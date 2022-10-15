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Украинская артиллерия уничтожает два российских танка. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Артиллеристы 57-й моторизованной бригады меткими выстрелами уничтожили два танка противника.
Видео уничтожения опубликовано в твиттере Ukraine Weapons Tracker, сообщает Цензор.НЕТ.
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+18 Volodymyr Zakaluzhnyi 1f3a67a2
показать весь комментарий15.10.2022 09:24
+16 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий15.10.2022 09:23
+11 Roman Samoilenko
показать весь комментарий15.10.2022 09:47
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якщо сєпарське населення хоче жити то нехай не виходить на вулицю, відбувається генеральне прибирання = країну вичищають від російськомовних недоносків.
Тобі ставти кіркорадзе? масковий лай?