Арт-удар украинских воинов по группе оккупантов. ВИДЕО беспилотника
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Украинские бойцы с помощью артиллерии атаковали группу оккупантов, двигавшуюся по дороге в оккупированном населенном пункте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, можно насчитать восемь оккупантов. После первого взрыва уцелевшие начали бежать в перелесок. Артиллеристы попали и туда. Количество уничтоженных оккупантов по видео определить трудно. Во время второго взрыва – на 28 секунде записи, взрывная волна выносит на большую высоту нечто похожее на тело ликвидированного оккупанта.
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Але їжачків жалко!
Об этом рассказала (https://www.facebook.com/photo/?fbid=1249571585832482&set=a.775410683248577) дочь журналистки Маргарита Мурахтаева. Она рассказала, что ее брату Вячеславу Мурахтаеву прислали повестку.
«Песков же вещал, что вторую волну мобилизации проводить не собираются? Тогда почему моему брату, никогда не служившему в армии, куда его в принципе не пустили даже по своей воле из-за проблем со здоровьем, который находится в категории "В", сейчас приходит повестка?», - написала Мурахтаева.
В документе, опубликованном Мурахтаевой, говорится, что ее брат должен явиться в военкомат 14 октября.
В беседе с DOXA Мурахтаева сообщила (https://t.me/doxajournal/22848), что повестка пришла вчера, а уже 15 октября брата должны отправить в Дзержинск, а затем в Кострому. У Мурахтаева два месяца назад родился ребенок, отметила его сестра.
Два года назад главный редактор издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя около здания МВД. Как считают ее близкие, Славина пошла на это из-за многолетнего давления властей.
Ішов москаль по приліску шукав собі пригоди?
прийшлось прибирати за собою )))
Пущай полетают! (с)