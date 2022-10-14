"Укрзализныця" возобновила железнодорожное сообщение Киева с Краматорском. ВИДЕО
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С сегодняшнего дня поезда снова курсируют в Краматорск. Поезда сюда не курсировали с начала апреля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в "Укрзализныце".
Поезд отправляется из Киева каждый день в 06:52 и прибывает в Краматорск в 14:03. В обратном направлении поезд будет отправляться в 14:35 и прибывать в Киев в 21:13.
"Железнодорожники приложили максимальные усилия, чтобы возобновить сообщение с Краматорском перед началом холодов. Ведь теперь в случае необходимости жители города и окрестных населенных пунктов смогут удобно поехать в другие регионы нашей страны", - говорится в сообщении.
Поезд будет делать остановки на станциях Дарница, Лубны, Миргород, Полтава, Красноград, Лозовая и Славянск.
Отметим, что "Укрзалізниця" постепенно восстанавливает железнодорожное сообщение с деоккупированными населенными пунктами и находящимися вблизи линии фронта. Так, недавно поезда начали курсировать в Балаклею, Дергачи, Чугуев и Изюм.
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І велика подяка!!!!
Ну і смерть москалям, розуміється