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Участок "Бахмут-Соледар": Трудные бои здесь продолжаются каждый день. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины ежедневно сражаются на участке "Бахмут-Соледар" с российскими оккупантами, в частности, зэками ЧВК "Вагнер".

Об этом пишет в фейсбуке агент НАБУ Евгений Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ.

Он опубликовал видео с этого участка фронта, взятое в телеграм-канале Supernova+.

"Бахмут-Соледар: самый тяжелый участок фронта - в боях с наемниками и зеками ЧВК "Вагнер" здесь погибло очень много наших героев. Бои продолжаются ежедневно..." - написал Шевченко.

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Участок Бахмут-Соледар: Трудные бои здесь продолжаются каждый день 01
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Топ комментарии
+28
С другой стороны кацапы нам очень помогают. Выжигают вату в домбасе, которую после голодоморов, когда выморили голодом всех патриотов (кстати весь тогдашний настоящий Донбас говорил українською мовою), завезли туда ватный быдло-скот, товарняками в теплушках и шапках ушанках. Людей раскулачили и вывезли в Сыбир, а в их дома заселили всякую ******* и пидоростав. А потом эти уйобки голосовали за рыгов, фьодрыча и ОПЗЖдец со слугами наруто. Так что я о чем ваще? Ах, да, просто пытаюсь искать какой-ни-какой позитив в наших трагичных реалиях. Ибо если этого не делать - поедет кукуха!!! А вата которая сыбала в Европу - пусть там и остается. не нужно возвращаться сюда. сидите там мрази и требуйте шоб вам давали, бо вы кормите всю Европку своими горбами, *****))))
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15.10.2022 14:14
+17
Уклін Вам,котики!
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15.10.2022 14:35
+13
У меня нет слов. Ком в горле и слезы. Твари кацапские, будьте вы прокляты.
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15.10.2022 14:27
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С другой стороны кацапы нам очень помогают. Выжигают вату в домбасе, которую после голодоморов, когда выморили голодом всех патриотов (кстати весь тогдашний настоящий Донбас говорил українською мовою), завезли туда ватный быдло-скот, товарняками в теплушках и шапках ушанках. Людей раскулачили и вывезли в Сыбир, а в их дома заселили всякую ******* и пидоростав. А потом эти уйобки голосовали за рыгов, фьодрыча и ОПЗЖдец со слугами наруто. Так что я о чем ваще? Ах, да, просто пытаюсь искать какой-ни-какой позитив в наших трагичных реалиях. Ибо если этого не делать - поедет кукуха!!! А вата которая сыбала в Европу - пусть там и остается. не нужно возвращаться сюда. сидите там мрази и требуйте шоб вам давали, бо вы кормите всю Европку своими горбами, *****))))
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15.10.2022 14:14 Ответить
У меня нет слов. Ком в горле и слезы. Твари кацапские, будьте вы прокляты.
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15.10.2022 14:27 Ответить
Вони вже замахались карміть нахлєбніков Європи.
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15.10.2022 14:27 Ответить
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15.10.2022 14:33 Ответить
Та отож ...у Швейцарії повно ватниць, таке враження що і не виїжджав із Сєвєродонецька ...
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15.10.2022 14:32 Ответить
Жизнь 1 солдата ВСУ стоит смердючией жизни 10 000 ватных паскуд.
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15.10.2022 14:46 Ответить
Судячи з поступаючої інформації вище
керівництво РФ зупинилося на наступному етапі кампанії залякування України і її союзників шляхом проведення ядерних випробувань
на місті старого радянського полігону -РФ Нова Земля !!
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15.10.2022 14:14 Ответить
Там полягло вже безліч хороших людей.
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15.10.2022 14:15 Ответить
Подяка за захист.
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15.10.2022 14:23 Ответить
Уклін Вам,котики!
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15.10.2022 14:35 Ответить
Бляха, прямо місячний пейзаж....Ото там п@здорєз. Тримайтесь, хлопці! Начабто наші вчора знову відбили Іванград...
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15.10.2022 14:43 Ответить
Дякую всім нашим Захисникам Бережіть себе Завдяки Вам Україна живе Вічна пам'ять героям Низький уклін
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15.10.2022 14:48 Ответить
Котики наші, бережіть себе!!!
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15.10.2022 14:53 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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15.10.2022 15:10 Ответить
Мои братьям из 59 омпб отдельная уважуха.
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15.10.2022 15:29 Ответить
Героям Слава! Хлопці перемоги!!
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15.10.2022 15:41 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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15.10.2022 15:57 Ответить
Боже!Бережи їх.
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15.10.2022 16:39 Ответить
Где контрбатарейные системы и арта, что должны выносить арту противника?!
На наступательном направлении контрбатарейные системы не нужны совершенно! Они предназначены в первую очередь для обороны!
Так потеряли Северодонецк, затем Лисичанск, а теперь теряем Бахмут. Учиться на ошибках когда будем?
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15.10.2022 18:21 Ответить
Не думав, що в РФ такие подготовленые зеки. Подготовлены без подготовки. Очередная манипуляция. Обычный Вагнер наемники с Сирии, СПН и всякое такое воюет. При чем тут зеки?
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15.10.2022 18:48 Ответить
 
 