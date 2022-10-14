"Я – украинец, а украинцам ничего не страшно": девятилетний Аскольд об обстреле детской площадки в парке им. Шевченко в Киеве. ВИДЕО

Девятилетний Аскольд рассказал об обстреле детской площадки в парке им. Шевченко в Киеве. На месте его любимых качелей теперь воронка от ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, интервью мальчика возле разрушенной российской ракетой детской площадки в киевском парке Шевченко опубликовал немецкий телеканал Das Erste.

"Я никогда не думал, что такое произойдет… что эти качели взорвутся. Мне не страшно, потому что я – украинец, а украинцам ничего не страшно. Я уже и не такое видел. Когда я ехал в Бучу, видел простреленные дома, церковь, пробитую пулями…", - сказал мальчик.

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