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15 объектов, которые российские террористы хотели уничтожить, уже полностью восстановлены, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 15 объектов, которые россияне хотели уничтожить своими атаками на этой неделе, восстановлены полностью.

Об этом говорится в вечернем обращении Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

"Проходит этот день – 14 октября, праздник всех защитников и защитниц Украины, Покрова, День казачества. Я хочу поблагодарить всех наших людей, которые сегодня приветствовали друг друга, наших военных, всех наших воинов. Хочу поблагодарить всех, кто и этот день, как и много других, провел в бою и на страже, и отдельно благодарю всех, кто сегодня пусть тихо, пусть молча, пусть только в своем сердце, но все же вместе со всем нашим государством отмечал День защитников и защитниц Украины, находясь на временно оккупированной территории или принудительно – на территории России. Украина обо всех помнит. Никого и ничего украинского не оставим врагу. Освободим все свое. Вернем все, что принадлежит нам по праву. Украина двигается вперед!" – заявил Зеленский.

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"В областях продолжаются восстановительные работы после недавней серии российских террористических ударов. В большинстве регионов восстановлена ​​техническая возможность поставки электричества. Хотя в некоторых городах и районах энергетики еще вынуждены применять графики стабилизационных отключений. 15 объектов, которые российские террористы хотели уничтожить, уже восстановлены полностью. Возобновим и все остальные", - добавил президент.

В то же время, президент призвал украинцев сознательно ограничивать потребление электричества в пиковые часы, чтобы вся энергосистема работала стабильно.

