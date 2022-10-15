Участок "Бахмут-Соледар": Трудные бои здесь продолжаются каждый день. ВИДЕО

Украинские воины ежедневно сражаются на участке "Бахмут-Соледар" с российскими оккупантами, в частности, зэками ЧВК "Вагнер".

Об этом пишет в фейсбуке агент НАБУ Евгений Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ.

Он опубликовал видео с этого участка фронта, взятое в телеграм-канале Supernova+.

"Бахмут-Соледар: самый тяжелый участок фронта - в боях с наемниками и зеками ЧВК "Вагнер" здесь погибло очень много наших героев. Бои продолжаются ежедневно..." - написал Шевченко.

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