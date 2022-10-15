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Участок "Бахмут-Соледар": Трудные бои здесь продолжаются каждый день. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские воины ежедневно сражаются на участке "Бахмут-Соледар" с российскими оккупантами, в частности, зэками ЧВК "Вагнер".
Об этом пишет в фейсбуке агент НАБУ Евгений Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ.
Он опубликовал видео с этого участка фронта, взятое в телеграм-канале Supernova+.
"Бахмут-Соледар: самый тяжелый участок фронта - в боях с наемниками и зеками ЧВК "Вагнер" здесь погибло очень много наших героев. Бои продолжаются ежедневно..." - написал Шевченко.
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+28 Підлога Маккартні
показать весь комментарий15.10.2022 14:14
+17 vadik kut
показать весь комментарий15.10.2022 14:35
+13 Наталия П
показать весь комментарий15.10.2022 14:27
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керівництво РФ зупинилося на наступному етапі кампанії залякування України і її союзників шляхом проведення ядерних випробувань
на місті старого радянського полігону -РФ Нова Земля !!
На наступательном направлении контрбатарейные системы не нужны совершенно! Они предназначены в первую очередь для обороны!
Так потеряли Северодонецк, затем Лисичанск, а теперь теряем Бахмут. Учиться на ошибках когда будем?