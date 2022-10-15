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Работа парамедика после российского удара по Киеву 10 октября. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Парамедик с позывным "Сова" оказывал помощь пострадавшим от обстрелов российских террористов в Киеве 10 октября.

Кадры его работы опубликовал блоггер Parker, сообщает Цензор.НЕТ.

Парамедик оказал первую помощь двум раненым и при помощи водителя, который вызвался помочь, доставил мужчин в ближайшую больницу.

Внимание! В озвучке видео имеется нецензурная лексика.

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дякуємо парамедикам і їх знанням, впевненості і вправним рукам...
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15.10.2022 13:01 Ответить
путин кремлевские ****** сдохните твари...
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15.10.2022 18:16 Ответить
Серп и молот в цветах украинского флага, ну как так?
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16.10.2022 10:43 Ответить
Это больница на Подвысоцкого, приёмное отделение.
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16.10.2022 13:24 Ответить
 
 