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Киев (24542) крылатые ракеты (730) обстрел (20424) парк (170)

"Я – украинец, а украинцам ничего не страшно": девятилетний Аскольд об обстреле детской площадки в парке им. Шевченко в Киеве. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

парк,шевченка

Девятилетний Аскольд рассказал об обстреле детской площадки в парке им. Шевченко в Киеве. На месте его любимых качелей теперь воронка от ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, интервью мальчика возле разрушенной российской ракетой детской площадки в киевском парке Шевченко опубликовал немецкий телеканал Das Erste.

"Я никогда не думал, что такое произойдет… что эти качели взорвутся. Мне не страшно, потому что я – украинец, а украинцам ничего не страшно. Я уже и не такое видел. Когда я ехал в Бучу, видел простреленные дома, церковь, пробитую пулями…", - сказал мальчик.

Смотрите также: Аллею памяти защитников Украины откроют в Киеве 14 октября. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+64
Козак!
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14.10.2022 18:26
+53
За ними, таким детьми, наше будущее !!!
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14.10.2022 18:27
+53
Кацапи, кого ви там зібралися підкорити?
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14.10.2022 18:29
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Козак!
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14.10.2022 18:26 Ответить
Цей хлопець більший чоловік, ніж більшість наших політиків.
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14.10.2022 18:48 Ответить
За ними, таким детьми, наше будущее !!!
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14.10.2022 18:27 Ответить
не знаю як будущее, але майбутнє за ним та йому подібним!
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14.10.2022 18:35 Ответить
Підтримую Вас - з "будкщімі" нам не "по путі" ! Дев'ятирічний хлопчик це розуміє - і це головне !
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14.10.2022 19:46 Ответить
Бл..., даже здесь умудряетесь поднимать срач по поводу мови. ПолУкраины говорит на языке Руси, полУкраины на мові. Нет, вам надо, чтобы первую половину считали ущербными! Человек 70 лет говорит на том языке, которым овладел с детства. Нет, надо ломать! Всё будет через поколение. Не понимаете, что Цензор читают во всем мире, а у нас мовного питання немає!
Это татаро-монгольская Московия украла у нас всё - и язык в том числе - а не мы у нее.
Зае**али...
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14.10.2022 20:50 Ответить
Ну я трішки меньше (62 роки) теж часто спілкувався російською . Після того , як свинособаки напали на Україну в 2014 , намагався взагалі перейти на Українську . А після 24.02.2022 вважаю , що на "язикє" Українці розмовляти не повинні . Скількох наших співвітчизників орки повинні вбити (не дай Боже !) , щоб люди це зрозуміли ? І чому такий супротив ? Та й щодо мови Русі , то Ви не праві . Їхній язик (********) з"явився в 19ст.
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14.10.2022 22:04 Ответить
Ми нікому нічого не повинні! Зарубите себе на всех органах. Всё должно быть по желанию и ПОСТЕПЕННО! Сколько можно разделять Украину по мовному питанню? Ума не хватает понять, что Донбасс мы уже потеряли из-за этого, потому что Украина всячески форсировала переход на мову, а регионалы с рашей этим воспользовались.
И для того, чтобы старикам перейти на мову, мы должны жить в украиномовной среде. Попадаешь в любой город в западной части и переходишь на мову очень быстро. А старикам уже на родном языке трудно подбирать слова, а вы предлагаете насиловать себя, чтобы какие-то диванные ультрапатриоты тебя не позорили. Не понимаете, что у русскоязычных возникает ненависть к людям, живущим в правой части Украины?
Предлагаю всем заткнуться и не разводить мовный срач. Учитесь у наших бойцов: там 50:50.
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15.10.2022 08:09 Ответить
А хто тобі дав право хамити ? Адекватні люди думають , що винні орки , в тому , що війна , а деяким здається - Українська Мова . Я , на жаль , теж не молодий , але знаю , що перейти не важко . Сам ти діванний невідомо , правда хто . Якраз вчора майже день спілкувався з хлопцями , які їхали на фронт , з усіх регіонів України . Майже не чув російської , суржик - так , але це нормально - в кожній країні в різних регіонах різний діалект . А якщо хлопець захищає країну , всіх нас , то він же не нападає на україномовних , як деякі "поборнікі язіка" . І дивно , чому ти так вчепився захищати рускій язік ? Здається , тут справа не тільки в спілкуванні .
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15.10.2022 09:24 Ответить
Чомусь українці можуть оволодіти російською мовою, а кацапи українську не можуть вивчити. Може, ви просто тупі?
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15.10.2022 10:03 Ответить
Ні вони не тупі, це просто зневага до країни , мови і культури де вони проживають.Той же самий узкоязичний або мокшанець, по приїзді у Польщу чи Чехію в перший же день починають цокати і зі шкіри лізти перед місцевими намагаючись сподобатись і посилено вчать мову роботодавців.А Украина это савсвем другое и пачем мине кариному бамбаситу будут учіть как жіть..
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16.10.2022 10:39 Ответить
https://twitter.com/i/status/1580546725600641025
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14.10.2022 22:58 Ответить
Кацапи, кого ви там зібралися підкорити?
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14.10.2022 18:29 Ответить
Боже , який же цей хлопчик молодець 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼У мене дух перехопило від його відповіді на запитання , які журналіст задавав мовою окупанта ‼️

