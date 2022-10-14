Лукашенко за неделю передал Путину как минимум 67 танков и 28 "Уралов", - СМИ. ВИДЕО
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За последнюю неделю Беларусь транспортировала на территорию России не менее 67 танков Т-72А и 28 грузовых автомобилей "Урал".
Об этом пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.
По информации мониторинговой группы, 14 октября в Могилевской области Беларуси замечено движение по меньшей мере 22 танков Т-72А, направлявшихся в сторону города Орша, расположенного ближе к границе с РФ.
"Режим Лукашенко передал РФ еще минимум 22 танка. Не исключено, что количество танков, которые вывезли в РФ на этот раз, может быть больше. Таким образом, только за последнюю неделю режим Лукашенко передал РФ уже по меньшей мере 67 танков Т-72А и по меньшей мере 28 грузовиков. "Урал", – говорится в сообщении.
"Беларускі Гаюн" отмечает, что, вероятно, техника была снята с хранения с 969-й базы резерва танков в Минской области, и ее перевозили на ветке Осиповичи-Могилев-Орша-РФ.
Предыдущие эшелоны, по утверждению мониторинговой группы, были направлены на железнодорожные станции в Ростовской области и далее на Донбасс.
Пожалуйста, подождите...
- В заморской школе престидижитаторов.
Пре-пре-пре... Это как понимать?
Ну, по-ихнему это престидижитация, а по-нашему - ловкость ног.
И гипноз.
И долго ты в заморской школе обучался?
- Два года с месяцем. Два года я учил произносить это слово "престидижитатор. И целый месяц - гипноз".
А з другого боку - потім бульбофюрер буде запевняти, що постачав танки частково і Україні. І буде мати рацію! 🙂
не можуть "підняти" ?
ми теж не можемо "підняти" ?
Страшно подумати... Прошу вибачення за такі мемуари, просто поділився думкою....
Відповідь я не почув, тому ще раз - читай "матчасть", чувак.... І ще одне, не пиши мені, якщо не маєш щось по темі... Дякую...
За їх очікуваннями, ми вже тиждень сидимо без інтернету, світла і повітря (насправді ні). І це Україна ще не в НАТО.
Зброї нам побільше, будь-ласка, і Скрепостан в ваш бік буде тільки гавкати.
Виключать Starlink, інша мережа інтернету яка, kyivstar? Місяць назад, був легенький збій на лінії фронту, і....? Топографічні дані не ті і летить не туди. Це факт? Тому те, що вони собі думають то нехай це їхні мрії будуть...
Зі зброєю я згідний, потрібно більше і далекобійної, танків побільше... Допомагаємо всім чим можемо навіть з тренінгом хлопців...
Слава Україні!!!
Дякую за допомогу.
Так, зі зв'язком є складнощі.
Проте, не варто зациклюватися на Старлінку. Навіть, супутники (за словами Маска) піддаються хакерських атакам. РЄБ та РЄР також не вчора з'явилися.
І при цьому, схоже, що у кацапів все по плану? Сарказм.
Війна, нажаль, триватиме, і буде дуже важко. Все, що лишається - вирішувати проблеми по мірі їх актуальності.