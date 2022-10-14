Российские ракеты снова попали в Белгород: горит подстанция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Московский режим продолжает уничтожать Белгород

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Россияне запускают ракеты по Харькову, они попадают в Белгород. Местные паблики сообщают, что после серии взрывов в ряде районов российского Белгорода исчез свет, отключились светофоры. Якобы горит ТЭЦ.

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По последней информации, в Белгороде вспыхнула подстанция 110 кВт. Часть города без света. Примерное время переключения резервного источника до 4 часов.