"Это также элемент защиты нашего государства", – сказал он.
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Топ комментарии
+6
Чому ти не закінчуєш війну як обіцяв?
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14.10.2022 23:22
+6
Кто хочет адекватно оценить деятельность этого ******* криворогульного - посмотрите в инете лежит видео "удар по ПС Теткино".. это в Белгородской области.. там сраные кацапы оба трансформатора обложили бетонными блоками.. это при том что мы 8 лет не фигачим по ТЭС, ТЭЦ, подстанциям в рашке и лугандонии.. Хотя могли это делать все это время. У нас таких как в рашке мероприятий (по защите трансформаторов) просто не делалось.. За это время твари рашистские расфигачили у нас по энергетике все что только могли достать... У нас ****** в энергетике - Запорожская АЭС захвачена - минус 6 гигаватт из энергсистемы.. Захвачены Запорожская ТЭС, Углегорская ТЭС, Луганская ТЭС.. Все остальные ТЭС и ТЭЦ кацапы пытаются разрушить ежедневными ракетными и шахидными обстрелами. Теперь ******** из администрации зеленого дебила требуют за НЕДЕЛЮ сделать то что годы не делалось.. за неделю, без денег и материалов, в том числе и в зоне боевых действий... распоряжается заместитель секретутки Ермака - Кирилл Тимошенко.. Люди явно мало адекватные и знакомые с реальностью..
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14.10.2022 23:39
+3
Коли закінчуться оці інформаційні висери нашого недолугого президента? Можу нагадати про заяв щодо "можливості відновити Україною ядерної зброї", зробленої нашим дурнем перед війною, яку аквафреші використали у своєму обгрунтуванні необхідності знищення України. І безліч інших висерів. Він взагалі колись зрозуміє, що не усі дурощі треба говорити вголос? Так саме і про відновлення. Саме коли плешивий заявляє про поставлені завдання на знищення 27 об'єктів і подальшого руйнування тих, які не змогли дістати, цей йолупок таке заявляє. Відновлюємо і мовчимо. Тільки так треба.
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15.10.2022 07:48
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Чому ти не закінчуєш війну як обіцяв?
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14.10.2022 23:22 Ответить
Мудрый вождь Питун уже ******** выбрасывать старые бумеранги...
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14.10.2022 23:24 Ответить
Кто хочет адекватно оценить деятельность этого ******* криворогульного - посмотрите в инете лежит видео "удар по ПС Теткино".. это в Белгородской области.. там сраные кацапы оба трансформатора обложили бетонными блоками.. это при том что мы 8 лет не фигачим по ТЭС, ТЭЦ, подстанциям в рашке и лугандонии.. Хотя могли это делать все это время. У нас таких как в рашке мероприятий (по защите трансформаторов) просто не делалось.. За это время твари рашистские расфигачили у нас по энергетике все что только могли достать... У нас ****** в энергетике - Запорожская АЭС захвачена - минус 6 гигаватт из энергсистемы.. Захвачены Запорожская ТЭС, Углегорская ТЭС, Луганская ТЭС.. Все остальные ТЭС и ТЭЦ кацапы пытаются разрушить ежедневными ракетными и шахидными обстрелами. Теперь ******** из администрации зеленого дебила требуют за НЕДЕЛЮ сделать то что годы не делалось.. за неделю, без денег и материалов, в том числе и в зоне боевых действий... распоряжается заместитель секретутки Ермака - Кирилл Тимошенко.. Люди явно мало адекватные и знакомые с реальностью..
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14.10.2022 23:39 Ответить
Немає там ніяких бетонних блоків. Дивилась відео. Заспокойтесь і йдіть їжте своє "щи".
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15.10.2022 00:17 Ответить
Та ясно, у них нема і нам не треба. Ох, вже ця пліснява...
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15.10.2022 05:35 Ответить
Вот зачем так врать? Вы отвратительные дебилы - зеленые "позитивные блохеры-тролли подоляка".. Дивилось воно- а вжеж дивилось - https://www.youtube.com/watch?v=HMwouIERQy8
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15.10.2022 09:28 Ответить
Полные кретины - даже разбираться не собираются.. главное ***** про балалайку и матрешку написать, про щи не забыть.. а там проблемы нет.. Эй придурки писаки - если я не прав - пойдите обложите мешками с песком Змиевскую ТЭС, как приказал обнюханный под коксом кирил тимошенко. Докажите что я не прав. В коксовой администрации зеледятла рассуждают - цитирую "Пам'ятник Шевченко вистояв, бо був обкладений мішками с піском, тому і підстанції і електростанції вистоять якшо їх також фізично захистити..".
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15.10.2022 09:42 Ответить
Пліснява,зеледятли. Інтернет витримає будь-яке лайно,так? Просто поворушіть мізками і подумайте який сенс в бетонних блоках,коли туди летить ракета? Ну,змішається трансформатор або ТЕС з бетоном,і?
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15.10.2022 11:10 Ответить
Смысл есть,но вам не понять.Вы оскорбляете людей я вижу,ведёте себя.....Ну то такое.
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15.10.2022 18:28 Ответить
Ось секретуткам зеленського і росскажіть.. Конкретно - кирилу тимошенку, який цю ***** курує. А сенс дії - захистити від уламків і осколків трансформатори.
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15.10.2022 23:10 Ответить
В Киеве приезжие студенты не могут найти место прилётов, чтобы сделать селфи. Перекрёсток выглядит чисто, и, только, приглядевшись, видишь, сколько окон с каждой стороны бульвара зашиты свежей ДВП.
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15.10.2022 02:42 Ответить
Чергова порція "хуцпи"для Українців
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15.10.2022 06:15 Ответить
Коли закінчуться оці інформаційні висери нашого недолугого президента? Можу нагадати про заяв щодо "можливості відновити Україною ядерної зброї", зробленої нашим дурнем перед війною, яку аквафреші використали у своєму обгрунтуванні необхідності знищення України. І безліч інших висерів. Він взагалі колись зрозуміє, що не усі дурощі треба говорити вголос? Так саме і про відновлення. Саме коли плешивий заявляє про поставлені завдання на знищення 27 об'єктів і подальшого руйнування тих, які не змогли дістати, цей йолупок таке заявляє. Відновлюємо і мовчимо. Тільки так треба.
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15.10.2022 07:48 Ответить
якого біса він про це розказує? у нас на сітках навіть бабки 60+ обурюються, що наша тупа влада про все доповідає ворогу.
- ой, у ЛЬвові вже все відновили
- ах, так? ну, то ми ще туди ракет пошлемо.
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15.10.2022 09:06 Ответить
В коксовой администрации зеледятла рассуждают - цитирую "Пам'ятник Шевченко вистояв, бо був обкладений мішками с піском, тому і підстанції і електростанції вистоять якшо їх також фізично захистити..". Тепер кирило тимошенко вимагає захистити фізично всі підстанції і ТЕС України.. за тиждень.. Для розуміння - зайдіть -погугліть площу Трипільської ТЕС?! А ось фізичний захист ПС Теткіно у кацапів - трансформатори обклали блоками з бетону.. https://www.youtube.com/watch?v=HMwouIERQy8
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15.10.2022 09:46 Ответить
Не доказывайте ничего,они не поймут.Скажу вам так,ибо вижу что здравый человек)))Я работаю,почти в этой сфере......по моей специфике,после первых прилётов,мы всё по всей стране прикрыли.....бетон,песок и ещё есть ноухау)))Более писать не могу,сами понимаете))))Просто есть предприятия где люди с мозгами....несмотря ни на кого...
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15.10.2022 18:32 Ответить
 
 