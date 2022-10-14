Победой над рашистами мы ответим всем посягавшим на Украину врагам, - Зеленский поздравил защитников и защитниц Украины. ВИДЕО

Украинский народ всегда хотел для себя одного – свободы.

Об этом отметил президент президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении для защитников и защитниц Украины, передает Цензор.НЕТ.

"14 октября мы отмечаем День защитников и защитниц Украины. Это День борющихся. Это День того, за что мы боремся. Это День того, какую победу мы добьемся. 14 октября мы благодарим. Спасибо всем, кто боролся за Украину в прошлом. И всем, кто борется за нее теперь. Всем, кто побеждал тогда. И всем, кто непременно победит сейчас. Победит так, что это увенчает успехом борьбу многих поколений народа. Народу, который всегда хотел больше всего одного - свободы. Для себя. И для собственных детей. С Днем защитников и защитниц Украины! С праздником Покрова Пресвятой Богородицы! С Днем Украинского козачества! Слава всем нашим героям! Слава всем кто воюет, работает и помогает! Слава Украине!", – отмечает глава государства.

"Место, где я сейчас нахожусь, указывает на истоки нашего украинского пути. Это склоны Витачева. Здесь был один из самых древних форпостов Руси-Украины. Еще во времена Ольги, Святослава и Владимира Великого. Здесь собирались на княжеский съезд Святополк, Мономах, Андрей и Олег. Здесь ставил первый крест Андрей Первозванный. По этим водам ходили козацкие чайки. Эти берега видели разных захватчиков и героев. Здесь на склонах смотрел на Днепр и кручи Тарас Шевченко. Это место - свидетель более тысячелетия нашей истории и ее важного урока", - отметил Зеленский.

Он напоминает, что украинскую землю пытались захватить и поработить. Украинский народ пытались покорить и уничтожить. И тысячу лет назад, и в ХХ веке. Но сюда приходят украинцы. Здесь размышляют о нашей истории. Здесь звучит украинский язык. Здесь стоит часовня, построенная по эскизу Шевченко.

"Были разные периоды, разные угрозы. Но Украина выстояла. Причина одна – это наши защитники и защитницы. Это наш народ, который борется за свое право на жизнь. На Руси. На Сичи. Во времена национально-освободительной борьбы. Против нацистской оккупации. И против рашистов. Этот нынешний враг в своем зле объединяет, кажется, всех врагов нашей государственности. И победой над этим врагом мы ответим всем врагам, посягающим на Украину, на тех, кто жил, кто живет и кто будет жить на нашей земле. Это будет победа всего нашего народа. Это будет победа Вооруженных сил Украины. Наших Сухопутных войск, пехоты, танкистов, ракетных войск и артиллерии. Это будет победа наших Воздушных сил, наших зенитчиков, наших операторов дронов. Это будет победа наших Военно-Морских сил, наших морских пехотинцев. Наших десантно-штурмовых войск. Нашей разведки. Сил особых операций. Службы безопасности Украины. Это будет победа пограничников, Национальной гвардии, Национальной полиции, теробороны, связных. Это будет победа каждого и каждой, кто не оставит и следа на украинской земле от щеголявшей армии, будто она - вторая на планете", - продолжает Зеленский.

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"Это будет победа наших героев, которые сейчас в российском плену. Тех, кому сложнее всего. Сложнее всего остаться украинцами и сохранить украинское, когда они - среди убийц. Но мы помним. Мы помним и делаем все, чтобы вернуть каждого, каждого своего героя. Мы никого не оставим в плену. Мир видит, что украинцы не теряют человечности ни при каких обстоятельствах. Враг может ударить по нашим городам, но никогда – по нашему достоинству. Рашисты сожгли музей Сковороды, десятки церквей, сотни школ и детских садов... Но они ничего не могут сделать против нашей философии. Против того, что украинцы слышат, видят и знают с детства. Российские ракеты еще способны согнать украинцев в бомбоубежища, но никто из наших людей там не дрожит. Украинцы поют в укрытиях. Мы защищаем свою свободу. Свою душу. Свою землю. Свой Киев. Свое Запорожье. Свою Одессу. Свои Днепр и Николаев. Свой Кривой Рог. Свой Никополь. Свой Хмельницкий. Свой Львов. Свою Винницу. То, что мы уберегли и будем всегда защищать. Свою Житомищину, Киевщину, Сумщину, Черниговщину, Харьковщину. То, что мы не отдали и будем всегда беречь. Свой Херсон, свой Донецк и Луганск, свой Крым. Мы все. Великий народ великой страны. Все, кто сражается и работает ради того, чтобы Украина жила. Дипломаты, сформировавшие мощнейшую в истории глобальную коалицию для помощи Украине. Волонтеры, закрывающие любые потребности – и на земле, и в воздухе, и даже в космосе. Журналисты, распространяющие правду об Украине и об этой войне, поддерживающие наш дух, нашу уверенность, нашу проинформированность. Транспортники, которые меняют цепочки снабжения и обеспечивают Украину всем необходимым. Энергетики, побеждающие тьму круглосуточно. Строители, восстанавливающие разрушенное врагом. Наши героические медики, наши спасатели, саперы, учителя, государственные служащие, местное самоуправление, фермеры, промышленники", - говорится в поздравлении главы государства.

