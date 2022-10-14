В российском Санкт-Петербурге представители военкомата и полиция с утра подстерегают будущих чмобиков в подъезде жилого дома. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В одном из жилых комплексов российского Санкт-Петербурга женщина-полицейский и двое мужчин в штатском с 07.30 ловят мужчин, выходящих из дома, чтобы вручить повестки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с охотниками за чмобиками опубликована в соцсетях.
Топ комментарии
+31 Evgen Karpenko
показать весь комментарий14.10.2022 11:44
+22 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+16 Михаил Дужик 7acbc3a9
показать весь комментарий14.10.2022 11:49
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а ана нє сагласна.
а гнати нах. з під,їзду не пробувала?
В стойло бараны
відповідь така--всьо далжно бить по закону.Вони навіть не уявляють що можна бути вільною людиною
Какой, какой адрес? Сейчас все поедем дамой
Наїжджає - "представтесь пожалуйста". А то шо, вівця - ***** пісьмо напишеш?
Орки поки не доганяють що вони вже живуть при фашизмі...
З найбідніших, з най непридатніших на панщині кріпаків , а ще тих, хто з тих родин, які пану докучали, разшативалі устої осударствєнниє...
НЕ по елітних же будинках, та маєтках "представники військомату і поліція зранку чатують на майбутніх чмобіків у під'їзді житлового будинку".
"Профессия убивать"-только у них и получается... __
Послухайте, хто не чув https://www.youtube.com/watch?v=rU9U1q1mDTg