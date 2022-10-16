51 981 64
"Это не кадры Первой мировой": Минобороны показало видео с позиций ВСУ под Бахмутом. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Министерстве обороны показали видео с позиций украинских военных под Бахмутом Донецкой области.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
No, this is not footage from Sam Mendes' new film about the Battle of Verdun or the Somme. These are trenches near Bakhmut, Donetsk region, which the Ukrainian infantry has been holding for several months under heavy fire from the ruscists. pic.twitter.com/ZDjqi6wFMb— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 15, 2022
"Нет, это не кадры из нового фильма Сэма Мендеса о битве под Верденом или на Сомме. Речь идет об окопах у Бахмута Донецкой области, которые украинская пехота несколько месяцев удерживает под шквальным огнем оккупантов", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+111 Sanya T
показать весь комментарий15.10.2022 23:08
+81 Валентина Саюн c856325a
показать весь комментарий15.10.2022 23:06
+66 Alex Dev d4763325
показать весь комментарий15.10.2022 23:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Ибо ссылаться на летописи после правления Екатерины, после уничтожения исторических подлинников ( сгорели, мол ), после появления на свет тысячи липовых летописных сводов,- очень не надёжно.
а ти вже будеш напів згнилий і нікому не цікавий навіть хробакам.
чекай підар скрепоносний...
любіть і чекайте любі наші, чоловікив і синів..
В Україні чоловіки і жінки.
Після побаченого вже не будеш дивитися ні "Бондів", ні "Місію Неможливу", ні "Борнів", тим більше що їхні головні герої слова не сказали на підтримку України.
Наші - міцніші.
Хлопці - схиляю перед Вами голову .
Пом'яни нас у твоїх молитвах, пані Діво Богородице, та не загинемо за множення гріхів наших, покрий нас від усякого зла і лютих напастей; на Тебе, бо сподіваємося і, твого покриву свято вшановуємо, тебе величаємо.
Наші хлопці - це надлюди, це герої...
Немає слів, тільки емоції...
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
Слава Богу, слава Україні.
Це тільки малесенька шпаринка через яку ми зазирнули на позиції.
Поки ці Герої в пеклі втримують ворога ціною надлюдських зусиль, тилові ремби збирають грошики на якогось п'яничку гіркіна.
Їм весело.
А може цим воїнам допомогти?
Потрібно більше таких відео, щоб цивільним нарешті дійшло, що вберігають їхній відносний спокій саме ці, нікому не відомі вояки, а не любителі знімати відосики та патякати у телемарафоні.
Ось ці звичайні вояки найкращі з найкращих, а не взірцево показові батальйон чи то полк чи вже бригада...
Шкода що ми не побачили облич цих мужніх воїнів, вони дуже відрізняються від вгодованих бадьоро-веселих тік-ток хероїв.