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Украинская артиллерия уничтожает два российских танка. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Артиллеристы 57-й моторизованной бригады меткими выстрелами уничтожили два танка противника.

Видео уничтожения опубликовано в твиттере Ukraine Weapons Tracker, сообщает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+18
Ідеально
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15.10.2022 09:24
+16
Гарна робота.Виконавцям-респект...
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15.10.2022 09:23
+11
Нащо та дурна голосна музика
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15.10.2022 09:47
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Гарна робота.Виконавцям-респект...
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15.10.2022 09:23 Ответить
Ідеально
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15.10.2022 09:24 Ответить
Хлопці, зарядіть батарею на планшеті. А так молодці...Красавчики👍🏻🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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15.10.2022 09:24 Ответить
це повідомлення про батарею дрона, а не планшета
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15.10.2022 09:33 Ответить
дуже добра і потрібна робота
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15.10.2022 09:25 Ответить
В яблучко ?
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15.10.2022 09:26 Ответить
В глазик!
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15.10.2022 12:09 Ответить
коли я вже побачу - україньска артилерія знищує варонеж, белгарад, курск, і тулу?
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15.10.2022 09:35 Ответить
Нах тулу-моспулу!
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15.10.2022 09:37 Ответить
зважаючи на те, що наша армія вже має високоточні снаряди екскалібур і оті, що ******* спускаючись згори (назву забув) можна починати обстріл міста луганське та міста донецьке /по техніці на вулицях/.

якщо сєпарське населення хоче жити то нехай не виходить на вулицю, відбувається генеральне прибирання = країну вичищають від російськомовних недоносків.
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15.10.2022 09:41 Ответить
Нащо та дурна голосна музика
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15.10.2022 09:47 Ответить
НОРМАЛЬНА МУЗИКА.
Тобі ставти кіркорадзе? масковий лай?
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15.10.2022 11:05 Ответить
Не ображайте цю занадто чутливу натуру. Бо вона сидя у Польщі зайшла подивитись як наші б'ють кацапів, а її Рамштайном лякають.
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15.10.2022 12:50 Ответить
БИНГО
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15.10.2022 10:41 Ответить
Цікаво чим саме били.
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15.10.2022 12:55 Ответить
а мне все равно .. если бы их за хвосты вытащили и вилами закололи еще лучше .. техника бы осталась
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15.10.2022 14:07 Ответить
Святий Джавелине, чим це попали?
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15.10.2022 22:22 Ответить
 
 