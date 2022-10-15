15 объектов, которые российские террористы хотели уничтожить, уже полностью восстановлены, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 15 объектов, которые россияне хотели уничтожить своими атаками на этой неделе, восстановлены полностью.

Об этом говорится в вечернем обращении Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

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"Проходит этот день – 14 октября, праздник всех защитников и защитниц Украины, Покрова, День казачества. Я хочу поблагодарить всех наших людей, которые сегодня приветствовали друг друга, наших военных, всех наших воинов. Хочу поблагодарить всех, кто и этот день, как и много других, провел в бою и на страже, и отдельно благодарю всех, кто сегодня пусть тихо, пусть молча, пусть только в своем сердце, но все же вместе со всем нашим государством отмечал День защитников и защитниц Украины, находясь на временно оккупированной территории или принудительно – на территории России. Украина обо всех помнит. Никого и ничего украинского не оставим врагу. Освободим все свое. Вернем все, что принадлежит нам по праву. Украина двигается вперед!" – заявил Зеленский.

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"В областях продолжаются восстановительные работы после недавней серии российских террористических ударов. В большинстве регионов восстановлена ​​техническая возможность поставки электричества. Хотя в некоторых городах и районах энергетики еще вынуждены применять графики стабилизационных отключений. 15 объектов, которые российские террористы хотели уничтожить, уже восстановлены полностью. Возобновим и все остальные", - добавил президент.

В то же время, президент призвал украинцев сознательно ограничивать потребление электричества в пиковые часы, чтобы вся энергосистема работала стабильно.

"Это также элемент защиты нашего государства", – сказал он.