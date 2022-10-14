Победой над рашистами мы ответим всем посягавшим на Украину врагам, - Зеленский поздравил защитников и защитниц Украины. ВИДЕО
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Украинский народ всегда хотел для себя одного – свободы.
Об этом отметил президент президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении для защитников и защитниц Украины, передает Цензор.НЕТ.
"14 октября мы отмечаем День защитников и защитниц Украины. Это День борющихся. Это День того, за что мы боремся. Это День того, какую победу мы добьемся. 14 октября мы благодарим. Спасибо всем, кто боролся за Украину в прошлом. И всем, кто борется за нее теперь. Всем, кто побеждал тогда. И всем, кто непременно победит сейчас. Победит так, что это увенчает успехом борьбу многих поколений народа. Народу, который всегда хотел больше всего одного - свободы. Для себя. И для собственных детей. С Днем защитников и защитниц Украины! С праздником Покрова Пресвятой Богородицы! С Днем Украинского козачества! Слава всем нашим героям! Слава всем кто воюет, работает и помогает! Слава Украине!", – отмечает глава государства.
"Место, где я сейчас нахожусь, указывает на истоки нашего украинского пути. Это склоны Витачева. Здесь был один из самых древних форпостов Руси-Украины. Еще во времена Ольги, Святослава и Владимира Великого. Здесь собирались на княжеский съезд Святополк, Мономах, Андрей и Олег. Здесь ставил первый крест Андрей Первозванный. По этим водам ходили козацкие чайки. Эти берега видели разных захватчиков и героев. Здесь на склонах смотрел на Днепр и кручи Тарас Шевченко. Это место - свидетель более тысячелетия нашей истории и ее важного урока", - отметил Зеленский.
Он напоминает, что украинскую землю пытались захватить и поработить. Украинский народ пытались покорить и уничтожить. И тысячу лет назад, и в ХХ веке. Но сюда приходят украинцы. Здесь размышляют о нашей истории. Здесь звучит украинский язык. Здесь стоит часовня, построенная по эскизу Шевченко.
"Были разные периоды, разные угрозы. Но Украина выстояла. Причина одна – это наши защитники и защитницы. Это наш народ, который борется за свое право на жизнь. На Руси. На Сичи. Во времена национально-освободительной борьбы. Против нацистской оккупации. И против рашистов. Этот нынешний враг в своем зле объединяет, кажется, всех врагов нашей государственности. И победой над этим врагом мы ответим всем врагам, посягающим на Украину, на тех, кто жил, кто живет и кто будет жить на нашей земле. Это будет победа всего нашего народа. Это будет победа Вооруженных сил Украины. Наших Сухопутных войск, пехоты, танкистов, ракетных войск и артиллерии. Это будет победа наших Воздушных сил, наших зенитчиков, наших операторов дронов. Это будет победа наших Военно-Морских сил, наших морских пехотинцев. Наших десантно-штурмовых войск. Нашей разведки. Сил особых операций. Службы безопасности Украины. Это будет победа пограничников, Национальной гвардии, Национальной полиции, теробороны, связных. Это будет победа каждого и каждой, кто не оставит и следа на украинской земле от щеголявшей армии, будто она - вторая на планете", - продолжает Зеленский.
