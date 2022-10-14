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"Вагнеровцы" на фронте уже расстреляли более 40 завербованных зэков, которые отказывались воевать или пытались бежать в позиции ВСУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине

"Вагнеровцы" уже расстреляли более 40 завербованных зэков, а нескольким прострелили ноги за попытку скрыться на позиции украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил основатель ресурса Gulagu.net Владимир Осечкин.

"Когда их в автозаках привозят на фронт, а они говорят, что что-то здесь не так и воевать отказываются, то включается тот механизм о котором говорил Пригожин на знаменитом видео - таких расстреливают без суда и следствия. Нам известно о том, что более 40 осужденных уже были расстреляны. Еще нескольким людям стреляли по ногам, когда они пытались убежать в сторону украинцев", - рассказал Осечкин.

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Топ комментарии
+43
рашня валить рашню?
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14.10.2022 12:30
+36
Зекам надо расстреливать вагнеровцев без раненых и пленных по всему мордору. Я думаю, у них получится. Заточки тоже пойдут.
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14.10.2022 12:31
+32
Зекота їхала щось змародерити, а їх заставляти воювати.
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14.10.2022 12:31
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еще и что то "полезное" могут делать
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14.10.2022 12:28 Ответить
рашня валить рашню?
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14.10.2022 12:30 Ответить
Нікада такого не біло і вот апять
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14.10.2022 13:16 Ответить
Зекота їхала щось змародерити, а їх заставляти воювати.
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14.10.2022 12:31 Ответить
Пусть меня поправят, но, ИМХО, если пуля перебьет кость на ноге, вряд-ли он когда-нибудь вернется в строй.
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14.10.2022 12:31 Ответить
Парадокс: кость целая, а "мяса" нет!
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14.10.2022 13:13 Ответить
з польовою кухнею - запросто.
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14.10.2022 14:10 Ответить
Ага. А якщо у біфштекс - своє відділення точно нагодує.
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14.10.2022 15:12 Ответить
Бии своіх - шоб чужі боялись .
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14.10.2022 12:31 Ответить
Зекам надо расстреливать вагнеровцев без раненых и пленных по всему мордору. Я думаю, у них получится. Заточки тоже пойдут.
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14.10.2022 12:31 Ответить
...это будет война блатный против ссученных все как у дидов!
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14.10.2022 12:51 Ответить
Так те зэки только безоружных и слабых могли убивать и грабить.
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14.10.2022 13:01 Ответить
Зекам нужно с оружием, отжимать у местных тачки и валить в крым, что б кошмарить там местное население. грабить насиловать и убивать крысчан!!!
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14.10.2022 13:09 Ответить
Ну і уй з ними.
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14.10.2022 12:32 Ответить
їх в яку копілку до ЗСУ чи рф?
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14.10.2022 12:32 Ответить
Маловато буде!
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14.10.2022 12:33 Ответить
Это рабсея - детка
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14.10.2022 12:33 Ответить
а шо так мало??? твари ленивые...
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14.10.2022 12:34 Ответить
А шо мовчать кацапські Амнесті Інтернейшнл ? Чи вони тількі у українців недоліки бачать
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14.10.2022 12:34 Ответить
В них нова годівничка - збирають пожертви для іранських дітей, сьогодні бачила оголошення в метро. Паразити шукають лохів.
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14.10.2022 12:55 Ответить
Не "амнести" а "АНАНИСТЕ интернейшл""
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14.10.2022 13:02 Ответить
кулі витрачені на кцпів - це добра справа
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14.10.2022 12:36 Ответить
Раньше за Сраліна сєйчас за залатой йоршик пукіна і яхти вротенбєрга...
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14.10.2022 12:37 Ответить
Зеки должны собрать свой полк "Шконка" и ипашить вагнеровцев.
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14.10.2022 12:39 Ответить
А де ответка -- зека .
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14.10.2022 12:42 Ответить
нічого нового,так само було у кацяпів завжди.Правда були такі що обїєднувалися у банди вбивали командирів так поверталися у рашку кошмарити бидло,тільки вже на свободі та зі зброєю.
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14.10.2022 12:43 Ответить
то добра справа нехай перебьють одне одного
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14.10.2022 12:44 Ответить
за беспредел вагиновцы должны ответить по понятиям
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14.10.2022 12:44 Ответить
Там кажуть ,у рашці ,мобілізували людожера з буцігарні на фронт, тепер пересувні крематоріі будуть не потрібні.
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14.10.2022 12:45 Ответить
Встречаются лиса, волк и медведь.
Лиса:
- Устроилась на работу в курятник, продержалась неделю, но там был такой петушок, что не удержалась и съела, не досчитались и выгнали!
Волк:
- А я в псарню устроился, даже гавкать научился и с собаками из одной миски жрал, но не выдержал и съел овцу, не досчитались и турнули!
Медведь:
- А я в заградотряде на Украине служу!
Волк и лиса:
- И что?!
Медведь:
- Нормально. Перед нами одни «чмобики», их никто не считает Пропал - списали как дезертира !
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14.10.2022 13:10 Ответить
На росіі тепер нові військові спеціальності, що саме розташовані були в буцігарнях ,та проходили іспити на кацяпах -
насильник жінок (чоловіків)
педофіл
серійні вбивці
маньякі( спеціалисти широкого профілю)
форточники
крадіі -мародери( у тому числі ті хто розкопували могили)
Людожери -утилізатори.
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14.10.2022 14:37 Ответить
__заключив Сделку с дъяволом, наивно ожидать светлого будущего .
Их кредо -убивать.... __
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14.10.2022 12:45 Ответить
Старі добрі заградотряди, маскалі по іншому не вміють.
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14.10.2022 12:46 Ответить
мінус сорок 3.14дарусні. гарно.
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14.10.2022 12:46 Ответить
Сьогодні "вагнерівці",завтра "вагнерівцІВ". Кругообіг лайна в природі.
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14.10.2022 12:49 Ответить
1.Хай тварюки один одного херячать на своїй території
2.Це ми ще не бачили традиційних кулачних боїв стінка на стінку....під гармошку і балалайку
3.Є думка - чомусь мені видається, що наші крим.авторитети швидко повичисляють па-панятиям кацапських зеків, а це вже інші разборки
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14.10.2022 12:51 Ответить
ну и все оставшиеся зекА-россиянцы будут нещадно везде убивать вагинеровцев
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14.10.2022 14:09 Ответить
даже думаю любых собственных военных, ибо за базар надо отвечать. "За базар - ответишь" было жестко все 90е. Это сейчас зетрепло и зепи-здуны и всем похер, мальчики же не виноват, просто ошиблись.
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14.10.2022 14:15 Ответить
та пох, 40 завалили, ше 400 привезуть....
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14.10.2022 12:55 Ответить
Когда одни парашники мочат других сами- нам меньше работы.
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14.10.2022 13:05 Ответить
Головне не зупинятись та продовжувати в тому же дусі та навзаем ...
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14.10.2022 13:09 Ответить
Урка по определению не может быть воином. Воин и урка это противоположные психологические типы. Уркаганы действуют только тогда, когда видят слабость жертвы, когда уверены в своей безопасности. Воин же прекрасно понимает, что враг ему не уступает, а не редко и превосходит(в количестве, железе и тд.). Там, где воин будет уверенно сжимать в руках автомат, украган с обдрыстаными ногами побежит в панике.
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14.10.2022 13:15 Ответить
Яка ж правова держава!!!! Зеков вони хотіли змусити воювати
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14.10.2022 13:25 Ответить
Для нас это новости плохие.
На зеков никто и не делал ставку, как на реальную боеспособную силу. А вот, как пример что будет с отказниками, трусами и предателями - они отличный материал. И это эффективный и рабочий метод. Поэтому у нас и пленных не так много, как должно было бы быть. С учетом контрнаступления в Харьковской обл. и на Криворожском направлении.
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14.10.2022 14:02 Ответить
Полонених кацапів не багато, бо на цій війні арті начхати на бажання кацапа здатися. А враховуючи, що самі кацапи до своїх поранених відносяться гірше, ніж до клопів, то до нас в полон навіть поранені кацапи рідко попадають. Тож аби здатися, кацапу треба виконати неабиякий квест, виявити кмітливість та велике бажання результату.

