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Первые эшелоны войск РФ прибыли в Беларусь якобы в рамках развертывания совместной группировки. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В субботу, 15 октября, в Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими оккупантами. Их передислокация из РФ в Беларусь якобы связана с совместным развертыванием войск этих стран.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны Беларуси.
"Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Беларусь", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+21 KosAn30 JT26
показать весь комментарий15.10.2022 13:23
+18 Ігор Медушівський
показать весь комментарий15.10.2022 13:26
+17 Hulio
показать весь комментарий15.10.2022 13:28
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Пожалуйста, подождите...
А за нею козаченько -
ВедеНіби коня напувать...
Решение принято из-за якобы готовящихся со стороны соседних стран провокаций. Вооруженные силы и спецслужбы РБ готовы дать отпор, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.
- Доктор, мне постоянно кажется, что на меня кто-то хочет напасть 🤡
UPD. КГБ опровергли информацию, что введен режим контртеррористической операции.
Фу! Яка гидота.
Безпородне м*ясо , відразу женуть на Донбас чи Херсонщину .
не пи..ди,бо серце встане
Мабуть , готується новий наступ на Киів 😡
ну що ж зумтрінемо теж тепло
ниже белоруссам падать уже некуда. чмошники во главе с чмошным усатым колхозником.
у яких пропорціях необхідно "розбавити" білоруські ЗС кацапами,щоб вони відважились напасти?
Навряд чи в них щось вийде з цього, але ймовірно пробувати будуть.
це звучить вперше
чеченцям абхазам молдованам та українцям вже допомогли
ну що, бульбони, мовчали???
тепер чекайте допомоги
Бо дуже збирається.
Зеля би поміняв би його на посту голови військової адміністрації, чи що?
Почитайте і першоджерело, скандальне інтерв'ю мера Луцька Поліщука "Першому" каналу (увага! В провладному об'єднаному телемарафоні! ЄрЗе не міг не помітити!)