"Народ, побеждающий террор. Миллионы людей, которые каждый на своем месте приближают решающий день – день победы. День победы в войне за нашу свободу. В войне за независимость для всех наших людей во всех уголках Украины. В войне за право на жизнь и для народа, и для государства, имя которым – Украина. В войне за наши ценности. В войне за нашу память и традицию, традицию воли. В этой войне все зависит от тебя. От того что ты делаешь. От того, кому помогаешь. От того, что ты добываешь. И от пришедшего нам помочь. Мир с нами. Больше, чем когда-либо в нашей истории. В том числе и это делает нас сильнее, чем когда-либо в нашей истории. Но так же, как и когда-либо в нашей истории, будущее зависит от конкретных людей. От тех, кто прямо сейчас в окопах и боевых постах. Сыновья, братья и отцы. Дочери, сестры и матери. Украинцы и украинки, которым я сейчас хочу сказать главные слова. Вы – самое дорогое, что у нас есть. Каждый и каждая", - говорится дальше.

"Против вас – рашистские танки, "зэки" и наемники. Мародеры, насильники и те, кто сошел с ума от пропаганды. Тысячи людей, чья жизнь не стоит ничего для их государства. Их бросают в атаки, у них за спинами – "заградотряды", их не считают и даже не забирают, когда они погибают. Они не знают, ради чего им жить, а потому так ничто теряют данную им Богом жизнь. За тобой же, Украинский Воин, - миллионы людей, точно знающих, ради чего живут. С тобой, Воин, в окопе – все наше государство, все, что у нас есть и так дорого для нас. С тобой – будущее детей. Золото побед наших спортсменов. Наша поэзия, искусство, наука. С тобой – София и Дворец Потоцких. Наша Хортица и наша Лавра. Рядом с тобой наша Небесная Сотня. И уважение наше, наша вера и наша любовь. Потому что государство наше - это мать для всех защитников и защитниц", - обращается он к защитникам Украины.

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"Я знаю, что тебе очень тяжело. Я знаю, как на тебя давит этот враг. Я знаю, что они делают. Но я знаю, что ты крепок, и мы сделаем все, чтобы ты был еще крепче. Я знаю, что ты уверен, и мы сделаем все, чтобы усилить твою уверенность. Я знаю, что ты приближаешь победу, как только можешь, и мы сделаем все, чтобы ее ускорить", - резюмирует глава государства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что 14 октября имеет особое значение для каждого украинца.

"Издавна наши предки в этот день отмечали Покров Пресвятой Богородицы. Праздник, который был одним из самых главных у запорожских козаков. Козацкие традиции переняло новое поколение украинцев, боровшихся за свою идентичность, за независимость и свободу Украинского государства против нацистов и коммунистов. У повстанцев прошлого века и для бойцов нашего времени тот же враг — Россия и его болезненный империализм. Враг, до сих пор конвульсивно вспоминающий отвагу и героизм украинского освободительного движения, так же надолго запомнит несокрушимость и крепость украинских защитников, сохранивших лучшие черты и боевые традиции своих предков и сегодня", - отметил глава правительства.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к защитникам и защитницам Украины: "Вы являетесь мерилом героизма, мужества, побед и морали, центром для объединения Украины и всех цивилизованных стран в борьбе за мирное, безопасное и справедливое будущее для всего мира. Слава Украине! Слава ее героическим Защитникам и Защитницам!

Секретарь СНБО Алексей Данилов призывает врагов крепко и навеки запомнить: "Сколько сделаешь, враже, шагов по Украине, столько твоего ляжет рода в гробе".

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал 14 октября днем уважения и благодарности всем военнослужащим, веками защищавшим Украину, а особенно тем, кто защищает всех нас сейчас от варварской российской агрессии.

14 октября – праздник всех, кто любит Украину, отметил лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко: "Мы, украинцы, не вели захватнические войны. Испокон веков мы не выступали в роли агрессора и никогда не зарылись на чужое. Но своего – не отдадим. И нам, слава Богу, есть уже чем встретить незваных гостей. Кто с мечом к нам придет, тот и погибнет от меча… И от щита, которым стали для нас наши Вооруженные Силы".

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко напомнила, что 14 октября - день тех людей, которые защищали Украину и боролись за нашу волю - и в прошлом, и теперь.

"День тех людей, которые на поле боя писали нашу историю. Тех, кто ценой собственной жизни и самопожертвования создал национальную честь, достоинство и славу. Самая "покрова" по своей сути – плат, омофор, защита. Пусть Пресвятая Покрова хранит наше славное войско, защищает наших воинов и Украину", - добавила она.