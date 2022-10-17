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"Верю в людей, которые рядом, верю в ВСУ и в нашу страну", - ветеран и волонтер Юлия Кирилова. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинцы уже не раз доказывали свою храбрость, отвагу и героизм. Символично, что 14 октября в День защитников и защитниц Украины Цензор.НЕТ представляет вашему вниманию первый выпуск программы "Защита". "Защита" познакомит вас с историями людей, вставших на защиту Украины. Первый выпуск программы "Защита" о Юлии Кирилловой - одной из украинских защитниц, взявшей оружие в руки в 2014 году, когда началась война с российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с 2014 года Кириллова – волонтер-активист и парамедик-доброволец, а в 2015 году была мобилизована в ряды Вооруженных Сил Украины деловодом в 25 батальон "Киевская Русь". Впоследствии была переведена на должность разведчика-гранатометчика, а с 2016 года была санинструктором медицинского пункта воинской части.

В октябре 2016 года уволилась из армии и начала общественную деятельность. Сейчас Юлия - ветеран, член правления ОО "Женское ветеранское движение", координатор социального отдела организации. По образованию юрист. В 2018 году присоединилась к формированию Женского ветеранского движения, где сегодня возглавляет социальный отдел и помогает посестрам, вернувшимся с войны, приспособиться к гражданской жизни. В 2019 году получила стипендию и поступила на магистерскую программу по специальности "Публичное управление и администрирование" в Киево-Могилянскую академию. В 2019 году вошла в ТОП-50 финалистов проекта "Новые Лидеры" с проектом "Социально-Психологической реадаптации для ветеранов" и сегодня успешно воплощает проекты по психологической реабилитации для мужчин и женщин ветеранов.

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Ветеранка і волонтерка... боже, як мову зпаскудили. Дегенерати, більше сказати нічого.
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14.10.2022 18:10 Ответить
Ці слова ще норм. А от міністерка, звучить як мат.
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14.10.2022 18:40 Ответить
тоді що ви скажете про модернове слово "членкиня"?
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14.10.2022 18:59 Ответить
Те ж саме.
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14.10.2022 19:03 Ответить
А що там казати. Пости постить якась феміністикиня яка вчилася по прийнятим шкарлетом нових норм та правил укр. мови. В реальному житті, за членкиню треба лице того хто це говорить в синяках лишати, або губу віддятгнути так, щоб назавжди ця бубуйня з голови вилетіла. Поки править квартет 95, з укр. мови ще не так поглумляться всякі нелохи 42 річні.
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14.10.2022 19:05 Ответить
цілком погоджуюсь з вами шановний
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14.10.2022 19:03 Ответить
А у другого по рейтингу ?
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14.10.2022 18:16 Ответить
 
 