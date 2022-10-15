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"Могилизация" в РФ показала, что и 100 тысяч погибших граждан России не будут побуждать Кремль о чем-то задуматься, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Владимир Зеленский обратился россиянам, которых мобилизуют, но они не хотят воевать. Он призвал граждан РФ сдаваться в украинский плен, чтобы сохранить жизнь, и напомнил о количестве убитых военных РФ за семь с половиной месяцев войны.

Об этом президент Украины Зеленский заявил в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

Общие потери врага только убитыми уже приближаются к 65 тысячам. Столько граждан России отдали свои жизни за возможность кучки людей в Кремле игнорировать реальность.

И после того, как идет российская "могилизация", можно сказать, что и 100 тысяч погибших граждан России не будут побуждать Кремль о чем-то задуматься.

Смотрите: 15 объектов, которые российские террористы хотели уничтожить, уже полностью восстановлены, - Зеленский. ВИДЕО

Только реальные победы Украины, только реальная защита свободным миром самого себя от российского террора и шантажа – защита санкциями, защита помощью Украины – только полное вытеснение оккупантов с украинской земли и демонтаж агрессивных возможностей государства-террориста – все это путь к миру. ...

Ну а гражданам России, кто не хочет участвовать в этой преступной войне, но кого отправляют на войну, я еще раз напомню об одной возможности. Все, кто сдается в украинский плен, сохраняют свою жизнь. Все, кто продолжает воевать в российской армии или среди наемников, такой возможности не имеют.

Украина обязательно вернет все свое", – заявил Зеленский.
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Топ комментарии
+15
Это не московия - страна-террорист. Это русский народ - народ-террорист.
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15.10.2022 21:34
+13
‼️‼️‼️Зе , как у вас хватило ума ( вернее не хватило ума) - НА ПОКРОВА НЕ ПОЗДОРОВИТИ украинців З 80 річчям створення УПА ????

Гони в шію Арестовича
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15.10.2022 21:38
+11
Им пох. Они будут даже когда ху.ло сдохнет носится с ним как с сифилитиком члениным и маньяком сралиным. Это стадо без кнута не может существовать.
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15.10.2022 21:35
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Пхе!
Сукупного Гітлера вбили в землю не для того, щоб він про щось задумався!
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15.10.2022 21:31 Ответить
Это не московия - страна-террорист. Это русский народ - народ-террорист.
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15.10.2022 21:34 Ответить
еще нарожают ещенарожалки

https://www.youtube.com/watch?v=_wQfkgyOv4E
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15.10.2022 21:38 Ответить
Не все так просто. Чому ж тоді в роки перебудови (друга половина 1980-х) там з'явилось багато демократично налаштованих людей, і нам здавалось, що на шляху перебудови/демократизації/гласності Росія обігнала Україну?
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15.10.2022 22:46 Ответить
Займіть його читанням книжок з історії,та прослуховуванням лекцій на тему війни з москвою,можливо затулиться пелька.
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15.10.2022 21:34 Ответить
Він більше ніж " Колобок" в житті нічого не прочитав!...
Де Хтось бачив прояв інтелекту?...
Без папірця - нуль!...
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15.10.2022 21:47 Ответить
Ой дурак...
Повторюй за мной - хароший узкій-200й узкій... хароший узкій-200й узкій...
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15.10.2022 21:34 Ответить
каждому чмобіку по чорнопакетному гробіку!
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15.10.2022 21:40 Ответить
Им пох. Они будут даже когда ху.ло сдохнет носится с ним как с сифилитиком члениным и маньяком сралиным. Это стадо без кнута не может существовать.
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15.10.2022 21:35 Ответить
Нравится, не нравится
- Хаймарсы справляются.🤣🤣

Идёт 234-й день молниеносной 3-дневной войны в Украине.
Успехи РОА (российской оккупационной армии) по состоянию на 15.10.2022:
Потерьнеты -более 64.700 (+400)
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15.10.2022 21:35 Ответить
‼️‼️‼️Зе , как у вас хватило ума ( вернее не хватило ума) - НА ПОКРОВА НЕ ПОЗДОРОВИТИ украинців З 80 річчям створення УПА ????

Гони в шію Арестовича
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15.10.2022 21:38 Ответить
Свято без УПА? | Ірина Фаріон

https://youtu.be/bLspRjqGRc0
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15.10.2022 21:39 Ответить
Воно в своєму кварталі нічого не чуло про УПА.
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15.10.2022 22:15 Ответить
Ви забули про яку різницю?
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15.10.2022 23:33 Ответить
Да треба десь 300 000 вбитих та до 1 млн. поранених, бажано покалічених. Ы то на фоны дефіцитів продуктів, безробіття та крупної військової поразки або 3-5 локальних.
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15.10.2022 21:43 Ответить
демографічна ситуація в раші буде плачевною після цієї війни...але китайози її виправлять.
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15.10.2022 22:13 Ответить
вже давно стало ясно що ***** буде воювати до останнього кацапа
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15.10.2022 21:44 Ответить
Потім знімуть художній фільм "Останній кацап".
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15.10.2022 22:14 Ответить
Это стадо бессловесных баранов будет рыдать и дохнуть.
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15.10.2022 21:46 Ответить
Бабы ещё нарожают, а Жигули не помешают.
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15.10.2022 21:57 Ответить
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15.10.2022 22:00 Ответить
Зелень цілеспрямовано знищувала армію.
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15.10.2022 22:18 Ответить
Ну і нащо нам ці тисячі дармоїдів у полоні?
Врач сказав у морг, значить у морг!
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15.10.2022 22:07 Ответить
вот блт черти выскакивают ближе к полуночи. чи то чтоб его меньше материли вылазит
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15.10.2022 22:08 Ответить
<*********** :

1) Як щоб Зе попередив народ України за 2 тижні про неминучє вторгнення рашистів,
то живими зараз були б мінімум 20 тис. людей по всій Україні
2) Як щоб Зе зробив евакуацію населення з областей в які вторгнулись кацапи, хоча б
за два дні, то живими були б зараз мінімум 10 тис. людей
3) Як щоб Зе не убив ракетну програму для ЗСУ, то живими б зараз залишились 100 тис.
Українців
4) Як що б Зе не познімав міни на Чонгарі і не відвів відтіля артилерію, то Маріупіль
залишився Українським і 80 тис. людей там не загинуло, також ЗАЄС.

ДАЛІ МОЖНО НЕ ПРОДОВЖУВАТИ.
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15.10.2022 22:11 Ответить
Його чекає трибунал за все що він натворив.
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15.10.2022 22:19 Ответить
Прокуррор майже як проффесор
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15.10.2022 22:43 Ответить
Так йому українці як ******* кацапи - неважливо скільки загине. А вся інше- просто слова.
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15.10.2022 22:25 Ответить
в первой мировой грохнули 600к, прежде, чем они вернулись и убили царя. Так что еще усерднее нужно их валить!
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15.10.2022 22:44 Ответить
в буби думки не за Перемогу в клована думки за хоч на
тооому кінці столa, але в ***** заглянути...
смішного придурка таки ви вибрали...
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15.10.2022 23:05 Ответить
бутятню в полон не брати - ціна їм *****.
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15.10.2022 23:33 Ответить
бутятню в полон не брати - ціна їм *****.
тюлені заблукавшие з якого то муя в Україні.
вони ще побачять українців в бурятії - за кожним прийдуть...
срока давності не існує
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15.10.2022 23:38 Ответить
 
 