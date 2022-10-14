"Еду на задание и пою "горить палає техніка ворожа", - командир пушки 58-й бригады Татьяна Чубарь. ВИДЕО

Командир пушки 58-й отдельной мотопехотной бригады Татьяна Чубарь (Принцеска) о своей службе на войне и как уничтожает российских оккупантов.

Интервью с защитницей Украины опубликовал 5 канал, передаёт Цензор.НЕТ

"Еду на задание и пою "горить палає техніка ворожа", - рассказала Чубар.

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