ВСУ уничтожили в Херсонской области вражескую технику высокоточным 155-мм снарядом Excalibur. ВИДЕО

На Херсонском направлении наши защитники разгромили технику оккупантов управляемым 155-мм снарядом Excalibur.

Видео опубликовали на фейсбук-странице благотворительного фонда "Повернись живим".

Как рассказали в фонде, аэроразведчики нашли с помощью беспилотника "Лелека-100" технику оккупантов, а затем артиллеристы уничтожили ее одним мощным ударом.

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Как отмечается, работали высокоточным управляемым снарядом M982 Excalibur калибра 155 мм. Вести им огонь можно из любой современной артиллерийской системы стандарта НАТО. К примеру, из американской гаубицы M777 либо французской CAESAR.

Excalibur поражает объекты на расстоянии до 70 км. Имеет спутниковую навигацию, а значит, для точного выстрела цель не нужно подсвечивать лазером. Необходимо только знать ее координаты. Их разведывают, в частности, с помощью беспилотников "Лелека-100".