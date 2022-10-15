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ВСУ уничтожили в Херсонской области вражескую технику высокоточным 155-мм снарядом Excalibur. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

техніка

На Херсонском направлении наши защитники разгромили технику оккупантов управляемым 155-мм снарядом Excalibur.

Видео опубликовали на фейсбук-странице благотворительного фонда "Повернись живим".

Как рассказали в фонде, аэроразведчики нашли с помощью беспилотника "Лелека-100" технику оккупантов, а затем артиллеристы уничтожили ее одним мощным ударом.

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Как отмечается, работали высокоточным управляемым снарядом M982 Excalibur калибра 155 мм. Вести им огонь можно из любой современной артиллерийской системы стандарта НАТО. К примеру, из американской гаубицы M777 либо французской CAESAR.

Excalibur поражает объекты на расстоянии до 70 км. Имеет спутниковую навигацию, а значит, для точного выстрела цель не нужно подсвечивать лазером. Необходимо только знать ее координаты. Их разведывают, в частности, с помощью беспилотников "Лелека-100".
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Топ комментарии
+33
Серйозна вундервафля!
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15.10.2022 13:47
+26
красівоє

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15.10.2022 13:53
+23
Во-первых, это красиво...
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15.10.2022 13:48
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Серйозна вундервафля!
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15.10.2022 13:47 Ответить
Наша Лелека коригува , круто … біолабораторіі скажуть сосіди
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15.10.2022 13:47 Ответить
Во-первых, это красиво...
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15.10.2022 13:48 Ответить
Та шо там красівого....бачив який пар з них пішов....у таких мальовничих місцях
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15.10.2022 13:51 Ответить
Ну дуже гарно, красивоє)))) , залишиться тільки гриль, хочь смердіти не будуть)
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15.10.2022 13:51 Ответить
Та то твой пердак взорвался, горит и дымит.
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15.10.2022 13:54 Ответить
Какой ты оптимист.
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15.10.2022 13:56 Ответить
Сміятися туди
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15.10.2022 14:00 Ответить
Юра, ты пачему прєдал родіну?!
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15.10.2022 14:00 Ответить
Дамбасіст втік на шахти до Казахстану.
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15.10.2022 14:07 Ответить
Внушает оптимизм..мягко говоря. Покойничков кацапских наверное нехило нарисовалось.))
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15.10.2022 13:53 Ответить
красівоє

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15.10.2022 13:53 Ответить
розгромили техніку окупантом

Ват дід ю сей?
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15.10.2022 13:58 Ответить
скажи спасибо что на ютубе, а не в телеге с ихним: "зе видио из вери биг канЪтент, гоу ту зе телемарафет"
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15.10.2022 14:00 Ответить
Говорю:
- Спасибо!
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15.10.2022 14:00 Ответить
Ескалібуром попали в окупанта, а той вже так гарно здетонував...
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15.10.2022 14:06 Ответить
А виходить наче снарядом, керованим окупантом.
Йода Великий мовити міг би образом подібним!
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15.10.2022 14:09 Ответить
Прив'язали ваньку до ескалібура і відправили на концерт.
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15.10.2022 16:37 Ответить
А что это такое росхерачили, что такой взрыв? Там наверное бк еще было немеряно?
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15.10.2022 13:59 Ответить
САУ, 50 снарядів боєкомплект.
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15.10.2022 15:17 Ответить
Excalibur- це те , що нам потрібно , супер👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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15.10.2022 13:59 Ответить
Можемо повторити. Чи вам, орки, вже достатньо?
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15.10.2022 14:02 Ответить
"Я требую продолжения банкета!"(с)
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15.10.2022 15:26 Ответить
Маловато будєт. Ма-ло-ва-то! (с).
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15.10.2022 20:36 Ответить
В нас свої такі були ,"Квітник"здається,але про...бали як і все інше...
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15.10.2022 14:04 Ответить
Не були, а є, Коростильов розробив та виробляв, але ....

ЗЄ-ля "пустив" гроші на дороги 👿
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15.10.2022 14:13 Ответить
Депил, на дороги пошло + 4 млрд $. Если брать от предыдущего воришки. За 2 года потратили 8 вместо 4-х млрд. Только дороги по всей стране появились нормальные. А твой идол тупо пиз...л по 2 млрд в год. Может ты считаешь что за 4 млрд, что пошли на дороги(не *****..ли) все вооружение слелали бы сами? То ты сказочный долб..**.
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16.10.2022 18:00 Ответить
не цвірінчи , зелепупики за коменти на Цензорі не заплатять ((
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16.10.2022 23:20 Ответить
Мені нравиться як воно горить (с)
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15.10.2022 14:16 Ответить
Схоже, що десь біля берегу Дніпра.
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15.10.2022 14:26 Ответить
Або біля моря , або біля Каховського водосховища - води багато.
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15.10.2022 14:40 Ответить
це тут
https://www.google.com.ua/maps/@46.593935,32.2842973,3814m/data=!3m1!1e3?hl=uk
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15.10.2022 15:10 Ответить
Цінна ціль була, раз не пошкодували Ескалібур на поодинокий обʼєкт.
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15.10.2022 15:22 Ответить
Або ескалібурів дехера іще більше ))
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16.10.2022 23:21 Ответить
Красавці
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15.10.2022 19:35 Ответить
орки как вам там атракцион...
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16.10.2022 11:55 Ответить
Дуже надіюсь, що разом із єкіпажем. Респект та слава ЗСУ! Смерть ворогам України!
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17.10.2022 01:44 Ответить
 
 