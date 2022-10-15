Работа парамедика после российского удара по Киеву 10 октября. ВИДЕО

Парамедик с позывным "Сова" оказывал помощь пострадавшим от обстрелов российских террористов в Киеве 10 октября.

Кадры его работы опубликовал блоггер Parker, сообщает Цензор.НЕТ.

Парамедик оказал первую помощь двум раненым и при помощи водителя, который вызвался помочь, доставил мужчин в ближайшую больницу.

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