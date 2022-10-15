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"Если я начну рассказывать, кто такой Данилов, то он пожалеет", - Арестович. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Советник Офиса Президента Алексей Арестович ответил секретарю СНБО Алексею Данилову, который на вопрос от ведущей 1+1 Наталии Мосийчук об информации Арестовича по поводу российских диверсантов на Банковой заявил: "Арестович это кто?".
Свой ответ Алексей Арестович озвучил в интервью "Ми - Україна", передает Цензор.НЕТ.
"Давайте я промолчу. Если я начну рассказывать кто такой Данилов, то он пожалеет", - сказал Арестович.
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+79 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий15.10.2022 16:27
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Хто такий Арестович.
Хто такий Єрмак.
Хто такий Зеленський.
На ці питання є одна відповідь, вона дуже коротка. Все ще маю надію почути її на суді.