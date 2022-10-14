33 086 118
Российские ракеты снова попали в Белгород: горит подстанция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Московский режим продолжает уничтожать Белгород
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Россияне запускают ракеты по Харькову, они попадают в Белгород. Местные паблики сообщают, что после серии взрывов в ряде районов российского Белгорода исчез свет, отключились светофоры. Якобы горит ТЭЦ.
По последней информации, в Белгороде вспыхнула подстанция 110 кВт. Часть города без света. Примерное время переключения резервного источника до 4 часов.
Топ комментарии
+83 vadyan
показать весь комментарий14.10.2022 19:50
+76 Pawlo Kit
показать весь комментарий14.10.2022 19:55
+68 Олег Карпов b569f323
показать весь комментарий14.10.2022 19:53
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
1 2
Коди Смарт
показать весь комментарий14.10.2022 21:23 Ответить Мне нравится 8
Oleksandr Pohribnyi
показать весь комментарий14.10.2022 21:24 Ответить Мне нравится 1
Вадим Владимирович 587dba0e
показать весь комментарий14.10.2022 21:33 Ответить Мне нравится 3
✘
extrims70
показать весь комментарий15.10.2022 02:42 Ответить Мне нравится 1
George Dydyrko
показать весь комментарий14.10.2022 21:55 Ответить Мне нравится 7
Vasily Androshchook
показать весь комментарий14.10.2022 22:44 Ответить Мне нравится 6
extrims70
показать весь комментарий15.10.2022 02:45 Ответить Мне нравится 1
Alessandro Moretti
показать весь комментарий14.10.2022 22:49 Ответить Мне нравится 1
✘
Татьяна Москаленко 8eae40a4
показать весь комментарий14.10.2022 22:53 Ответить Мне нравится 5
peninukk
показать весь комментарий14.10.2022 23:07 Ответить Мне нравится 4
Иван Мозговой 608c4f89
показать весь комментарий14.10.2022 23:11 Ответить Мне нравится 3
Al Serh
показать весь комментарий14.10.2022 23:35 Ответить Мне нравится 4
петро удеч c92cb679
показать весь комментарий15.10.2022 06:14 Ответить Мне нравится 1
Garry Dron 6973c752
показать весь комментарий15.10.2022 00:14 Ответить Мне нравится 5
Михайло Коротков
показать весь комментарий15.10.2022 07:06 Ответить Мне нравится 0
Tetiana Koliesnikova
показать весь комментарий15.10.2022 15:00 Ответить Мне нравится 0
Страница 2 из 2
1 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...