"Это будет победа наших героев, которые сейчас в российском плену. Тех, кому сложнее всего. Сложнее всего остаться украинцами и сохранить украинское, когда они - среди убийц. Но мы помним. Мы помним и делаем все, чтобы вернуть каждого, каждого своего героя. Мы никого не оставим в плену. Мир видит, что украинцы не теряют человечности ни при каких обстоятельствах. Враг может ударить по нашим городам, но никогда – по нашему достоинству. Рашисты сожгли музей Сковороды, десятки церквей, сотни школ и детских садов... Но они ничего не могут сделать против нашей философии. Против того, что украинцы слышат, видят и знают с детства. Российские ракеты еще способны согнать украинцев в бомбоубежища, но никто из наших людей там не дрожит. Украинцы поют в укрытиях. Мы защищаем свою свободу. Свою душу. Свою землю. Свой Киев. Свое Запорожье. Свою Одессу. Свои Днепр и Николаев. Свой Кривой Рог. Свой Никополь. Свой Хмельницкий. Свой Львов. Свою Винницу. То, что мы уберегли и будем всегда защищать. Свою Житомищину, Киевщину, Сумщину, Черниговщину, Харьковщину. То, что мы не отдали и будем всегда беречь. Свой Херсон, свой Донецк и Луганск, свой Крым. Мы все. Великий народ великой страны. Все, кто сражается и работает ради того, чтобы Украина жила. Дипломаты, сформировавшие мощнейшую в истории глобальную коалицию для помощи Украине. Волонтеры, закрывающие любые потребности – и на земле, и в воздухе, и даже в космосе. Журналисты, распространяющие правду об Украине и об этой войне, поддерживающие наш дух, нашу уверенность, нашу проинформированность. Транспортники, которые меняют цепочки снабжения и обеспечивают Украину всем необходимым. Энергетики, побеждающие тьму круглосуточно. Строители, восстанавливающие разрушенное врагом. Наши героические медики, наши спасатели, саперы, учителя, государственные служащие, местное самоуправление, фермеры, промышленники", - говорится в поздравлении главы государства.
"Народ, побеждающий террор. Миллионы людей, которые каждый на своем месте приближают решающий день – день победы. День победы в войне за нашу свободу. В войне за независимость для всех наших людей во всех уголках Украины. В войне за право на жизнь и для народа, и для государства, имя которым – Украина. В войне за наши ценности. В войне за нашу память и традицию, традицию воли. В этой войне все зависит от тебя. От того что ты делаешь. От того, кому помогаешь. От того, что ты добываешь. И от пришедшего нам помочь. Мир с нами. Больше, чем когда-либо в нашей истории. В том числе и это делает нас сильнее, чем когда-либо в нашей истории. Но так же, как и когда-либо в нашей истории, будущее зависит от конкретных людей. От тех, кто прямо сейчас в окопах и боевых постах. Сыновья, братья и отцы. Дочери, сестры и матери. Украинцы и украинки, которым я сейчас хочу сказать главные слова. Вы – самое дорогое, что у нас есть. Каждый и каждая", - говорится дальше.
"Против вас – рашистские танки, "зэки" и наемники. Мародеры, насильники и те, кто сошел с ума от пропаганды. Тысячи людей, чья жизнь не стоит ничего для их государства. Их бросают в атаки, у них за спинами – "заградотряды", их не считают и даже не забирают, когда они погибают. Они не знают, ради чего им жить, а потому так ничто теряют данную им Богом жизнь. За тобой же, Украинский Воин, - миллионы людей, точно знающих, ради чего живут. С тобой, Воин, в окопе – все наше государство, все, что у нас есть и так дорого для нас. С тобой – будущее детей. Золото побед наших спортсменов. Наша поэзия, искусство, наука. С тобой – София и Дворец Потоцких. Наша Хортица и наша Лавра. Рядом с тобой наша Небесная Сотня. И уважение наше, наша вера и наша любовь. Потому что государство наше - это мать для всех защитников и защитниц", - обращается он к защитникам Украины.
"Я знаю, что тебе очень тяжело. Я знаю, как на тебя давит этот враг. Я знаю, что они делают. Но я знаю, что ты крепок, и мы сделаем все, чтобы ты был еще крепче. Я знаю, что ты уверен, и мы сделаем все, чтобы усилить твою уверенность. Я знаю, что ты приближаешь победу, как только можешь, и мы сделаем все, чтобы ее ускорить", - резюмирует глава государства.
Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что 14 октября имеет особое значение для каждого украинца.
"Издавна наши предки в этот день отмечали Покров Пресвятой Богородицы. Праздник, который был одним из самых главных у запорожских козаков. Козацкие традиции переняло новое поколение украинцев, боровшихся за свою идентичность, за независимость и свободу Украинского государства против нацистов и коммунистов. У повстанцев прошлого века и для бойцов нашего времени тот же враг — Россия и его болезненный империализм. Враг, до сих пор конвульсивно вспоминающий отвагу и героизм украинского освободительного движения, так же надолго запомнит несокрушимость и крепость украинских защитников, сохранивших лучшие черты и боевые традиции своих предков и сегодня", - отметил глава правительства.
