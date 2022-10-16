"У нас зеков привезли с тюрьмы. Их куда-то завели вперёд-вперёд. А мы сидим, как заградотряд: если кто назад побежит – замочим", - СБУ перехватила разговор российских оккупантов. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В армии российских захватчиков "зеков" расстреливают мобилизованные новички, а тех – регулярные войска.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, перехвативший СБУ.
"У нас зеков привезли с тюрьмы. Их куда-то завели вперёд-вперёд. А мы сидим, как заградотряд: если кто назад побежит – замочим. У нас так поставлено: то есть, мы сидим вторые, охраняем первых, сзади нас ещё линия. Туда тоже не вернёшься. То есть, убежать нереально – свои пристрелят", – жалуется оккупант.
Он жалуется своей жене, что "по документам" он вообще не должен быть на войне - ведь по плану сейчас должно быть на учениях. "Ребята звонили вот в этот ваш комитет конченый. Нас, говорит, в Украине нет, представляешь? Мы на обучении!" – объясняет рашист.
Пожалуйста, подождите...
"друга лінія заградотряда"- це геніяльно!
https://www.kavkazcenter.com/russ/
"Ну, нєту, так, нету... Пекельний! Пали!"
На публичном видео, зекам при вербовке открыто говорят, что за дезертирство только расстрел, без вариантов.
Что это, есди не сюр...
бо на учєніях,
о самі кацапи підтверджують заградотряди, бо пропаганда дуже віднєкується