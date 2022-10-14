"Вагнеровцы" на фронте уже расстреляли более 40 завербованных зэков, которые отказывались воевать или пытались бежать в позиции ВСУ. ВИДЕО

"Вагнеровцы" уже расстреляли более 40 завербованных зэков, а нескольким прострелили ноги за попытку скрыться на позиции украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил основатель ресурса Gulagu.net Владимир Осечкин.

"Когда их в автозаках привозят на фронт, а они говорят, что что-то здесь не так и воевать отказываются, то включается тот механизм о котором говорил Пригожин на знаменитом видео - таких расстреливают без суда и следствия. Нам известно о том, что более 40 осужденных уже были расстреляны. Еще нескольким людям стреляли по ногам, когда они пытались убежать в сторону украинцев", - рассказал Осечкин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В России Богданова, до смерти забившего судью кочергой и гантелями, выпустили из тюрьмы, отправили воевать с украинцами и наградили орденом "За отвагу". ФОТО

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Также смотрите: В России зекам-"вагнеровцам", потерявшим конечности на войне в Украине, вручили государственные награды и грамоты Минобороны РФ. ВIДЕО