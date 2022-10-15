Оккупанты перебрасывают на фронт зенитные установки С-60, разработанные в 40-х годах. ВИДЕО
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Российские войска начали перебрасывание на фронт зенитных установок С-60, разработанных в 40-х годах прошлого столетия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
"Очередная партия доисторического дерьма, которое кацапы тянут на фронт. Это зенитные установки С-60, разработанные в 40-х годах прошлого века", - говорится в сообщении.
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нам треба повчитися - УСЕ ДЛЯ ФРОНТУ, УСЕ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ.
Калибр 57 мм, скорострельность 120 выстрелов в мин. Расчет 6 чел.
Скорострельность зависит от подносчиков снарядов. Обойма - 4 шт. Лоток на 2 обоймы.
Бьет по летящим целям. Если есть бронебойные - по бронированным целям. Т.е. универсальное орудие (летящие цели, бронированные, надводные, живая сила.)
С вооружения была снята в 80-е. В Украине, в 90-е, оставалось одно подразделение с этими пукалками. А, еще студентов, на кафедрах, обучали на них.
У нас взвод был - 6 орудий и 1 РПК. РПК сопровождает только ОДНУ цель. Т.е., два самолета и батарея бьет только по 1-й цели, вторая спокойно выполняет задание. Или бьем по всем целям, без РПК и мажем "на километр", цели спокойно выполняют свои задачи.....
Хороша для малых региональных конфликтов, небольших, пример - Приднестровье.
Девиз С-60 - смерть врагу, пи**ец расчету.