Бойцы Росгвардии ворвались в московское общежитие и забрали на войну питерских строителей, возводивших в столице трассу. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Строители и геодезисты накануне приехали в Москву из Санкт-Петербурга и даже не были зарегистрированы в тамошнем военкомате.
Соответствующее видео публикуют российские телеграмы-каналы, сообщает Цензор.НЕТ.
"Тут беспредел происходит. Нас просто привезли и все. Забрали документы. Сейчас хотят насильно посадить в автобус и увезти в часть", – говорит на камеру один из строителей.
В военкомате у мужчин забрали все документы, силой посадили в автобус и увезли в воинскую часть.
"Документы нам не отдали. Паспорт и военный забрали, повестки мы не получили, предписания тоже не получили. Мы не стоим здесь. Приезжие мы приехали вчера. И, собственно, даже не знали, что нужно вставать на учет сюда. И нас просто забирают, просто так", – рассказал россиянин.
В автобусе одному из строителей стало плохо, он потерял сознание.
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Там проти мобілізації люди агресують... А Пітерці що????? ***** тре валити це 100%
а так гебню не победить
А кацапи мовчки крокують.
путинскитй член над твоей головой
Мобіки яких відправили на фронт - примусово , небезпечні перш за все для самого ж ***** . Уроки першої світової війни , ******* як видно - не засвоїв .
"Мы едем в Украину -
скорей бояру пей!
Нам дали по две ласты,
а к ним еще и клей!"
- Не знаю, я політикою не цікавлюсь