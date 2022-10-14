Российская ракета упала у подъезда жилого дома в Запорожье и не разорвалась. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Российская ракета упала у подъезда жилого дома в Запорожье и не разорвалась.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места прилета опубликована в соцсетях.
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+18 Danilo Kosmina 10be22a1
показать весь комментарий14.10.2022 12:14
+13 VOLVO XC 70
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+12 Александр Иванов 29ff5b68
показать весь комментарий14.10.2022 12:25
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виробникам-бандерівцям з Мокші - залік
можна сказати "реактивна ракєта" і всім буде зрозуміло за яким принципом вона рухається
так, на данному етапі рушителів на інших принципах в ракетах не застосовується
Під Харковом поля були усіяні такими "подарунками"