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к защитникам и защитницам Украины: "Вы являетесь мерилом героизма, мужества, побед и морали, центром для объединения Украины и всех цивилизованных стран в борьбе за мирное, безопасное и справедливое будущее для всего мира. Слава Украине! Слава ее героическим Защитникам и Защитницам!
Секретарь СНБО Алексей Данилов призывает врагов крепко и навеки запомнить: "Сколько сделаешь, враже, шагов по Украине, столько твоего ляжет рода в гробе".
Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал 14 октября днем уважения и благодарности всем военнослужащим, веками защищавшим Украину, а особенно тем, кто защищает всех нас сейчас от варварской российской агрессии.
14 октября – праздник всех, кто любит Украину, отметил лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко: "Мы, украинцы, не вели захватнические войны. Испокон веков мы не выступали в роли агрессора и никогда не зарылись на чужое. Но своего – не отдадим. И нам, слава Богу, есть уже чем встретить незваных гостей. Кто с мечом к нам придет, тот и погибнет от меча… И от щита, которым стали для нас наши Вооруженные Силы".
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко напомнила, что 14 октября - день тех людей, которые защищали Украину и боролись за нашу волю - и в прошлом, и теперь.
"День тех людей, которые на поле боя писали нашу историю. Тех, кто ценой собственной жизни и самопожертвования создал национальную честь, достоинство и славу. Самая "покрова" по своей сути – плат, омофор, защита. Пусть Пресвятая Покрова хранит наше славное войско, защищает наших воинов и Украину", - добавила она.
Пожалуйста, подождите...
За ствердженням CNN, минулого місяця SpaceX відправив листа до Пентагону, в якому було прохання Пентагону взяти на себе фінансування урядового та військового використання Starlink Україною.
Пізніше дану заяву підтвердив сам Маск у своєму Twitter.
t.me/Bayraktar_News_UA/21451
2.2KviewsOct 14 at 11:10
А Єрмака він взяв, щоб домовитись з ***́лом про закінчення 8-річної війни, чи то ***́ло якось переконало взяти Єрмака, бо інакше із Зеленським станеться щось страшне. Ось цікаво - що саме так тримає Зеленського за яйця, що він не звільняє Єрмака? Скоріш за все, Зеленський просто ідіот чи його чимось залякало ***́ло, бо інакше виходить, що вони обидва - агенти кремля та вороги України.
це і є компромат.
ну і потім, і г+г, і фсб, і всі кремлівські помийки працювали на зе і проти пороха.
коломойський та
пінчук
С праздником, наши ГЕРОИ!
@saniolli
·
9 год
Президент, який допомагає Україні ціною можливої втрати рейтингу і програшу на виборах - це президент США.
Президента ж України рейтинг і вибори турбують набагато більше, ніж сама Україна. На жаль.
‼️‼️‼️
З часів козацтва свято Покрови заново увійшло до історично-культурної спадщини України у 1947 році. Саме тоді, 14 жовтня, головний командир Української повстанської армії Роман Шухевич підписав офіційний наказ про створення УПА - армії, котра боролась за збереження самостійної та цілісної України. Повстанці, наслідуючи предків-козаків, вважали своїм обов'язком сходити в цей день до церкви та посвятити зброю - для військових перемог під опікою Богородиці-Покрови. А вже менш, ніж через 70 років, 14 жовтня почали відзначати як День українського захисника офіційно. Тож нині, під час російсько-української війни, Покрова, як і багато століть тому, захищає усіх героїв-воїнів України від ворога. Для того, аби усі українці могли жити під світлим та, що найважливіше, мирним небом.
Офіційною датою згідно позиції ОУН (б) створення УПА вважається 14 жовтня 1942 року, хоча деякі історики вважають цю дату умовно пропагандистською та переносять період заснування приблизно на пів року вперед. У травні 1943 року загони ОУН(б) почали офіційно іменуватися «Українською повстанською армією».
Не 1947 р., а 1942 рік.
Та ну....
Радянщиною смердить від цього слова
а дурні хотіли корито з помиями.
в 2019 році 73 дупоголових перемогли
Але 27 і ЗСУ, сподіваюсь, повернуть Україну до Людства!
бо українська влада не забуде згадати на 14 жовтня що це день створення УПА.