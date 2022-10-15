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Работа парамедика после российского удара по Киеву 10 октября. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Парамедик с позывным "Сова" оказывал помощь пострадавшим от обстрелов российских террористов в Киеве 10 октября.
Кадры его работы опубликовал блоггер Parker, сообщает Цензор.НЕТ.
Парамедик оказал первую помощь двум раненым и при помощи водителя, который вызвался помочь, доставил мужчин в ближайшую больницу.
Внимание! В озвучке видео имеется нецензурная лексика.
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Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий15.10.2022 13:01 Ответить Мне нравится 6
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Владислав Васильченко
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Иван Мозговой 608c4f89
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амфаш
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