Полиция показала бывшую базу российского спецназа в Купянске-Узловом. ВИДЕО

В деоккупированном поселке Купянск-Узловой в Харьковской области полицейские обнаружили еще одно "логово" российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщила Нацполиция Украины.

Как отмечается, в помещении автотранспортного предприятия рашисты обустроили командный пункт и казармы. Здесь базировался русский "спецназ".

После освобождения поселка о нахождении здесь "элитного" подразделения напоминают дотла сожженный нашими воинами бронированный автомобиль, остатки обгоревшей техники и куча грязи и мусора, которую оставляет после себя так называемая "вторая армия мира".

Как рассказали в полиции, сейчас здесь работают следователи и криминалисты.

Во время проведения следственных действий они изымают оставленные российскими солдатами вещи, документы, следовую информацию - все это поможет установить находившихся здесь командиров и военнослужащих и привлечь их к ответственности.

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