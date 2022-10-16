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армия РФ (15471) война (47303) СБУ (18723) зэки (58) перехват (318)

"У нас зеков привезли с тюрьмы. Их куда-то завели вперёд-вперёд. А мы сидим, как заградотряд: если кто назад побежит – замочим", - СБУ перехватила разговор российских оккупантов. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В армии российских захватчиков "зеков" расстреливают мобилизованные новички, а тех – регулярные войска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, перехвативший СБУ.

"У нас зеков привезли с тюрьмы. Их куда-то завели вперёд-вперёд. А мы сидим, как заградотряд: если кто назад побежит – замочим. У нас так поставлено: то есть, мы сидим вторые, охраняем первых, сзади нас ещё линия. Туда тоже не вернёшься. То есть, убежать нереально – свои пристрелят", – жалуется оккупант.

Также смотрите: Оккупант об аэроразведчиках и артиллеристах ВСУ: "Птичку" запустили, нах#й, пожжужала, координаты списала. Все - х#йяк, либо двухстволка, либо арта туда прилетела, прям в цель, прям в точку", - перехват ГУР. АУДИО

Он жалуется своей жене, что "по документам" он вообще не должен быть на войне - ведь по плану сейчас должно быть на учениях. "Ребята звонили вот в этот ваш комитет конченый. Нас, говорит, в Украине нет, представляешь? Мы на обучении!" – объясняет рашист.
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Топ комментарии
+21
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16.10.2022 10:57
+19
А ще позаду дон дони.
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16.10.2022 10:27
+17
В Москве, возле Тушинского военкомата произошла драка двух групп сотрудников которые пытались вручить друг другу повестки.
https://www.kavkazcenter.com/russ/
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16.10.2022 10:34
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То так, завзято мочить один одного ...
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16.10.2022 10:27 Ответить
Бій своїх, бо чужі не бояться...
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16.10.2022 10:33 Ответить
ПУЙЛО перевершив сталіна..

"друга лінія заградотряда"- це геніяльно!
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16.10.2022 12:27 Ответить
А ще позаду дон дони.
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16.10.2022 10:27 Ответить
В Москве, возле Тушинского военкомата произошла драка двух групп сотрудников которые пытались вручить друг другу повестки.
https://www.kavkazcenter.com/russ/
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16.10.2022 10:34 Ответить
Виж вірили *****, що ррсійських війсь в Україні нема? Тепер маєте нагоду перевірити на власній шкурі.
"Ну, нєту, так, нету... Пекельний! Пали!"
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16.10.2022 10:37 Ответить
Это можно было и не перехватывать.
На публичном видео, зекам при вербовке открыто говорят, что за дезертирство только расстрел, без вариантов.
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16.10.2022 10:41 Ответить
тому спалити воєнкомат чи пристрелити воєнкома-куди безпечніше для майбутнього чмобіка )
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16.10.2022 12:29 Ответить
для москаля це rocket science
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16.10.2022 12:57 Ответить
"Третю лінію" (тобто "Росгвардію" чи "кадирівців") будуть стрілять сірійці - бо їм уже нікуди відступать! Кілька сот їхніх "спецназівців" уже прибули в Росію
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17.10.2022 12:45 Ответить
Хто нелегально жере пшеницю з наших полів, той буде удобояти поля своїми кишками!
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16.10.2022 10:47 Ответить
у зеков выход сдаться плен иначе в какую сторону побежишь всеровно убъют...урки сдавайтесь
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16.10.2022 10:52 Ответить
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16.10.2022 10:57 Ответить
Звучит, как сюжет фильма.
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16.10.2022 17:13 Ответить
та у них там все...как треш ))) или сюр с абсурдом)))
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16.10.2022 17:18 Ответить
В телеграме только что прочитал: рус.мать пишет: "Мой сын погиб в Украине. Поставьте клас кто прочитает"
Что это, есди не сюр...
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17.10.2022 09:14 Ответить
Жаль - я "класс" поставить не можу! Бо "класав" - поки палець не заболів-би!
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17.10.2022 12:38 Ответить
Ух які класні у вас "свои"!
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16.10.2022 11:01 Ответить
Всі ці "перехоплення" як по методичці.... Не викликають довіри.... Дай Боже щоб я помилявся...
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16.10.2022 11:07 Ответить
Йди нах, підкацапнику!
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16.10.2022 11:37 Ответить
А кто ты такой, что бы твое доверие-недоверие кого-то интересовало?
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16.10.2022 11:54 Ответить
Так їхня раша вся на телевізорі сиділа і слухала одну і ту ж херню від пропагандонів кремля так що ти не дивуйся, що орки всі однакові за рівнем ідіотизму
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16.10.2022 16:42 Ответить
А ти там у себе в Тамбові сходи до воєнкома і перевіриш. Потім відпишишся
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17.10.2022 10:04 Ответить
і хер получить а не бєлую ладу
бо на учєніях,

о самі кацапи підтверджують заградотряди, бо пропаганда дуже віднєкується
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16.10.2022 11:12 Ответить
а коли це мокша стала казати "в" Україні?навіть в нас так не всі кажуть,мяко кажучи!це не вистави від сбу?
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16.10.2022 11:24 Ответить
"У нас" це де і хто каже? Хахлокацапи, як ти?
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16.10.2022 11:38 Ответить
ти,типу,наїхати вирішив,чмошнику?тявкай коли є чим крити
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16.10.2022 12:55 Ответить
Армия рабов по-другому воевать не может, примерно так воевали рабы еще со времен древнего Египта

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16.10.2022 12:02 Ответить
Какие то безмозглые животные.
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16.10.2022 12:52 Ответить
Аж тепер зрозумів про будівництво 3х ліній оборони.
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16.10.2022 14:16 Ответить
кожному русскому чмобіку по пакетірованому гробіку
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16.10.2022 20:10 Ответить
 
 