"Укрзализныця" возобновила железнодорожное сообщение Киева с Краматорском. ВИДЕО

С сегодняшнего дня поезда снова курсируют в Краматорск. Поезда сюда не курсировали с начала апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в "Укрзализныце".

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Поезд отправляется из Киева каждый день в 06:52 и прибывает в Краматорск в 14:03. В обратном направлении поезд будет отправляться в 14:35 и прибывать в Киев в 21:13.

"Железнодорожники приложили максимальные усилия, чтобы возобновить сообщение с Краматорском перед началом холодов. Ведь теперь в случае необходимости жители города и окрестных населенных пунктов смогут удобно поехать в другие регионы нашей страны", - говорится в сообщении.

Поезд будет делать остановки на станциях Дарница, Лубны, Миргород, Полтава, Красноград, Лозовая и Славянск.

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Отметим, что "Укрзалізниця" постепенно восстанавливает железнодорожное сообщение с деоккупированными населенными пунктами и находящимися вблизи линии фронта. Так, недавно поезда начали курсировать в Балаклею, Дергачи, Чугуев и Изюм.