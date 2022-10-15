Оккупант об аэроразведчиках и артиллеристах ВСУ: "Птичку" запустили, нах#й, пожжужала, координаты списала. Все - х#йяк, либо двухстволка, либо арта туда прилетела, прям в цель, прям в точку", - перехват ГУР. АУДИО

Военнослужащий РФ на Херсонском направлении с увлечением рассказывает о работе украинских аэроразведчиков и артиллеристов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует очередной перехват разговора оккупантов Главным управлением разведки МО Украины.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Оккупант признается, что не знает, пойдут ли они в "наступление", потому что ни они, ни их командование ничего не знают: "Я на танке еду и боюсь, что меня свои же на танке зах#ярят, тут п#здец, я тебе говорю, полный дурдом".

"Птички еб#ные жужат, все за техникой гоняются. Им уже пох#й на пехоту. У нас пехота была, их бл# было человек 600, осталось, бл#, наверное, человек 60, может быть 50, нах#й", - жалуется он.

Читайте также: Воюющий на Донетчине оккупант: "Вчера так вообще перерезали, нах#й, 18 наших человек", - перехват ГУР

Оккупант жалуется на робот украинских аэроразведчиков и артиллеристов: "Птичку" запустили, нах#й, пожжужала, координаты списала, нах#й, где технику увидела. Все, он по рации там сказал, все - х#йяк, либо двухстволка, либо арта туда прилетела, прям в цель, прям в точку".