Ракетный удар по жилому дому в Запорожье 9 октября: обнаружены тела уже 15 человек, шестеро считаются пропавшими без вести. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Запорожье под завалами многоэтажного дома, в который 9 октября попала российская ракета, обнаружены тела уже 15 человек, шестеро считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"В результате ракетного террора по гражданскому объекту города 15 человек погибли, 11 человек спасены и еще шестеро сейчас считаются без вести пропавшими", - говорится в сообщении.

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На месте разрушения секции подъезда девятиэтажного жилого дома продолжаются аварийно-спасательные работы. Уже разобрано около 200 тонн остатков строительных конструкций.

На месте работают от ГУ ГСЧС 8 единиц техники 24 спасателя; от коммунальных служб 4 единицы техники, 4 сотрудника; от группы "Метинвест" 2 единицы техники и 2 специалиста, а также 55 сотрудников Межрегионального центра быстрого реагирования г. Ромны с привлечением 8 единиц специальной техники.





