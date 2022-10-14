РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18600 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
2 085 1
война (47249) Киев (24542) Краматорск (2180) поезд (1010) Укрзализныця (2635)

"Укрзализныця" возобновила железнодорожное сообщение Киева с Краматорском. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

С сегодняшнего дня поезда снова курсируют в Краматорск. Поезда сюда не курсировали с начала апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в "Укрзализныце".

Поезд отправляется из Киева каждый день в 06:52 и прибывает в Краматорск в 14:03. В обратном направлении поезд будет отправляться в 14:35 и прибывать в Киев в 21:13.

"Железнодорожники приложили максимальные усилия, чтобы возобновить сообщение с Краматорском перед началом холодов. Ведь теперь в случае необходимости жители города и окрестных населенных пунктов смогут удобно поехать в другие регионы нашей страны", - говорится в сообщении.

Поезд будет делать остановки на станциях Дарница, Лубны, Миргород, Полтава, Красноград, Лозовая и Славянск.

Смотрите: Удар по вокзалу Краматорска в апреле нанесла Россия, ракету выпустили из оккупированного Донбасса, - расследование. ФОТОрепортаж

Отметим, что "Укрзалізниця" постепенно восстанавливает железнодорожное сообщение с деоккупированными населенными пунктами и находящимися вблизи линии фронта. Так, недавно поезда начали курсировать в Балаклею, Дергачи, Чугуев и Изюм.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Героям воїнам та героям тилу слава!!!!!
І велика подяка!!!!
Ну і смерть москалям, розуміється
показать весь комментарий
14.10.2022 11:21 Ответить
 
 