Люди часами стоят в очередях за хлебом в Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО
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В Мариуполе люди вынуждены часами стоять в очередях, чтобы извлечь хлеб из рук российских оккупантов.
Об этом в телеграмм-канале написал советник мэра города Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Очередь за бесплатным хлебом в Кальмиусском районе. Сотни людей. Ближайшая точка, где можно купить хлеб, почти в три километра. Поэтому люди выискиваются в очереди и ждут часами. Чтобы получить буханку хлеба из грязного автомобиля из грязных рук оккупантов", - написал он.
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+16 Ksenia VB
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+14 Злий Грицько
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+13 Татьяна Москаленко 8eae40a4
показать весь комментарий16.10.2022 12:32
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мільйонів жителів Донбасу ще в 2014 році в перші дні або місяці
війни залишили свої домівки і виїхали з окупованих територій .
Але ж наша влада не спромоглася ні розмістити їх ,ні допомогти .
Тому більшість вимушена була повернутись і зараз потерпають
від рашистів .
Прогнутись за пайку!