"Это не кадры Первой мировой": Минобороны показало видео с позиций ВСУ под Бахмутом. ВИДЕО

В Министерстве обороны показали видео с позиций украинских военных под Бахмутом Донецкой области.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

No, this is not footage from Sam Mendes' new film about the Battle of Verdun or the Somme. These are trenches near Bakhmut, Donetsk region, which the Ukrainian infantry has been holding for several months under heavy fire from the ruscists. pic.twitter.com/ZDjqi6wFMb — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 15, 2022

"Нет, это не кадры из нового фильма Сэма Мендеса о битве под Верденом или на Сомме. Речь идет об окопах у Бахмута Донецкой области, которые украинская пехота несколько месяцев удерживает под шквальным огнем оккупантов", - говорится в сообщении.

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