Бойцы Росгвардии ворвались в московское общежитие и забрали на войну питерских строителей, возводивших в столице трассу. ВИДЕО

Строители и геодезисты накануне приехали в Москву из Санкт-Петербурга и даже не были зарегистрированы в тамошнем военкомате.

Соответствующее видео публикуют российские телеграмы-каналы, сообщает Цензор.НЕТ.

"Тут беспредел происходит. Нас просто привезли и все. Забрали документы. Сейчас хотят насильно посадить в автобус и увезти в часть", – говорит на камеру один из строителей.

В военкомате у мужчин забрали все документы, силой посадили в автобус и увезли в воинскую часть.

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"Документы нам не отдали. Паспорт и военный забрали, повестки мы не получили, предписания тоже не получили. Мы не стоим здесь. Приезжие мы приехали вчера. И, собственно, даже не знали, что нужно вставать на учет сюда. И нас просто забирают, просто так", – рассказал россиянин.

В автобусе одному из строителей стало плохо, он потерял сознание.

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