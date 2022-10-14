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Арт-удар украинских воинов по группе оккупантов. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские бойцы с помощью артиллерии атаковали группу оккупантов, двигавшуюся по дороге в оккупированном населенном пункте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, можно насчитать восемь оккупантов. После первого взрыва уцелевшие начали бежать в перелесок. Артиллеристы попали и туда. Количество уничтоженных оккупантов по видео определить трудно. Во время второго взрыва – на 28 секунде записи, взрывная волна выносит на большую высоту нечто похожее на тело ликвидированного оккупанта.

Также смотрите: Боевой дрон уничтожает вражеского пулеметчика. ВИДЕО
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Топ комментарии
+43
Всю землю українську собою загидили,падли.
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14.10.2022 14:13
+32
Может ли человек летать. Может, но только один раз.
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14.10.2022 14:13
+14
Дуже сподобалось мені відео 👍🏼🤣🤣🤣
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14.10.2022 14:13
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Может ли человек летать. Может, но только один раз.
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14.10.2022 14:13 Ответить
москалі як їжачки! Літають, але після копняка.
Але їжачків жалко!
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14.10.2022 14:44 Ответить
Всю землю українську собою загидили,падли.
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14.10.2022 14:13 Ответить
Дуже сподобалось мені відео 👍🏼🤣🤣🤣
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14.10.2022 14:13 Ответить
а на 28-ой секунде кацапошланг, або и уже зажмуренный улетел в крутое пике
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14.10.2022 14:39 Ответить
Похоже, это кальсоны взлетели, возомнив из себя "Белые Жигули".
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15.10.2022 03:00 Ответить
В Нижнем Новгороде мобилизовали сына погибшей журналистки Ирины Славиной

Об этом рассказала (https://www.facebook.com/photo/?fbid=1249571585832482&set=a.775410683248577) дочь журналистки Маргарита Мурахтаева. Она рассказала, что ее брату Вячеславу Мурахтаеву прислали повестку.

«Песков же вещал, что вторую волну мобилизации проводить не собираются? Тогда почему моему брату, никогда не служившему в армии, куда его в принципе не пустили даже по своей воле из-за проблем со здоровьем, который находится в категории "В", сейчас приходит повестка?», - написала Мурахтаева.

В документе, опубликованном Мурахтаевой, говорится, что ее брат должен явиться в военкомат 14 октября.

В беседе с DOXA Мурахтаева сообщила (https://t.me/doxajournal/22848), что повестка пришла вчера, а уже 15 октября брата должны отправить в Дзержинск, а затем в Кострому. У Мурахтаева два месяца назад родился ребенок, отметила его сестра.

Два года назад главный редактор издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя около здания МВД. Как считают ее близкие, Славина пошла на это из-за многолетнего давления властей.
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14.10.2022 14:14 Ответить
Московському улусу потрібен майдан але він йому не світить. Не той менталітет.
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14.10.2022 14:33 Ответить
А навіщо кацапці брат? Самцям-кацапам взагалі не варто народжуватись. А от сьостри стануть "мурахтаєвимі". "Руzкая" ето судьба - колєнкі уже стьорла...
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14.10.2022 14:38 Ответить
Так шуруй дрянь на митинг против войны!
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14.10.2022 14:47 Ответить
У мене п'ять переглядів. У кого більше?
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14.10.2022 14:18 Ответить
уцілілі почали тікати в перелісок.

Ішов москаль по приліску шукав собі пригоди?
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14.10.2022 14:20 Ответить
Загін Міклухо - Маклая получив ответку .
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14.10.2022 14:20 Ответить
Не вір очам своім .
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14.10.2022 14:23 Ответить
просто перевірив...а воно не відкривається... нажаль
прийшлось прибирати за собою )))
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14.10.2022 14:25 Ответить
зємля..зємля !...на звязі !...польот нормальний..
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14.10.2022 14:25 Ответить
Неправда ваша. Там некерований полiт, при якому ще й язика свого проковтнеш, або вiдкусиш.
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14.10.2022 14:30 Ответить
Спражій арт, справжній витвір артилерістського мистецтва.
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14.10.2022 14:34 Ответить
как черви лазят
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14.10.2022 14:38 Ответить
А потiм мутликами розлiтаються.
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14.10.2022 14:41 Ответить
Так где убитые кацапы? Всё мимо .
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14.10.2022 14:44 Ответить
это тебя там к сожалению не было...
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14.10.2022 15:27 Ответить
они хуже овощей,враги если по них стреляют убегают,ховаются,а эти как шли так и идут,отлезли немного и хватит,им даже на свои жизни наплевать
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14.10.2022 14:55 Ответить
Орленок орленок лети выше солнца) Увидел орк с высоты птичьего полёта, красоту земли украинской...последний раз.
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14.10.2022 15:13 Ответить
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14.10.2022 16:03 Ответить
Летающий москаль - такое можно увидеть только в Украине!
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14.10.2022 16:11 Ответить
Щось вони якісь в'ялі....
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14.10.2022 16:48 Ответить
в польоті зробив фффффрістайло
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14.10.2022 18:09 Ответить
По їх реакції на обстріл зрозуміло, що це геть непідготовані новачки, з чмобіків, певно.
Пущай полетают! (с)
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14.10.2022 19:41 Ответить
Відео ні про шо
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14.10.2022 20:59 Ответить
good music 📯
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15.10.2022 11:46 Ответить
 
 