Оккупанты перебрасывают на фронт зенитные установки С-60, разработанные в 40-х годах. ВИДЕО

Российские войска начали перебрасывание на фронт зенитных установок С-60, разработанных в 40-х годах прошлого столетия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Очередная партия доисторического дерьма, которое кацапы тянут на фронт. Это зенитные установки С-60, разработанные в 40-х годах прошлого века", - говорится в сообщении.

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