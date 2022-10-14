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"Я – украинец, а украинцам ничего не страшно": девятилетний Аскольд об обстреле детской площадки в парке им. Шевченко в Киеве. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Девятилетний Аскольд рассказал об обстреле детской площадки в парке им. Шевченко в Киеве. На месте его любимых качелей теперь воронка от ракеты.
Как информирует Цензор.НЕТ, интервью мальчика возле разрушенной российской ракетой детской площадки в киевском парке Шевченко опубликовал немецкий телеканал Das Erste.
"Я никогда не думал, что такое произойдет… что эти качели взорвутся. Мне не страшно, потому что я – украинец, а украинцам ничего не страшно. Я уже и не такое видел. Когда я ехал в Бучу, видел простреленные дома, церковь, пробитую пулями…", - сказал мальчик.
Топ комментарии
+64 саша паламарчук
показать весь комментарий14.10.2022 18:26
+53 AbOriginal_UA
показать весь комментарий14.10.2022 18:27
+53 vadyan
показать весь комментарий14.10.2022 18:29
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Это татаро-монгольская Московия украла у нас всё - и язык в том числе - а не мы у нее.
Зае**али...
И для того, чтобы старикам перейти на мову, мы должны жить в украиномовной среде. Попадаешь в любой город в западной части и переходишь на мову очень быстро. А старикам уже на родном языке трудно подбирать слова, а вы предлагаете насиловать себя, чтобы какие-то диванные ультрапатриоты тебя не позорили. Не понимаете, что у русскоязычных возникает ненависть к людям, живущим в правой части Украины?
Предлагаю всем заткнуться и не разводить мовный срач. Учитесь у наших бойцов: там 50:50.
Decommunizator
Олександр Мамай заявив, що складе із себе повноваження мера Полтави, якщо Верховна Рада законодавчо зобов'яже органи місцевого самоврядування прибрати «імперські пам'ятники».
Що ця людина досі робить на посаді Полтавського міського голови?
Це ж потенційний Сальдо.
і неприхований колаборант !!