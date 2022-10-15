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война (47249) разведка (4006) перехват (318)

Оккупант об аэроразведчиках и артиллеристах ВСУ: "Птичку" запустили, нах#й, пожжужала, координаты списала. Все - х#йяк, либо двухстволка, либо арта туда прилетела, прям в цель, прям в точку", - перехват ГУР. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Военнослужащий РФ на Херсонском направлении с увлечением рассказывает о работе украинских аэроразведчиков и артиллеристов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует очередной перехват разговора оккупантов Главным управлением разведки МО Украины.

Оккупант признается, что не знает, пойдут ли они в "наступление", потому что ни они, ни их командование ничего не знают: "Я на танке еду и боюсь, что меня свои же на танке зах#ярят, тут п#здец, я тебе говорю, полный дурдом".

"Птички еб#ные жужат, все за техникой гоняются. Им уже пох#й на пехоту. У нас пехота была, их бл#  было человек 600, осталось, бл#, наверное, человек 60, может быть 50, нах#й", - жалуется он.

Читайте также: Воюющий на Донетчине оккупант: "Вчера так вообще перерезали, нах#й, 18 наших человек", - перехват ГУР

Оккупант жалуется на робот украинских аэроразведчиков и артиллеристов: "Птичку" запустили, нах#й, пожжужала, координаты списала, нах#й, где технику увидела. Все, он по рации там сказал, все - х#йяк, либо двухстволка, либо арта туда прилетела, прям в цель, прям в точку".
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Топ комментарии
+12
копай глубжє...--Здєсь нєфти нєт.....щей юморист
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15.10.2022 09:51
+10
Kakoi prekrasnii raskaz
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15.10.2022 09:56
+9
Ему говорят- полный "пи#дец", а оно в ответ,что по телевизору показывают как всё за@бись. Скоро вперёд пойдёте. Неизлечимые. Только лоботомия.🤦
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15.10.2022 10:08
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Двухстволка - це що???
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15.10.2022 09:47 Ответить
+1
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15.10.2022 09:52 Ответить
може ця, як її - Саша Грей?
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15.10.2022 09:53 Ответить


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15.10.2022 09:54 Ответить
россійська зброя)
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15.10.2022 09:54 Ответить
Це коли до прильоту був один ствол, а після - два, але є нюанс
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15.10.2022 09:59 Ответить
Наша разведка
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15.10.2022 10:02 Ответить
1 + 1
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15.10.2022 10:39 Ответить
«Gepard» - германская зенитная самоходная установка (ЗСУ).

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15.10.2022 12:03 Ответить
а як ця зінітка стріляє по наземним цілям, та ще й, як я розумію, по балістичній траекторії?
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15.10.2022 13:12 Ответить
копай глубжє...--Здєсь нєфти нєт.....щей юморист
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15.10.2022 09:51 Ответить
свояк Петросяна, мабуть
Петросян підтримує анексію Криму та знищення української державності. Після повномаштабного вторгнення Росії в Україну, комік виступив в підтримку Росії та заявив, що має бажання піти на фронт та записатися у фронтову бригаду[
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15.10.2022 10:46 Ответить
Kakoi prekrasnii raskaz
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15.10.2022 09:56 Ответить
ето даже хорошо, что вам очєнь плохо!
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15.10.2022 09:57 Ответить
Так тікай на.уй або здавайся! Чого сидиш ждеш смерті, дебіл!
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15.10.2022 10:02 Ответить
...так дебіл...його і питають на хрен туда пошоль? Відповідь - та х.з. Дебіли, бл..ть
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15.10.2022 10:05 Ответить
безповідальні ідіоти вони...
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15.10.2022 10:47 Ответить
У нєво в танкє фсьо, что мох...
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15.10.2022 11:12 Ответить
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15.10.2022 10:04 Ответить
Ему говорят- полный "пи#дец", а оно в ответ,что по телевизору показывают как всё за@бись. Скоро вперёд пойдёте. Неизлечимые. Только лоботомия.🤦
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15.10.2022 10:08 Ответить
, вот они
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15.10.2022 10:18 Ответить
але в ділянці шиї
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15.10.2022 10:47 Ответить
Почему оккупанты так любят хвалить украинцев?
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15.10.2022 10:14 Ответить
Рассказывать о реальном положении дел- это разве из разряда "хвалить или не хвалить"?
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15.10.2022 10:29 Ответить
уважают только силу
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15.10.2022 10:32 Ответить
А чому рюске так фапають на кадировців?) Причина та сама. Вони розуміють тільки силу. Її прояв вони поважають та йому поклоняються навіть якщо це сила яка їх вбиває.

А ось прояв слабкості це для них найкраща мотивація діяти, а отже зневажати ціль.
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15.10.2022 10:53 Ответить
Він в захваті -- иого аж розпирає від гордощів за украінців .
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15.10.2022 10:42 Ответить
Судя по всему, разговаривают представители "народа Дамбаса".
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15.10.2022 10:59 Ответить
ядро земли тёплое...
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15.10.2022 12:04 Ответить
бальзам надушу...😄
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15.10.2022 14:44 Ответить
 
 