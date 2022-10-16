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"Это не кадры Первой мировой": Минобороны показало видео с позиций ВСУ под Бахмутом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Министерстве обороны показали видео с позиций украинских военных под Бахмутом Донецкой области.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Нет, это не кадры из нового фильма Сэма Мендеса о битве под Верденом или на Сомме. Речь идет об окопах у Бахмута Донецкой области, которые украинская пехота несколько месяцев удерживает под шквальным огнем оккупантов", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+111
На коленях перед вами мужики, вы и есть гордость Украины, украинского народа. Победа несомненно будет только за нами!!!
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15.10.2022 23:08
+81
,дивилася на роботі, не має слів, щоб передати біль,тугу,смуток і тривогу. Там мої друзі, яким допомагаю грошима. Отут справжній Подвиг, а не фіксація убитих орків і знищеної техніки ворога. Вони знову прикривають своїм життям успіхи на фронтах. Тримайтесь і бережіть себе
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15.10.2022 23:06
+66
Арабы на деньги от продажи нефти строят зеленые сады в пустыне, а кацапы из цветущих садов делают безжизненные пустыни.
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15.10.2022 23:11
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"під шквальним вогнем рашистів" - взагалі-то
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15.10.2022 23:05 Ответить
Наш1 хлопц1 в пекл1. Ми н1чим 1 н1коли не зможемо в1дплатити вам за те що ви робите.
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15.10.2022 23:13 Ответить
,дивилася на роботі, не має слів, щоб передати біль,тугу,смуток і тривогу. Там мої друзі, яким допомагаю грошима. Отут справжній Подвиг, а не фіксація убитих орків і знищеної техніки ворога. Вони знову прикривають своїм життям успіхи на фронтах. Тримайтесь і бережіть себе
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15.10.2022 23:06 Ответить
На коленях перед вами мужики, вы и есть гордость Украины, украинского народа. Победа несомненно будет только за нами!!!
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15.10.2022 23:08 Ответить
не пести кацап епанный - твоих кацапов боевых всех перебили а тех дятлов что остались - таджики с пулеметов добьют
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15.10.2022 23:14 Ответить
русмартышка, каким боком твоя страна-помойка к Киевской Руси?
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15.10.2022 23:18 Ответить
его страна - сраная колония-сепаратист, отколовшая от Киевской Руси
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15.10.2022 23:24 Ответить
ты *******. москву построил шестой сын Киевского князя Владимира, росия - это колония Киевской Руси, это все равно что индусы себя британцами начнут называть, потому что были британской колонией.
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15.10.2022 23:30 Ответить
это исторический факт а не демагогия. москву построил Юрий Долгорукий - шестой по счету сын Киевского князя Владимира, метрополия - Киевская Русь, московия - колония Киевской руси. вы к русичам имеете отношение как морские свинки к морю.
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15.10.2022 23:37 Ответить
Время появления Москвы постоянно берётся под сомнение. Сомневающиеся недоумевают - почему золотоордынцы, каждые 7 лет(может ошибаюсь, может ещё чаще) проводившие перепись населения, только в 1272 году нашли это поселение, а первый князь московский родился только в 1261 году, а официально вступил в должность в 1277 году.
Ибо ссылаться на летописи после правления Екатерины, после уничтожения исторических подлинников ( сгорели, мол ), после появления на свет тысячи липовых летописных сводов,- очень не надёжно.
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16.10.2022 08:58 Ответить
Від тебе тхне таким самим сморідом, як і від мерезенного )(уйла.
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15.10.2022 23:20 Ответить
Первым сепаратистом на Руси был кацап Боголюбский поэтому русня в очередной раз проиграет
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15.10.2022 23:29 Ответить
Московские сепаратисты от Орды ею же стали и в конечном счете рашка проиграет и распадется как и Орда.
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15.10.2022 23:47 Ответить
вот этот монголоид ? глаз узкий - значит "руский" ?

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15.10.2022 23:45 Ответить
само понятие "руский" - это ответ на вопрос "ты чей холоп", а не обозначение национальности
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15.10.2022 23:51 Ответить
русский, ты уже продал свое мясо фюреру?
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15.10.2022 23:16 Ответить
ми ще маруху-матір твою похоронимо в вашому *****************,
а ти вже будеш напів згнилий і нікому не цікавий навіть хробакам.
чекай підар скрепоносний...
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15.10.2022 23:18 Ответить
Русские побеждают только в брехливых историях, придуманных уродами-комуняками.
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15.10.2022 23:22 Ответить
не треба на колінах - культ МАМИ в Україні нікуди не дівся.
любіть і чекайте любі наші, чоловікив і синів..
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15.10.2022 23:23 Ответить
«Мужікі»і«баби»в кацапстані.
В Україні чоловіки і жінки.
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16.10.2022 05:11 Ответить
Важко дивитися на ці нелюдські страждання які витримують Українські Військові.

Після побаченого вже не будеш дивитися ні "Бондів", ні "Місію Неможливу", ні "Борнів", тим більше що їхні головні герої слова не сказали на підтримку України.

