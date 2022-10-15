"Если я начну рассказывать, кто такой Данилов, то он пожалеет", - Арестович. ВИДЕО

Советник Офиса Президента Алексей Арестович ответил секретарю СНБО Алексею Данилову, который на вопрос от ведущей 1+1 Наталии Мосийчук об информации Арестовича по поводу российских диверсантов на Банковой заявил: "Арестович это кто?".

Свой ответ Алексей Арестович озвучил в интервью "Ми - Україна", передает Цензор.НЕТ.

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"Давайте я промолчу. Если я начну рассказывать кто такой Данилов, то он пожалеет", - сказал Арестович.

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