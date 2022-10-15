"Могилизация" в РФ показала, что и 100 тысяч погибших граждан России не будут побуждать Кремль о чем-то задуматься, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский обратился россиянам, которых мобилизуют, но они не хотят воевать. Он призвал граждан РФ сдаваться в украинский плен, чтобы сохранить жизнь, и напомнил о количестве убитых военных РФ за семь с половиной месяцев войны.
Об этом президент Украины Зеленский заявил в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.
Общие потери врага только убитыми уже приближаются к 65 тысячам. Столько граждан России отдали свои жизни за возможность кучки людей в Кремле игнорировать реальность.
И после того, как идет российская "могилизация", можно сказать, что и 100 тысяч погибших граждан России не будут побуждать Кремль о чем-то задуматься.
Только реальные победы Украины, только реальная защита свободным миром самого себя от российского террора и шантажа – защита санкциями, защита помощью Украины – только полное вытеснение оккупантов с украинской земли и демонтаж агрессивных возможностей государства-террориста – все это путь к миру. ...
Ну а гражданам России, кто не хочет участвовать в этой преступной войне, но кого отправляют на войну, я еще раз напомню об одной возможности. Все, кто сдается в украинский плен, сохраняют свою жизнь. Все, кто продолжает воевать в российской армии или среди наемников, такой возможности не имеют.
Украина обязательно вернет все свое", – заявил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Сукупного Гітлера вбили в землю не для того, щоб він про щось задумався!
https://www.youtube.com/watch?v=_wQfkgyOv4E
Де Хтось бачив прояв інтелекту?...
Без папірця - нуль!...
Повторюй за мной - хароший узкій-200й узкій... хароший узкій-200й узкій...
- Хаймарсы справляются.🤣🤣
Идёт 234-й день молниеносной 3-дневной войны в Украине.
Успехи РОА (российской оккупационной армии) по состоянию на 15.10.2022:
Потерьнеты -более 64.700 (+400)
Гони в шію Арестовича
https://youtu.be/bLspRjqGRc0
Врач сказав у морг, значить у морг!
1) Як щоб Зе попередив народ України за 2 тижні про неминучє вторгнення рашистів,
то живими зараз були б мінімум 20 тис. людей по всій Україні
2) Як щоб Зе зробив евакуацію населення з областей в які вторгнулись кацапи, хоча б
за два дні, то живими були б зараз мінімум 10 тис. людей
3) Як щоб Зе не убив ракетну програму для ЗСУ, то живими б зараз залишились 100 тис.
Українців
4) Як що б Зе не познімав міни на Чонгарі і не відвів відтіля артилерію, то Маріупіль
залишився Українським і 80 тис. людей там не загинуло, також ЗАЄС.
ДАЛІ МОЖНО НЕ ПРОДОВЖУВАТИ.
тооому кінці столa, але в ***** заглянути...
смішного придурка таки ви вибрали...
тюлені заблукавшие з якого то муя в Україні.
вони ще побачять українців в бурятії - за кожним прийдуть...
срока давності не існує