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"Еду на задание и пою "горить палає техніка ворожа", - командир пушки 58-й бригады Татьяна Чубарь. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Командир пушки 58-й отдельной мотопехотной бригады Татьяна Чубарь (Принцеска) о своей службе на войне и как уничтожает российских оккупантов.

Интервью с защитницей Украины опубликовал 5 канал, передаёт Цензор.НЕТ

"Еду на задание и пою "горить палає техніка ворожа", - рассказала Чубар.

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Топ комментарии
+20
Дякуємо красуня!
Пишаємося!
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14.10.2022 18:13
+19
О, я эту валькирию помню. Она как-то говорила, шо ее мечта - покрасить ее САУшку в розовый цвет. Надеюсь, для парада Победы над дикарями ей таки разрешат.
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14.10.2022 18:17
+17
Вітаю українських воїнів із днем захисника Вітчизни!!!
Слава Україні!
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14.10.2022 18:13
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Дякуємо красуня!
Пишаємося!
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14.10.2022 18:13 Ответить
Вітаю українських воїнів із днем захисника Вітчизни!!!
Слава Україні!
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14.10.2022 18:13 Ответить
Героям слава !!
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14.10.2022 18:23 Ответить
Так,це справжня українська принцеса-респект...
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14.10.2022 18:13 Ответить
О, я эту валькирию помню. Она как-то говорила, шо ее мечта - покрасить ее САУшку в розовый цвет. Надеюсь, для парада Победы над дикарями ей таки разрешат.
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14.10.2022 18:17 Ответить
Це наша украіночка і захисниця , нехай береже ії Ангел хоанитель
від кацапської нечисті 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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14.10.2022 18:26 Ответить
Респект, однак на початку відео я іншу пісню почув ...
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14.10.2022 18:26 Ответить
Тетянці хвала!
Здоров'я, Удачі і Перемог над парашною нечистю!
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14.10.2022 18:40 Ответить
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14.10.2022 18:52 Ответить
яка вона класна
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14.10.2022 19:23 Ответить
Ох добре що жива. А то я хвилювався за неї бо давно не бачив відео. Красуня.
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14.10.2022 21:03 Ответить
 
 