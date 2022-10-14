Арт-удар украинских воинов по группе оккупантов. ВИДЕО беспилотника

Украинские бойцы с помощью артиллерии атаковали группу оккупантов, двигавшуюся по дороге в оккупированном населенном пункте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, можно насчитать восемь оккупантов. После первого взрыва уцелевшие начали бежать в перелесок. Артиллеристы попали и туда. Количество уничтоженных оккупантов по видео определить трудно. Во время второго взрыва – на 28 секунде записи, взрывная волна выносит на большую высоту нечто похожее на тело ликвидированного оккупанта.

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