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Полиция показала бывшую базу российского спецназа в Купянске-Узловом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В деоккупированном поселке Купянск-Узловой в Харьковской области полицейские обнаружили еще одно "логово" российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщила Нацполиция Украины.

Как отмечается, в помещении автотранспортного предприятия рашисты обустроили командный пункт и казармы. Здесь базировался русский "спецназ".

После освобождения поселка о нахождении здесь "элитного" подразделения напоминают дотла сожженный нашими воинами бронированный автомобиль, остатки обгоревшей техники и куча грязи и мусора, которую оставляет после себя так называемая "вторая армия мира".

Как рассказали в полиции, сейчас здесь работают следователи и криминалисты.

Во время проведения следственных действий они изымают оставленные российскими солдатами вещи, документы, следовую информацию - все это поможет установить находившихся здесь командиров и военнослужащих и привлечь их к ответственности.

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Топ комментарии
+19
опять еманый ватограмм... дебилы
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14.10.2022 19:32
+12
Половина Белгорода без света . По предварительной информации, горит ТЭС «Луч»
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14.10.2022 19:39
+12
задовбали з телеграмом
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14.10.2022 19:42
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опять еманый ватограмм... дебилы
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14.10.2022 19:32 Ответить
Кіберполіція!!! присилає смс з тим, щоб завантажити "тєлєґрам". Кіберполіція користується ґебнюцьким ресурсом.
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14.10.2022 19:53 Ответить
это говорит об уровне хе-полюции...
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14.10.2022 19:54 Ответить
У МЕНЯ НЕТ ТЕЛЕГРАМА
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14.10.2022 19:34 Ответить
При виявленні російської бази затримуйте дихання та затискайте пальцями носа.

(З інструкції)
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14.10.2022 19:35 Ответить
Половина Белгорода без света . По предварительной информации, горит ТЭС «Луч»
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14.10.2022 19:39 Ответить
блэтгород
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14.10.2022 19:40 Ответить
***********
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14.10.2022 19:40 Ответить
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14.10.2022 19:42 Ответить
як бєс свєта.?..от горить і світло
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14.10.2022 19:44 Ответить
цеж ЛУЧ
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14.10.2022 19:45 Ответить
ВєчєрніЄ Агні бєлгАрАда
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14.10.2022 20:31 Ответить
задовбали з телеграмом
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14.10.2022 19:42 Ответить
опять тєлєга..ну я так нічого не побачу
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14.10.2022 19:46 Ответить
👇
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14.10.2022 19:50 Ответить
Точно подтверждаю, в Белгороде появилось "бавовнятко". Своими глазами видел.
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14.10.2022 19:51 Ответить
Почему украина использует ватный чекистский телеграм?
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14.10.2022 19:56 Ответить
 
 