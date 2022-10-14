Полиция показала бывшую базу российского спецназа в Купянске-Узловом. ВИДЕО
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В деоккупированном поселке Купянск-Узловой в Харьковской области полицейские обнаружили еще одно "логово" российских захватчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщила Нацполиция Украины.
Как отмечается, в помещении автотранспортного предприятия рашисты обустроили командный пункт и казармы. Здесь базировался русский "спецназ".
После освобождения поселка о нахождении здесь "элитного" подразделения напоминают дотла сожженный нашими воинами бронированный автомобиль, остатки обгоревшей техники и куча грязи и мусора, которую оставляет после себя так называемая "вторая армия мира".
Как рассказали в полиции, сейчас здесь работают следователи и криминалисты.
Во время проведения следственных действий они изымают оставленные российскими солдатами вещи, документы, следовую информацию - все это поможет установить находившихся здесь командиров и военнослужащих и привлечь их к ответственности.
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(З інструкції)