В Мариуполе зафиксировали колонну российской техники, которая направлялась со стороны Новоазовска в Розовку. ВИДЕО

14 октября в Мариуполе зафиксировали колонну российской техники, которая направлялась в Розовку, в окрестностях которой скапливаются силы противника.

Об этом в телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Колонна техника за вчера. Не выкладывали, пока полностью не отследили. Техника приехала со стороны Новоазовска и через город - в Розовку. По нашей информации с места, сейчас собирают силы в Розовке и окрестных селах. В Солодководном большое скопление, заселились там в школе и пытаются ставить технику поближе к домам. В основном кадыровцы, однако было много мобиков", - сообщил Андрющенко.

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