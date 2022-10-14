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Российские ракеты снова попали в Белгород: горит подстанция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Московский режим продолжает уничтожать Белгород

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Россияне запускают ракеты по Харькову, они попадают в Белгород. Местные паблики сообщают, что после серии взрывов в ряде районов российского Белгорода исчез свет, отключились светофоры. Якобы горит ТЭЦ.

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По последней информации, в Белгороде вспыхнула подстанция 110 кВт. Часть города без света. Примерное время переключения резервного источника до 4 часов.
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Топ комментарии
+83
Мені нравиться як воно горить, як люди бігають, суєтятся (с)
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14.10.2022 19:50
+76
Поки Москва не зрозуміє, що без прямих переговорів з представниками бєлгородської, курської та воронезької народних республік, це все не припиниться, миру не буде!
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14.10.2022 19:55
+68
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14.10.2022 19:53
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Страница 2 из 2
Кацапы,перестаньте дамбить Белгород, а то нам придётся начать спецапирацию по защите жителей БНР от кремлёвских нацыстов и фашистов.
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14.10.2022 21:23 Ответить
Що збираються здавати Бєлгород?
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14.10.2022 21:24 Ответить
Красивое.
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14.10.2022 21:33 Ответить
Не варто дивуватися навіть якщо в їхніх новинах напишуть, що "восстановили еще за 5мин до пуска ракеты", а розпочали ліквідацію наслідків ще за півгодини до того.
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15.10.2022 02:42 Ответить
Підстаніця 110 кіловольт, а не 110 кіловат.
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14.10.2022 21:55 Ответить
Ракети перейшли на сторону добра. Так тримати.
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14.10.2022 22:44 Ответить
Скоріше ракеті наказали бити по електростанції. От вона по першій ліпшій на шляху і бахнула.
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15.10.2022 02:45 Ответить
*******.
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14.10.2022 22:49 Ответить
Лапти, даже ваши ракеты бумерангом возвращаются к вам!!!!!
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14.10.2022 22:53 Ответить
Это умные ракеты. Они сами знают, куда им лететь
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14.10.2022 23:07 Ответить
Место воронежа пусто не бывает
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14.10.2022 23:11 Ответить
А коли будуть бомбити Воронеж? Невже Шойгу забув про Воронеж?
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14.10.2022 23:35 Ответить
...не на часі, на потім
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15.10.2022 06:14 Ответить
Казкові довбодятли.
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15.10.2022 00:14 Ответить
Среди ракет тоже есть ЧМОБИКИ, которые возвращаются до дому?
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15.10.2022 07:06 Ответить
Може московити самі себе повбивають Було б чудово
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15.10.2022 15:00 Ответить
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