Наші - міцніші.
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15.10.2022 23:09 Ответить
Армагедон - не те слово.
Хлопці - схиляю перед Вами голову .
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15.10.2022 23:10 Ответить
Арабы на деньги от продажи нефти строят зеленые сады в пустыне, а кацапы из цветущих садов делают безжизненные пустыни.
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15.10.2022 23:11 Ответить
Мордор
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16.10.2022 10:40 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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15.10.2022 23:11 Ответить
кум мій зараз десь там. Молимось ,але як буде і всі це розуміють
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15.10.2022 23:14 Ответить
І мій, місяць спілкуємся отаким знаком +, ото і всі розмови
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16.10.2022 00:16 Ответить
нехай покров Пресвятої Богородиці захистить
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16.10.2022 00:27 Ответить
Молитва про захист

Пом'яни нас у твоїх молитвах, пані Діво Богородице, та не загинемо за множення гріхів наших, покрий нас від усякого зла і лютих напастей; на Тебе, бо сподіваємося і, твого покриву свято вшановуємо, тебе величаємо.
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16.10.2022 00:30 Ответить
сурми Апокаліпсису
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15.10.2022 23:23 Ответить
ця війна це просто кладязь для сюжетів прикольних фільмів усього світу
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15.10.2022 23:26 Ответить
з іншої планети нам пишеш!? взагалі реальності не відчуваєш!?
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15.10.2022 23:54 Ответить
Прям прикольных?ну ты и приколист
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15.10.2022 23:57 Ответить
хоть поржом, да?
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16.10.2022 10:54 Ответить
Тебе-б під обстріл запхнуть хоч раз - "приколів" були-б повні штани! (якби живий залишився)
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17.10.2022 06:07 Ответить
Це просто п...ц...
Наші хлопці - це надлюди, це герої...
Немає слів, тільки емоції...
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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15.10.2022 23:27 Ответить
І смерть клятим ворогам!
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15.10.2022 23:33 Ответить
Слів нема!
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15.10.2022 23:29 Ответить
Та що ж це таке!!! В голій пустелі під обстрілами! Може краще б на відстані бомбити фашистські позиції, акцентувати увагу на знищенні логістики, а бійців берегти по максимуму, а не підставляти як у сафарі. Чи не завелика ціна?
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15.10.2022 23:29 Ответить
На какой видстани? Отойти к Славянска?
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16.10.2022 01:08 Ответить
Попри пекло вони місять ворога і відкидають геть. Є успіхи і тут,є втрати. Інститут війни пиши про неважливий плацдарм, але цей кусок землі є Україна. Боріться і перемагайте.
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15.10.2022 23:33 Ответить
Тримайтесь та бережіть себе, ми тепер вся країна "Азовсталь"
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15.10.2022 23:40 Ответить
Це *******. Слава нашим Героям які нас там захищають! Ми всі будемо завжди в боргу перед ними. Низький уклін.
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15.10.2022 23:51 Ответить
Найважча ділянка фронту
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15.10.2022 23:56 Ответить
ЗСУ СИЛА
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16.10.2022 00:15 Ответить
Хлопці , Ви Герої , ми молимось за Вас , дорогі наші синочки 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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16.10.2022 00:30 Ответить
назва відео від першого джерела була такою : Бахмутський напрямок безперестанку йдуть бої , потім , військовослужбовець ЗСУ показав позицію в Бахматському напрямку ..І тут виходить генштаб і тоже привласнює відео
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16.10.2022 06:56 Ответить
Агент Шевченко також перепостив
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16.10.2022 10:41 Ответить
не Генштаб, а Міноборони. Рідні, але різні структури.
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16.10.2022 10:55 Ответить
мО, займись зимней формой, тылом, своими обязанностями. Но не надо, ну вас нх. Лучше пость картинки
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16.10.2022 09:34 Ответить
Если смотреть черно белом , просто жах.
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16.10.2022 15:04 Ответить
Слів дійсно бракує.. Душа плаче, дивлячись на цей жах.. Нехай вам Бог помагає. А ми будемо молитися за Ваш Подвиг!!! Бережіть себе, дорогенькі.. Слава ЗСУ!!
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16.10.2022 17:48 Ответить
в Сенат и Конгресс, в US сми надо , чтобы ваши МАССОВО присылали такое. Это можно делать и офиц. каналам. Иначе Украина тупо истечёт кровью без обещанного оружия. ДО СИХ пор лендлиз - *********, ваша власть через ваши СМИ ДОЛЖНА кричать об этом 24/7 на весь мир
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16.10.2022 21:19 Ответить
Все там нормально, як домовлялись, з жовтня пішов Лен ліз, до цього була допомога (безкоштовна)
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17.10.2022 01:52 Ответить
Захисти, Господи, їхні голови і освяти їхню зброю. Бо б"ються з виплодками пекла.
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16.10.2022 21:37 Ответить
Піхота бере на себе всю важкість війни.
Слава Богу, слава Україні.
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17.10.2022 01:51 Ответить
Таке ж пекло було і під Ізюмом і майже по всьому периметру де наші стримують ворога.
Це тільки малесенька шпаринка через яку ми зазирнули на позиції.
Поки ці Герої в пеклі втримують ворога ціною надлюдських зусиль, тилові ремби збирають грошики на якогось п'яничку гіркіна.
Їм весело.
А може цим воїнам допомогти?
Потрібно більше таких відео, щоб цивільним нарешті дійшло, що вберігають їхній відносний спокій саме ці, нікому не відомі вояки, а не любителі знімати відосики та патякати у телемарафоні.
Ось ці звичайні вояки найкращі з найкращих, а не взірцево показові батальйон чи то полк чи вже бригада...
Шкода що ми не побачили облич цих мужніх воїнів, вони дуже відрізняються від вгодованих бадьоро-веселих тік-ток хероїв.
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17.10.2022 07:10 Ответить
 
 