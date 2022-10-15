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Первые эшелоны войск РФ прибыли в Беларусь якобы в рамках развертывания совместной группировки. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В субботу, 15 октября, в Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими оккупантами. Их передислокация из РФ в Беларусь якобы связана с совместным развертыванием войск этих стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны Беларуси.

"Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Беларусь", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+21
фарш подьехал)))боевое слаживание алкочмобиков и потешного лукашенковского войска будет?)))
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15.10.2022 13:23
+18
Це видно якісь "блатні" військові , що їх направили в Бульбостан - чиновники чи діти-мажори .
Безпородне м*ясо , відразу женуть на Донбас чи Херсонщину .
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15.10.2022 13:26
+17
Рзпіарили для залякування. Щоб відтягти ЗСУ з півдня і сходу.
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15.10.2022 13:28
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Ге ж...

А за нею козаченько -
Веде Ніби коня напувать...
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15.10.2022 13:22 Ответить
фарш подьехал)))боевое слаживание алкочмобиков и потешного лукашенковского войска будет?)))
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15.10.2022 13:23 Ответить
Слаживание? Если только в пирамидку.
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15.10.2022 13:29 Ответить
якщо ж вони наважаться відкрити фронт із білорусії, то в найближчий час отримаємо чергове блюдо - драники з свинособаками.
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15.10.2022 13:24 Ответить
В Беларуси ввели режим контртеррористической операции.

Решение принято из-за якобы готовящихся со стороны соседних стран провокаций. Вооруженные силы и спецслужбы РБ готовы дать отпор, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.

- Доктор, мне постоянно кажется, что на меня кто-то хочет напасть 🤡

UPD. КГБ опровергли информацию, что введен режим контртеррористической операции.
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15.10.2022 13:44 Ответить
Дранікі з свинособаками?
Фу! Яка гидота.
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15.10.2022 13:48 Ответить
Диких звірів кормити треба , вони не пербирливі
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15.10.2022 13:54 Ответить
Тихше, зараз захисники тварин набіжать. Будуть волати, що такий харч може зашкодити здоров'ю тварин.
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15.10.2022 17:07 Ответить
Тренуюця на білорусах .
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15.10.2022 13:25 Ответить
Це видно якісь "блатні" військові , що їх направили в Бульбостан - чиновники чи діти-мажори .
Безпородне м*ясо , відразу женуть на Донбас чи Херсонщину .
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15.10.2022 13:26 Ответить
це погано....
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15.10.2022 13:27 Ответить
И ляди всех полов с хлебом-солью и улыбками на рабочих ртах радостно встречают своих хозяев.
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15.10.2022 13:27 Ответить
Рзпіарили для залякування. Щоб відтягти ЗСУ з півдня і сходу.
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15.10.2022 13:28 Ответить
запугивание белорус совковой армией,даже звучит смешно но всеравно ухо в остро надо держать и так у нас около 400 к мобилизированых в казармах сидят не на фронте,оружейни на всех нет,кинуть пару 10 к для виду на границу с бульбостаном к основе.
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15.10.2022 13:31 Ответить
,оружейни на всех нет

не пи..ди,бо серце встане
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15.10.2022 13:49 Ответить
Та нє, нема, нема! Та й відки би ся взяло?
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15.10.2022 14:25 Ответить
Давайте бульбаші - тренуйтесь ікону цілувати , скоро смотрящі кадирівці приїдуть , щоб ви там не опозорились
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15.10.2022 13:29 Ответить
білоруси підготували шаріки цвєточки сєрдєчкі
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15.10.2022 13:42 Ответить
ахах, реально орки пропили мозги и думают что все такие тупые как они)))
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15.10.2022 13:31 Ответить
Прибула чергова партія зеків і безхатченків , яких понабирали зі всієі параші !!
Мабуть , готується новий наступ на Киів 😡
ну що ж зумтрінемо теж тепло
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15.10.2022 13:31 Ответить
А в них там випадково бавовна не заведеться? Ніхто не курить?
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15.10.2022 13:32 Ответить
не заведеться,наполеони-членограї категорично заборонили бити по Білорусії. схоже.у Саші-агрофюрера є якийсь крутий компромат на членограїв,можливо по вагнерівцям....
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15.10.2022 13:36 Ответить
если границу переступят,перепашем ту беларусь за день и хаймерсами и не только,то не стреляем чтобы бульбазавры мясо свое пока не кидали,только рыпнуться им транда
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15.10.2022 13:39 Ответить
А музыка похожа на похоронную
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15.10.2022 13:37 Ответить
музло писец я бы сам на дудке 2 ноты слепил в кучу)))
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15.10.2022 13:41 Ответить
2 полковых жены , и да оленю в звании мл.сержант в конце видео скажите что рука к бошке не прикладывается находясь в строю, физиономии грусные, старлей картавит дай Бог ему арту наводить, тогда промажут точно а то и по своим ввалят...кацапишен милитари фан клуб)))))
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15.10.2022 13:40 Ответить
прикладывается, если это командир, но там не поймешь кто, да и не важно...Тут другое: они суки хотят ЛЮБЫМ способом повязать бульбанов прямой кровью, хоть провокациями, хоть чем....животные
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15.10.2022 13:46 Ответить
не побачив, що за ним ніхто не стоїть, дійсно хрен поймеш як пошиковані. Ну своїх баранів не хватає азіати дружно послали нахер один булбофюрер лишився...
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15.10.2022 14:02 Ответить
Та отож...Є психдиспансери, є психлікарні, навіть психсанаторії...ну щоб ціла країна в ********* світі психлепрозорій...це поза уявою
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15.10.2022 14:29 Ответить
Ось як зустрічають білоруси братскую армію
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15.10.2022 13:40 Ответить
белорусское холопьё на брюхе под холопьём-***********.