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14.10.2022 18:32 Ответить
Це майбутнє української незламної нації...
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14.10.2022 18:34 Ответить
Не по віку розсудливі та правильні слова говорить хлопець...
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14.10.2022 18:36 Ответить
Пацан сміливіше ніж деякі Європейські політики
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14.10.2022 18:39 Ответить
Майбутній

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14.10.2022 18:39 Ответить
красавчик
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14.10.2022 18:40 Ответить
Серед деокупованих територій і не тільки ,не мало таких що їм усе рівно , Чи то є Україна чи кацапи старшого покоління, їм усе рівно при кому або їх не чипали , і бути ситими , але дуже велика надія на підростаюче покоління , через цю війну вони точно будуть патріотами, я так думаю).
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14.10.2022 18:43 Ответить
Будь ласка виженіть цього "корреспондента"! Ґаньба!
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14.10.2022 18:47 Ответить
Це нiмецький корреспондент, ганьба людям якi не розумiючи, роблять поспiшнi висновки, як Ви
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14.10.2022 19:25 Ответить
А хто хотів - ті вивчили Українську . І грузини , і білоруси , і німці . А кореспонденту , якщо ще не знає , краще з перекладачем , ніж російською . Я не уявляю , щоб в Німеччині італійський журналіст запитував щось у німецького хлопчика на італійській . Хоча там немає війни між країнами і кордонів теж .
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15.10.2022 09:30 Ответить
Такі хлопці першими йдуть захищати країну.
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14.10.2022 18:50 Ответить
Незламний та сміливий
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14.10.2022 18:51 Ответить
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14.10.2022 18:56 Ответить
Шо це за дебіл на общєпанятном запитує про щось українця?!
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14.10.2022 18:56 Ответить
Якийсь Vassili Golod, Ukraine-Korrespondent ARD
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14.10.2022 19:23 Ответить
Ще один - це Нiмецький канал, 1 канал.
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14.10.2022 19:23 Ответить
І що, як німецький канал?! Нехай питає німецькою з перекладачем. А не "вот ета-вот всьо"
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14.10.2022 20:01 Ответить
Хлопцю страшно, але він у свої роки може впоратись зі страхом. На відміну від 70-річної розумової і душевної каліки з бункера. За це він українців люто ненавидить. Але, нам треба розуміти, що за ненавистю ховається його безмежний страх. Перемога буде за нами!
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14.10.2022 18:58 Ответить
А що це за канал такий? Чому мовою окупанта?
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14.10.2022 19:01 Ответить
On skakova tam nemeckava kanala , nirssmatrel , no tam subtitri idut n nemeckom .
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14.10.2022 19:15 Ответить
Нiмецький канал, там субтитри + мiкрофон зi знаком Першого каналу Нiмечинни. Очi вам нащо?
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14.10.2022 19:21 Ответить
nado razdelyat' russkij yazyk i kacapov ,v Ukraine mnogo russkih -no oni ne kacapy ,ya tozhe ukrainec no ploho znayu ukrainskij yazyk ,potomu chto rodilsya v Latvii!
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14.10.2022 22:36 Ответить
Щодо себе cтарої, на відміну від мого помираючого батька, у 1992 му, котрий пророчив і війну і багато зради в Україні, мені помирати спокійніше . Ще у 60ті він вчив мене правдивій історії навідміну від радянськошкільної, особисто знав що таке загарбники росіяни у тз білофінскійскій ,сам їх бачив . Цей хлопчик сам вже мудрий українець на власному досвіді
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14.10.2022 19:04 Ответить
Ну і кого моксква перемогти хоче?
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14.10.2022 19:05 Ответить
Хлопчику-козаку - моя повага, а москворотому гівнюку, який бере в нього інтерв'ю мовою оккпанта і при цьому має нахабство вважати себе українським журналістом - ганьба і огида.
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14.10.2022 19:07 Ответить
Маску вислати хай послухає
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14.10.2022 19:13 Ответить
Дякую тобi дитинo,ти справжнiй украiнець! Здоров,я тобi та щасливого майбутнього.Величезна вдячнiсть твоiм батькам,за те,що виховали таку чудову дитину!
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14.10.2022 19:27 Ответить
Слова цієї дитини повинен почути весь світ.
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14.10.2022 19:30 Ответить
Так все вірно , бо ця дитина відчула на собі всі звірства цієі страшноі війни 😡
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14.10.2022 20:14 Ответить
А хто оце чмо?

