна бути не довше пострілу...
показать весь комментарий
14.10.2022 10:55 Ответить
Это точно, от этого оратора уже уши вянут, вчера были перлы про волков и собак потом о том,что он звонит нашим международным партнерам в любое время суток и перечислел всех поименно. Вчера даже как то жалко стало и президента Польши и Эстонии а так же Джонсона так как Зеленский не очень приятный собеседник.
показать весь комментарий
14.10.2022 15:20 Ответить
все вірно сказано - а сьогодні ще і робиться...- гуртуймося ВСІ разом !!!! разом до Перемоги!
показать весь комментарий
14.10.2022 09:55 Ответить
Единственная причина почему мы еще живы и имеем возможность писать на этот форум это ВСУ.
С праздником, наши ГЕРОИ!
показать весь комментарий
14.10.2022 09:56 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2022 10:02 Ответить
КиївМіськБудда
@saniolli
·
9 год
Президент, який допомагає Україні ціною можливої втрати рейтингу і програшу на виборах - це президент США.

Президента ж України рейтинг і вибори турбують набагато більше, ніж сама Україна. На жаль.
показать весь комментарий
14.10.2022 10:08 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2022 10:22 Ответить
ЭХ, ЗЕЛЕНСЬКИЙ , шо же ти про УПА забув , про Бандеру і Шухевіча ? Дай в глаз писаке

‼️‼️‼️
З часів козацтва свято Покрови заново увійшло до історично-культурної спадщини України у 1947 році. Саме тоді, 14 жовтня, головний командир Української повстанської армії Роман Шухевич підписав офіційний наказ про створення УПА - армії, котра боролась за збереження самостійної та цілісної України. Повстанці, наслідуючи предків-козаків, вважали своїм обов'язком сходити в цей день до церкви та посвятити зброю - для військових перемог під опікою Богородиці-Покрови. А вже менш, ніж через 70 років, 14 жовтня почали відзначати як День українського захисника офіційно. Тож нині, під час російсько-української війни, Покрова, як і багато століть тому, захищає усіх героїв-воїнів України від ворога. Для того, аби усі українці могли жити під світлим та, що найважливіше, мирним небом.
показать весь комментарий
14.10.2022 10:25 Ответить
Ви помиляєтесь.
Офіційною датою згідно позиції ОУН (б) створення УПА вважається 14 жовтня 1942 року, хоча деякі історики вважають цю дату умовно пропагандистською та переносять період заснування приблизно на пів року вперед. У травні 1943 року загони ОУН(б) почали офіційно іменуватися «Українською повстанською армією».
Не 1947 р., а 1942 рік.
показать весь комментарий
14.10.2022 10:41 Ответить
Дякую , треба виправити текст
показать весь комментарий
14.10.2022 10:43 Ответить
Но чому він про УПА НИЧОГО не сказав ? Мало ми над ним працюємо Сейчас Фаріон даст в глаз
показать весь комментарий
14.10.2022 10:46 Ответить
А зто може перелічить уісх украінськіх відатних діячів на цій іконі ?

показать весь комментарий
14.10.2022 10:26 Ответить
Нажаль як що ми підемо знову по "традиціям", а не по розуму, то будуть все нові і нові повтори революцій, геноцидів і морів.
показать весь комментарий
14.10.2022 16:15 Ответить
Хтось може сказати цьому телепню , що не можна казати УКРАЇНЦІ І УКРАЇНКИ. бо УКРАЇНЦІ це і є обидві статі. Те саме стосується і захисників.
показать весь комментарий
14.10.2022 10:33 Ответить
да, странновато звучит, но очевидно из-за ЖП. Много вопросов задают, почему их обделили) американцы и американки. поляки и полячки
показать весь комментарий
14.10.2022 13:27 Ответить
тремтіть... немиті угри...
показать весь комментарий
14.10.2022 10:35 Ответить
Вітчизни ?
Та ну....
Радянщиною смердить від цього слова
показать весь комментарий
14.10.2022 10:38 Ответить
Арестович текст писав
показать весь комментарий
14.10.2022 10:44 Ответить
"Український народ завжди хотів для себе одного - волі"
а дурні хотіли корито з помиями.
в 2019 році 73 дупоголових перемогли
Але 27 і ЗСУ, сподіваюсь, повернуть Україну до Людства!
показать весь комментарий
14.10.2022 14:19 Ответить
нам потрібна українська влада а не єврейська.

бо українська влада не забуде згадати на 14 жовтня що це день створення УПА.
показать весь комментарий
14.10.2022 15:00 Ответить
І захисниць звучить трішки по дебільному, до чого треба довести країну щоб жінки пішли на війну.

показать весь комментарий
14.10.2022 16:09 Ответить
Красиві короткі привітання
показать весь комментарий
09.11.2022 00:36 Ответить
 
 