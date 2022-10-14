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"Еду на задание и пою "горить палає техніка ворожа", - командир пушки 58-й бригады Татьяна Чубарь. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Командир пушки 58-й отдельной мотопехотной бригады Татьяна Чубарь (Принцеска) о своей службе на войне и как уничтожает российских оккупантов.
Интервью с защитницей Украины опубликовал 5 канал, передаёт Цензор.НЕТ
"Еду на задание и пою "горить палає техніка ворожа", - рассказала Чубар.
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