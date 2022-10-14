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война (47249) Санкт-Петербург (469) военкомат (445) мобилизация (1662)

В российском Санкт-Петербурге представители военкомата и полиция с утра подстерегают будущих чмобиков в подъезде жилого дома. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В одном из жилых комплексов российского Санкт-Петербурга женщина-полицейский и двое мужчин в штатском с 07.30 ловят мужчин, выходящих из дома, чтобы вручить повестки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с охотниками за чмобиками опубликована в соцсетях.

Читайте: Жительница Санкт-Петербурга оставила на могиле родителей Путина записку с "пожеланием сдохнуть", в отношении нее возбудили уголовное дело
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Топ комментарии
+31
😋нация-довбо₴бів! Нє согласна,ана...
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14.10.2022 11:44
+22
Патомкі-падонкі НКВДшників стукачів вєртуаєв...Раби народжені рабами у рабстві...
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14.10.2022 11:49
+16
Були б незгодні з фуйлом, вже би викинули тих трьох з вікна верхнього поверху.
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14.10.2022 11:49
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😋нация-довбо₴бів! Нє согласна,ана...
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14.10.2022 11:44 Ответить
їй кажуть в очі, пашла нах....й
а ана нє сагласна.
а гнати нах. з під,їзду не пробувала?
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14.10.2022 11:53 Ответить
СОУЧАСТНИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОНИ ЗАБЫЛИ ЧТО ПО КОНСТИТУЦИИ РФ СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ РОССИЯНИНА КАЖДОГО В СЛУЧАЕ НАПАДЕНИЯ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ СТРАНУ ВОПРОСИК КТО И КАК И КОГДА НАПАЛ НА РОССИЮ??7****** ***** геть перевернул жопу до головы местами.. тому повторяю все эти шобла вручатели повесткок также обЯзаны сидеть на скамье ТРИБУНАЛА... и еще почитайте 59 статью Конституции РФ прикольная к слову сказать... Статья 59 *** 1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. вот и весь фокус и игра слов и понятий КАКОЕ ***** ОТЕЧЕСТВО страна Россия Российская федерация форма устройства и РЕСПУБЛИКА... и в вопросах обороны придумалим ОТЕЧЕСТВО что позволяет ***** ***** толковать и нести бред типа Россия заканчивается там где заканчивается русский мат...
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14.10.2022 12:27 Ответить
менталітет рабства..як було в донбасі в часи януковича--он начальнік- я дурак
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14.10.2022 12:46 Ответить
Коротко:
В стойло бараны
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14.10.2022 12:52 Ответить
до війни ,я задавав питання оркам на їхніх більш менш "опозиційних" сайтах-- Я не розумію,як можна йти на протести,з паспортом і щоб вас реєстрували, і ще в огорожу ,яку мєнти вас зганяють, для вашого протесту.І ви самі лізите в автозак..І коли бьють когось Ви навіть не намагаєтесь його визволити....а знімаєте відосіки на телефон..Для мене то було нонсенс!
відповідь така--всьо далжно бить по закону.Вони навіть не уявляють що можна бути вільною людиною
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14.10.2022 13:03 Ответить
Бляха, де та руснява карикатура на нашу мобілізацію у 2014 році, де дядько під балконом від воєнкома ховається? Трошки переробити - і за порєбрік. "На злобу дня", так би мовити.
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14.10.2022 11:49 Ответить


Какой, какой адрес? Сейчас все поедем дамой
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14.10.2022 11:49 Ответить
Патомкі-падонкі НКВДшників стукачів вєртуаєв...Раби народжені рабами у рабстві...
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14.10.2022 11:49 Ответить
...вєртухаєв...
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14.10.2022 11:53 Ответить
Були б незгодні з фуйлом, вже би викинули тих трьох з вікна верхнього поверху.
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14.10.2022 11:49 Ответить
то ж не так ловити треба! міліціянтка повинна бути у вбранні Єви, представлятись сусідкою та простити сіль у майбутніх рекрутів..
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14.10.2022 11:50 Ответить
Скоро закончатся самцы,возьмутся и за вас,можете несомневаться! Зато, *****-лучший прэзыдэнт(((
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14.10.2022 11:53 Ответить
Акція для "Нєінтєрєсующіхся палітікай"...
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14.10.2022 11:53 Ответить
Виходьте з дому через вікна, з верхніх поверхів бонус - прямо в рай
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14.10.2022 11:54 Ответить
Прикольно що кацапська шмара видно ще не зрозуміла що вона в расіюшці ніхто.
Наїжджає - "представтесь пожалуйста". А то шо, вівця - ***** пісьмо напишеш?
Орки поки не доганяють що вони вже живуть при фашизмі...
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14.10.2022 12:12 Ответить
Лепрозорий во всей красе.
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14.10.2022 12:16 Ответить
...зняти з потяга - і в нацгвардію(с)
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14.10.2022 12:18 Ответить
Всі читали в історії Росії, що в якомусь там році у 18-му столітті відмінили кріпацтво. Кого тоді забирали/забрівалі в солдати.

З найбідніших, з най непридатніших на панщині кріпаків , а ще тих, хто з тих родин, які пану докучали, разшативалі устої осударствєнниє...

НЕ по елітних же будинках, та маєтках "представники військомату і поліція зранку чатують на майбутніх чмобіків у під'їзді житлового будинку".
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14.10.2022 12:24 Ответить
У 18 ст відмінили в Європі, на московії в другій половині 19ст, але одразу "звільненим" виписали борг.
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14.10.2022 12:49 Ответить
Посмотрим как эта "несогласная" завоет, когда её "Ваньку" в гробу привезут. Это если повезет. А скорее всего, закопают как безымянную тварь в какой-нибудь яме в степях Украины.
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14.10.2022 12:27 Ответить
Кацапня
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14.10.2022 12:37 Ответить
а чого дивуватись? в однім з відео ,яке бачив .рашист розповідає шо не хоче йти на могілізацію і тут же восхваляє пуйла.і шо родіна в опасності
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14.10.2022 12:42 Ответить
Вони навіть не можуть уявити, що владу можна поміняти,оні внє палітікі,але кажуть --ну кто кромє пуціна..
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14.10.2022 12:45 Ответить
__А чЬто вы хотели от закладчиков "рязанского сахара"?!!
"Профессия убивать"-только у них и получается... __
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14.10.2022 12:42 Ответить
"Терзают смутние сомнения", вони такими методами не можуть мобілізувати 300 тис з нафантазованих 140 млн?
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14.10.2022 12:51 Ответить
"Умєрєть в Украінє - ето священная обязаннсть каждого гражданіна російской фєдєраціі"
Послухайте, хто не чув https://www.youtube.com/watch?v=rU9U1q1mDTg
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14.10.2022 13:10 Ответить
Vot etomu roliku šče titry anglickoju i na Jutub!!! Ce BIMBA
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15.10.2022 02:07 Ответить
Head hunters a'la kaZapnya
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14.10.2022 13:33 Ответить
Слабенько. Невже путінські пісюни не можуть пробратись через каналізацію прямо до унітазу??? як фюрер казав "в сортире споймаем - и там замочим"
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14.10.2022 13:40 Ответить
А були б кацапи не рабими вийшли такойї п@зди вломили щоб оці троє тільки рачки лізли.
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14.10.2022 15:22 Ответить
"Мы будем преследовать призывников везде. В аэропорту - в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире им повестку вручим, но уже на глянцевой бумаге. Всё, вопрос закрыт окончательно." *****, октябрь, 2022 год.
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15.10.2022 08:49 Ответить
 
 