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Бойцы Росгвардии ворвались в московское общежитие и забрали на войну питерских строителей, возводивших в столице трассу. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Строители и геодезисты накануне приехали в Москву из Санкт-Петербурга и даже не были зарегистрированы в тамошнем военкомате.

Соответствующее видео публикуют российские телеграмы-каналы, сообщает Цензор.НЕТ.

"Тут беспредел происходит. Нас просто привезли и все. Забрали документы. Сейчас хотят насильно посадить в автобус и увезти в часть", – говорит на камеру один из строителей.

В военкомате у мужчин забрали все документы, силой посадили в автобус и увезли в воинскую часть.

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"Документы нам не отдали. Паспорт и военный забрали, повестки мы не получили, предписания тоже не получили. Мы не стоим здесь. Приезжие мы приехали вчера. И, собственно, даже не знали, что нужно вставать на учет сюда. И нас просто забирают, просто так", – рассказал россиянин.

В автобусе одному из строителей стало плохо, он потерял сознание.
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Топ комментарии
+36
За что голосовали стадом то и получите, дебилы. Жрите, не заляпайтесь, а ВСУ вам, ************ руснявым поможет мозгами пораскинуть. Метров на 10 - 15 в разные стороны.
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15.10.2022 09:21
+30
якось пох%й на них усiх
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15.10.2022 09:18
+28
Оружие даже давать не надо - у них лопаты есть )))
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15.10.2022 09:12
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Жаба feat Гадюка.2022 ver.
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15.10.2022 09:12 Ответить
Свинособаки тянут всех силком на погибель Стадо с промытыми и пропитыми мозгами
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15.10.2022 09:17 Ответить
Оружие даже давать не надо - у них лопаты есть )))
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15.10.2022 09:12 Ответить
Для блинов нах...
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15.10.2022 09:33 Ответить
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15.10.2022 09:40 Ответить
А нівеліри замість прицілів.
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15.10.2022 10:14 Ответить
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15.10.2022 09:12 Ответить
Треба валить путлера - скажену собаку, а не ходить скиглить та шукать справедливість
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15.10.2022 09:14 Ответить
Да это не к ним, эти молча поедут и зажмуряться. Там разве что кавказцы что то подобное могут... и то не все.
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15.10.2022 09:16 Ответить
обосрались твои кавказцы только за свой аул жопу рвут и то бабы
а так гебню не победить
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15.10.2022 10:04 Ответить
кацапи то колективний путлєр і їх всіх потрібно валити
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15.10.2022 09:19 Ответить
да у них с мозгами беда похуже чем в гитлеровской германии те немцы хоть по-умнее были и работали лучше
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15.10.2022 10:05 Ответить
Раньше в москве азиаты строили, а теперь питерская интеллигенция
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15.10.2022 09:15 Ответить
ну ніфіга сєбє какой бєспрєдєл)
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15.10.2022 09:17 Ответить
якось пох%й на них усiх
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15.10.2022 09:18 Ответить
Причому великий
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15.10.2022 10:11 Ответить
Какое наглое мясо, ещё и жалуется
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15.10.2022 09:18 Ответить
Тепер жалітися будете ЗСУ,як що повезе
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15.10.2022 09:20 Ответить
Чего не смеетесь, не смешно, да? Не поняли? Это Россия!
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15.10.2022 09:20 Ответить
Мусарве поставлена задача: или ищите ЧМОбиков или сами будете упакованы в мусорные мешки
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15.10.2022 09:21 Ответить
За что голосовали стадом то и получите, дебилы. Жрите, не заляпайтесь, а ВСУ вам, ************ руснявым поможет мозгами пораскинуть. Метров на 10 - 15 в разные стороны.
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15.10.2022 09:21 Ответить
Это пять.
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15.10.2022 09:24 Ответить
Пять баллов или пять метров?
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15.10.2022 09:26 Ответить
Звісно балів.
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15.10.2022 09:37 Ответить
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15.10.2022 09:46 Ответить
Две главные кочки болта столкнулись лбами. Что дальше? А ничего хорошего для низменности.
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15.10.2022 09:23 Ответить
А сами на фронт не хотят?
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15.10.2022 09:23 Ответить
а там видать условие или сами или те, кого притащите
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15.10.2022 09:37 Ответить
Или росгвардия кого-то заберёт на убой или сама поедет подыхать 🤷
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15.10.2022 09:24 Ответить
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15.10.2022 09:31 Ответить
путєн ВВЄДІІІІІііііе...
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15.10.2022 09:35 Ответить
Навіть свині чинять опір, коли їх тягнуть на забій.