ниже белоруссам падать уже некуда. чмошники во главе с чмошным усатым колхозником.
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15.10.2022 14:00 Ответить
и у нас с ними даже визового режима нет....
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15.10.2022 16:22 Ответить
...настроение боевое, готовы выполнить любые задачи командования... превратиться в мясо и поехать на росиюшку в пластиковом пакете
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15.10.2022 13:45 Ответить
Запитання у студію"Що,Де,Коли".

у яких пропорціях необхідно "розбавити" білоруські ЗС кацапами,щоб вони відважились напасти?
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15.10.2022 13:46 Ответить
Саме так повинно ставитись питання, згоден
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15.10.2022 13:48 Ответить
Ми це вже проходили ) їх на шматки порвуть зраз ж) , там все підготовлено і заміновано)
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15.10.2022 13:55 Ответить
"М'ясо з картоплею" - наші свині можуть стати гурманами...
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15.10.2022 14:02 Ответить
Бульбони - волроги назавжди!
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15.10.2022 14:03 Ответить
Інфа тривожна. Рашапропагандони в ці дні вимагають прикрити західні поставки зі сторони Польщі. Скоріше за все на Київ йти не будуть. А десь там у під Ковелем. пуйло теж патякало, що під видом зерна постачають зброю і вибухівку. Що постачання зброї не в тому напрямі - так у пуйла все навиворіт. Але висловилися, що корабельне сполучення треба прикрити. А значить намагатимуться лізти поближче до Дунаю і Румунії, аби перекрити поставки зброї і звідтіля також.
Навряд чи в них щось вийде з цього, але ймовірно пробувати будуть.
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15.10.2022 14:07 Ответить
Під Ковелем теж на їх чекають)
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15.10.2022 20:54 Ответить
а могли бы жить
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15.10.2022 14:26 Ответить
приїхали допомагати білоруському народу???
це звучить вперше
чеченцям абхазам молдованам та українцям вже допомогли
ну що, бульбони, мовчали???
тепер чекайте допомоги
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15.10.2022 14:45 Ответить
Насіння нехай не забудуть в кишені понасипати
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15.10.2022 14:56 Ответить
На цю тему повідомляє ВВС на он-лайн стрічці в 13:12
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15.10.2022 15:01 Ответить
Знайшли двох місцевих секретуток генеральських з хлібчиком...🤣🤣🤣
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15.10.2022 15:02 Ответить
до речі: луцький мер-замайбах ще не втік?
Бо дуже збирається.

Зеля би поміняв би його на посту голови військової адміністрації, чи що?
Почитайте і першоджерело, скандальне інтерв'ю мера Луцька Поліщука "Першому" каналу (увага! В провладному об'єднаному телемарафоні! ЄрЗе не міг не помітити!)
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15.10.2022 15:10 Ответить
Влип..очкарик (с)
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15.10.2022 15:57 Ответить
Ща русише швайне всех белорусок перепортят
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15.10.2022 16:21 Ответить
драники
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15.10.2022 17:30 Ответить
будут тренеровать беларусов залазить в пакеты ? а то уже пол года не могут научиться
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15.10.2022 20:26 Ответить
ОБОДРАНЦЫ
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16.10.2022 00:03 Ответить
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16.10.2022 06:21 Ответить
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16.10.2022 06:25 Ответить
 
 