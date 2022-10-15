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В Мариуполе зафиксировали колонну российской техники, которая направлялась со стороны Новоазовска в Розовку. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

14 октября в Мариуполе зафиксировали колонну российской техники, которая направлялась в Розовку, в окрестностях которой скапливаются силы противника.

Об этом в телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Колонна техника за вчера. Не выкладывали, пока полностью не отследили. Техника приехала со стороны Новоазовска и через город - в Розовку. По нашей информации с места, сейчас собирают силы в Розовке и окрестных селах. В Солодководном большое скопление, заселились там в школе и пытаются ставить технику поближе к домам. В основном кадыровцы, однако было много мобиков", - сообщил Андрющенко.

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Топ комментарии
+5
Очередной "гуманитарный конвой" едет на утилизацию.
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15.10.2022 13:11
+4
В Марике мэрия и горсовет через одного коллаборанты, при чём до 2014, после и сейчас, то есть стабильно. А этот Андрющенко у нас в батальоне блоХеров, типа Гайдая, Фёдорова, Хланя, всё народ ежедневно информируют, при чём к новостям не имея никакого отношения, а ведь новые посады то хочется
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15.10.2022 13:16
+3
а где собственно сам мэр Мариуполя? Кто его в глаза ваще видел? что этот Андрющенко вечно за него отдувается? наверное и две зарплаты получает?
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15.10.2022 12:58
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а где собственно сам мэр Мариуполя? Кто его в глаза ваще видел? что этот Андрющенко вечно за него отдувается? наверное и две зарплаты получает?
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15.10.2022 12:58 Ответить
В Марике мэрия и горсовет через одного коллаборанты, при чём до 2014, после и сейчас, то есть стабильно. А этот Андрющенко у нас в батальоне блоХеров, типа Гайдая, Фёдорова, Хланя, всё народ ежедневно информируют, при чём к новостям не имея никакого отношения, а ведь новые посады то хочется
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15.10.2022 13:16 Ответить
Разведданные на вес золота. Раз отследили, значит принимают контрмеры.
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15.10.2022 13:05 Ответить
Буде робота для Хаймарсів, ну і славненько!
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15.10.2022 13:11 Ответить
Очередной "гуманитарный конвой" едет на утилизацию.
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15.10.2022 13:11 Ответить
- Стій! Хто прямує?
- Ша! Вже ніхто нікуди не прямує...
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15.10.2022 13:26 Ответить
Вот почему сейчас не ударить или ночью?Или снарядов нету, все на Антоновский мост потратили?
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15.10.2022 13:28 Ответить
Тихонько бы передали ВСУ и всё. Раз объявили - те могут переехать в другое место.
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15.10.2022 13:37 Ответить
Если публично об этом говорят ,значит никто ничего делать не будет .
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15.10.2022 13:41 Ответить
 
 