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Российская ракета упала у подъезда жилого дома в Запорожье и не разорвалась. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Российская ракета упала у подъезда жилого дома в Запорожье и не разорвалась.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места прилета опубликована в соцсетях.

Смотрите: Враг ударил по Запорожью тремя ракетами С300. Поражены объекты инфраструктуры (обновлено). ФОТО
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Топ комментарии
+18
режисеру-оператору-сценаристу-диктору і актору-песику - Оскара
виробникам-бандерівцям з Мокші - залік
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14.10.2022 12:14
+13
я бы не радовался снаряд РСЗО опасная штука саперы нужны и срочная эвакуация аккуратная неспеша всех людей из дома...
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14.10.2022 12:14
+12
Да, Спасибо и возвращайся назад в родную говень.
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14.10.2022 12:25
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режисеру-оператору-сценаристу-диктору і актору-песику - Оскара
виробникам-бандерівцям з Мокші - залік
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14.10.2022 12:14 Ответить
я бы не радовался снаряд РСЗО опасная штука саперы нужны и срочная эвакуация аккуратная неспеша всех людей из дома...
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14.10.2022 12:14 Ответить
Це не бойова частина РСЗО "Град", а маршевий двигун. Тоб-то просто труба. Не панікуємо, просто відправляємо на металобрухт.
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14.10.2022 12:39 Ответить
це не "град", схоже на "ураган" - 220 мм.
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14.10.2022 13:10 Ответить
Так, це не град, це смерч, або ураган. Двигун - пуста труба. Воно не взривається. До того ж, вже хтось відкрутив частину сопла і зняв хвостовик.
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14.10.2022 13:51 Ответить
Дивимось уважно... там поряд лежать дві цеглини... пів цеглини 125 мм. "Град" 120 мм.
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14.10.2022 14:13 Ответить
не плутай цеглу з кусками бордюри.(зверни увагу на пропорції сторін, де бачив подібну "цеглу"?)
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15.10.2022 12:38 Ответить
ракета, спасибо!!!
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14.10.2022 12:15 Ответить
Да, Спасибо и возвращайся назад в родную говень.
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14.10.2022 12:25 Ответить
и возвращайся назад и передай другим - останьтесь дома.. можно с салютом))))
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14.10.2022 12:28 Ответить
а що не так? можна казати "ракєта" і буде зрозуміло що то "реактивна ракєта"
можна сказати "реактивна ракєта" і всім буде зрозуміло за яким принципом вона рухається
так, на данному етапі рушителів на інших принципах в ракетах не застосовується
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14.10.2022 12:25 Ответить
"масло-масляне" це далеко не "реактивна ракєта"! бо слово "реактивна" - це принцип роботи тієї ракети
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14.10.2022 12:33 Ответить
""
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14.10.2022 12:26 Ответить
Написав те саме Відправив А потім побачив твій коментар
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14.10.2022 12:27 Ответить
Ну типу іранських мопедів.
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14.10.2022 12:41 Ответить
Щось адміну не сподобалося - на "півставки" цю статтю писав, чи що? Бо бачу - захрестив" коментарі зі "стьобом"
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14.10.2022 12:57 Ответить
" В Запоріжжі" - "медія Орехов", Орехов не в Запоріжжі
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14.10.2022 12:28 Ответить
Це двигун..
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14.10.2022 12:32 Ответить
Покров Богородиці сьогодні захистив. 😊 От так би і завжди. Правда, потрібно уточнити, що одним з елементів цього покрову є ЗСУ і зокрема сили ППО. Тому велика їм дяуа і незай Покров Богородиці стане елементом їхнього непробивного захисного спорядження, яке оберігає їх від куль, мін і снарядів, як оберіг цей будинок від ракети.
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14.10.2022 12:35 Ответить
песо охороняв
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14.10.2022 12:37 Ответить
Пока ему повезло. Пусть не трогает и вызивает сапёров.
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14.10.2022 16:15 Ответить
Це Ураган чи Смерч, хтось вже знів алюмінієве оперення
Під Харковом поля були усіяні такими "подарунками"

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14.10.2022 16:54 Ответить
Это город Орехов Пологовского района Запорожской области.
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14.10.2022 18:03 Ответить
 
 