До того ж в солдата ЗСУ/ТРО немає практично ніяких стимулів брати кацапів в полон. Заклики "потрібен обмінний фонд" - це слабий стимул для хлопця на передку. Зате стимулів знищувати всіх кацапів - безліч. От техніку захопити - стимул великий. За це і премія, і повага побратимів.

Ну, не знаю. Тим, хто переймається кацапами які бажають здатися, слід було б хоча б грошову винагороду оголосити за кожного пійманого кацапа, а за кожного десятого пійманого кацапа підрозділу, який таке утнув - джип в якості премії. Тоді, може, кількість полонених (дуже повільно) і почала б зростати...
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17.10.2022 10:52 Ответить
Зэк, начавший сотрудничество с властью - ССУЧЕННЫЙ
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14.10.2022 14:11 Ответить
Там такого поділу давно немає. Ви обчиталися лагерної романтики якихось кацапів-солженіциних і транслюєте це на **********... Вже більше 50 років є тільки різна ступінь "червоних" зон, а останні 30 років всі зони практично повністю "червоні". Бо бабло перемагає і добро, і зло, а лагерна система перемелює будь-які "поняття" і всі "вори в законі" - давно на службі адміністрації зон і ФСБ, коли "на волі". Саме тому, що вона система, а система практично завжди сильніша за будь-яких одинаків чи збіговиськ одинаків.

Саме тому в нинішніх Визвольних Змаганнях, Україна перемагає. Нарешті українцям пощастило побудувати хоч якусь реальну свою систему (читай - "Українську Державу або Збройні Сили України"). А не збіговисько одинаків ("козацьку вольницю"). Яка виявилася ефективнішою за кацапську систему...
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17.10.2022 11:00 Ответить
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14.10.2022 15:16 Ответить
Дерьмо уничтожает дерьмо. В результате меньше дерьма.
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14.10.2022 16:14 Ответить
Чуть сюжет скороспелый. Совсем зеки бараны пошли. Не взяв в руки оружия, отказываются воевать уже на передовой находясь--- не верю. Тех вагнеровцев перешмалять запросто бы, это и контрактикам на руку бы было. Что то тут туфта.
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14.10.2022 16:39 Ответить
Блин, такое ощущение, что подсматриваешь в окно дурдома, а там психи играются. Они же ********, все, вот прям вся страна.
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14.10.2022 23:04 Ответить
 
 