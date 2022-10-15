РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18459 посетителей онлайн
Новости Видео Политика Украины
59 324 202
Данилов (1056) Арестович Алексей (327)

"Если я начну рассказывать, кто такой Данилов, то он пожалеет", - Арестович. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Советник Офиса Президента Алексей Арестович ответил секретарю СНБО Алексею Данилову, который на вопрос от ведущей 1+1 Наталии Мосийчук об информации Арестовича по поводу российских диверсантов на Банковой заявил: "Арестович это кто?".

Свой ответ Алексей Арестович озвучил в интервью "Ми - Україна", передает Цензор.НЕТ.

"Давайте я промолчу. Если я начну рассказывать кто такой Данилов, то он пожалеет", - сказал Арестович.

Смотрите: Советник ОП Арестович назвал выпускников Могилянки "долбанной молодежью", а саму академию "#банутой", но позже извинился. ВИДЕО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+127
Расскажи лучше, кто такой Ермак.
показать весь комментарий
15.10.2022 16:27
+80
********, самозакохане чмо Арестович вже всім набрид.
показать весь комментарий
15.10.2022 16:29
+79
Эти два афериста еще повеселят публику, но утвердил их один и тот же человек....
показать весь комментарий
15.10.2022 16:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Хто такий Данілов.

Хто такий Арестович.

Хто такий Єрмак.

Хто такий Зеленський.

На ці питання є одна відповідь, вона дуже коротка. Все ще маю надію почути її на суді.
показать весь комментарий
16.10.2022 09:50 Ответить
Поки є вар'яти, що з цікавістю слухають цього Мюнхгаузена, він і далі працюватиме ротом.
показать весь комментарий
12.01.2023 17:29 Ответить
Страница 3 из 3
 
 