Decommunizator

Олександр Мамай заявив, що складе із себе повноваження мера Полтави, якщо Верховна Рада законодавчо зобов'яже органи місцевого самоврядування прибрати «імперські пам'ятники».

Що ця людина досі робить на посаді Полтавського міського голови?
Це ж потенційний Сальдо.
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14.10.2022 19:36 Ответить
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14.10.2022 19:37 Ответить
Кормушка Полтави (місцева я )-з рокїв дитинства оцього полтавосальда була історія Петра у Полтаві , а воно видать ще й з перекатипольних котрим какая разніца.... Це як з Катькою в Одес
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14.10.2022 20:01 Ответить
У Дніпрі ще гірше було ( от зараз не в курсі) - СЄВАСТОПАЛЬСКІЙ ПАРК з портретами руззкіхероїїв Севастополя . Яник туди Кіріла привозив вклонитися . Так так, той самий Яник депутата коотрого опікав 3 скликання ВР СЬОГОДНІШНІЙ ГОЛОВА ОПУ
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14.10.2022 20:35 Ответить
Гнати губошльопа потрібно і негайно з посади мера , бо це відвертий
і неприхований колаборант !!
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14.10.2022 20:11 Ответить
Ну та нехай складає повноваження! В чому проблема?
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15.10.2022 00:30 Ответить
Слухаю я цю дитину і сльози котяться. Як можна пробачити росіянам вкрадене дитинство наших дітей. Мій син, як і цей хлопчик на все життя запам'ятає хто така росія і «мышебратья
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15.10.2022 00:01 Ответить
І з такою країною орки вирішили воювати?! Наша рідна Україна і є цими гордими дітьми, ці малюки не дадуть їй загинути. Слава маленьким героям, слава Україні!
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15.10.2022 09:52 Ответить
даже если постанова, всё равно КОЗАК МОЛОДОЙ правду сказал
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15.10.2022 11:26 Ответить
*****, до слёз пробрал
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15.10.2022 11:27 Ответить
малий,за тебе варто покласти своє життя!
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15.10.2022 11:54 Ответить
👏👏👏👏💙💛✌️💪🇺🇦🍀🍀🍀🍀нехай щастить!
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16.10.2022 10:04 Ответить
 
 