А кацапи мовчки крокують.
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15.10.2022 09:36 Ответить
- ета чудовищщщная ашипка, товарищщ сталін!
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15.10.2022 09:38 Ответить
селфі роблять ..так само в автозак крокують дружньо..стадом
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15.10.2022 09:42 Ответить
👻🎃🤖
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15.10.2022 09:37 Ответить
от жеж..Навіть не можуть уявити ,що можна жити по іншому...стадо є стадо
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15.10.2022 09:40 Ответить
тєрпіли
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15.10.2022 09:45 Ответить
так что тебе сниться-крейсер аврора..
путинскитй член над твоей головой
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15.10.2022 10:00 Ответить
Експеримент з переробки бидла в "новую общность - совецкій народ" триває...
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15.10.2022 10:06 Ответить
певно будуть в Україні будувати траси
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15.10.2022 10:07 Ответить
Що, кацапчик, вже не хочеш вигукнути: "Дядя Вова, ми с тобой!". Скоро будеш кормити свиней та опаришів.
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15.10.2022 10:08 Ответить
Прелєстно, прелєстно..
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15.10.2022 10:12 Ответить
"Частічная" мобілізація від *****.... рабокацапи- тупе м'ясо!
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15.10.2022 10:14 Ответить
Ось що значить бути байдужим.Казати "я вне политики".А тепер кровожерливий кат і злочинець хапає цих овець і кидає на смерть заради розваги і своїх амбіцій.Робить жертвоприношення дияволу.А вони терплять і йдуть на смерть замість того,щоб знищити режим людожера.Не шкода мені.Їм себе,родину не шкода.
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15.10.2022 10:23 Ответить
Кацапы-это гордый,свободолюбивый народ,никому не удастся поставить их на колени - как валялись в дерьме,так и будут валяться!
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15.10.2022 10:25 Ответить
Цирк ..!! Кацапам - аби кого гребти .. Ну що ж ,, для нас набагато небезпечніші ідейні мобіки ,, а ці , вже зрозуміло - які з них будуть воєни .. Хрін ти їх змусиш сидіти в окопі .
Мобіки яких відправили на фронт - примусово , небезпечні перш за все для самого ж ***** . Уроки першої світової війни , ******* як видно - не засвоїв .
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15.10.2022 10:45 Ответить
мудаки-смертники навіть автобус розхитати не здогадаються
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15.10.2022 10:48 Ответить
нехай співають гарну пісню:

"Мы едем в Украину -
скорей бояру пей!
Нам дали по две ласты,
а к ним еще и клей!"
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15.10.2022 10:59 Ответить
Поводяться як з бидлом, а бидло "встає з колін".
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15.10.2022 11:48 Ответить
Так вам, с@кам, і треба! Перед телевізором хотіли відсидітися, розважати себе черговим "реаліті-шоу"? Не вийде! На м'ясо всіх!
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15.10.2022 11:53 Ответить
Обморок? Так они же ещё до фронта не доехали!
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15.10.2022 12:15 Ответить
В первом ролике показан идиот. Вместо того, чтобы мямлить на камеру, нужно бежать занимать очередь за каской 43-го года выпуска, а то не достанется. А после этого отстоять еще очередь в банке для оформления кредита, чтобы купить себе форму, шузы и пакет. А он стоит и что-то блеет. Все, время блеяния прошло, теперь только вперед, в пакет!
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15.10.2022 12:27 Ответить
Сдохнуть просто так это нормально для любого кацапа.
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15.10.2022 12:32 Ответить
Теперь будут строить себе могилу.
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15.10.2022 14:35 Ответить
до передка недовго... скоріш тікай, *********
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15.10.2022 14:52 Ответить
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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15.10.2022 15:04 Ответить
- Куди нас везуть?
- Не знаю, я політикою не цікавлюсь
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15.10.2022 16:33 Ответить
 
 