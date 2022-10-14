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Рахмон - Путину: "Прошу не относиться к странам Центральной Азии, как к бывшему СССР - мы хотим, чтобы нас уважали". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на саммите СНГ в Астане обратился к президенту РФ Владимиру Путину и заявил, что его страна хочет уважения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Почему на какой-то несчастный форум в Таджикистане мы умоляем, я дал поручение МИД, я даже с вами говорил, чтобы хотя бы на уровне министров присутствовали. Нет, на уровне заместителей министров. Вот Таджикистан заслужил, стратегический партнер. Мы что, так себя ведем? Да, мы малые народы. Нас не 100-200 миллионов. Но у нас есть история, которую мы любим. Мы хотим, чтобы нас уважали. Мы не нищие. У нас богатая страна. Запасы минеральных ресурсов больше, чем система Менделеева… Где мы что-то нарушили? Где с кем не так поздоровались?... Не надо много денег вкладывать. Владимир Владимирович, просьба к вам, чтобы не было политики к странам Центральной Азии как бывшего Советского Союза. Мы хотим, чтобы нас уважали", - обратился Рахмон к Путину.

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Топ комментарии
+82
Хочете щоб вас поважали - шукайте інших партнерів.
Підорашники народ нікудишній.
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14.10.2022 21:07
+54
Рахмон - Путіну: "Прошу не ставитися до країн Центральної Азії як до колишнього СРСР - ми хочемо, щоб нас поважали". - тоді не смокчіть кацапський члєн
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14.10.2022 21:07
+52
Для того, щоб московити почали поважати, треба спочатку розбити їм є@ало (вибачте за мою французську) в кров, переламати кінцівки та всадити на пляшку. Дочекатися московитського розуміння того, що важко збирати вибиті зуби поламаними руками, дати ковтнути води (ну не звірі ж!) і замкнути в камері до кінця часів.
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14.10.2022 21:16
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Подія добра.
Але якщо чесно, то сам текст - то просто якесь позоріще. Мені було просто соромно читати цей потік свідомості. Так само соромно мені було дивитися на публічні виступи членів та членкинь партії регіона, так само соромно - на публічні виступи членів та членкинь слуги наріда... бляха, звідки ви такі беретесь, хочеться спитати? ви в школу не ходили, книжок не читали? як можна бути настільки косноязичними??
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14.10.2022 22:22 Ответить
Таджик вєщаєт на нерідній мові. Ви на таджикській мові теж не дуже пошпрехаєте.
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14.10.2022 23:07 Ответить
Про такий концепт як "перекладач" ви ніколи не чули?
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15.10.2022 10:28 Ответить
Навіщо перекладач, якщо він сам нормально говорить?
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15.10.2022 11:35 Ответить
Щоб вас поважали, почніть хоча б Україну підтримувати в ООН
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14.10.2022 22:44 Ответить
кончені таджицькі чурки.

може хто не знає - таджики погодилися робити літаючі балалайки щоб путіну було чим убивати українців.
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14.10.2022 22:51 Ответить
посмотрите видео как Рахмон отчитівает Пуйла єто реально просто ****** как щенка отчитывает с соответсвующими жестами : указывает пальцем, машет кулаками и т. д. .......как молокососа отчитал реально..
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14.10.2022 22:56 Ответить
"Ми хочемо, щоб нас поважали"
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14.10.2022 23:05 Ответить
Зря он это сказал. Надо просто вертеть путина на средном пальце, пока до того не дойдет. Тем более, что они это уже делают
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14.10.2022 23:15 Ответить
Хватит разговаривать с кровавым гэбешным ублюдком. Арестуйте его или чем-то угостите. И тогда весь мир Вас не просто будет уважать, Вас будут боготворить. С памятниками Вам в каждой столице и т.п....
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15.10.2022 00:42 Ответить
а из-за чего этот рахмон завелся, кто-то понял?
ну а по его позиции по Украине - он все равно г*но.
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15.10.2022 01:00 Ответить
Он сказал из-за чего он завелся. Послушайте еще раз или несколько раз.
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15.10.2022 04:41 Ответить
быть союзником такого дерьма, как параша, и хотеть, чтобы их уважали - сказочники
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15.10.2022 01:22 Ответить
Хоть сказал такое и то хорошо.
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15.10.2022 04:39 Ответить
Акелла обосрался.
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15.10.2022 07:20 Ответить
терпила хочет чтоб его уважали)
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15.10.2022 09:12 Ответить
Как можно уважать того, кто сам себя не уважает?
Твоего министра не пустили - так сам откажись от встречи!
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15.10.2022 10:05 Ответить
Рахман Лукумович))
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15.10.2022 11:58 Ответить
Куйлостанцы таких вещей не понимают. Если они найдут слабого сразу же будут на него срать.
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15.10.2022 21:30 Ответить
Смішно, звісно: 50/50 вимовляє/прохає. Тільки це вже знак остаточного падіння авторитету - тепер навіть сраний Таджикистан, остання країна в Таїжному Союзі має сміливість Рашке нотації читати і вимагати поваги.
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16.10.2022 06:35 Ответить
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