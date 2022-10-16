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Люди часами стоят в очередях за хлебом в Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Мариуполе люди вынуждены часами стоять в очередях, чтобы извлечь хлеб из рук российских оккупантов.

Об этом в телеграмм-канале написал советник мэра города Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Очередь за бесплатным хлебом в Кальмиусском районе. Сотни людей. Ближайшая точка, где можно купить хлеб, почти в три километра. Поэтому люди выискиваются в очереди и ждут часами. Чтобы получить буханку хлеба из грязного автомобиля из грязных рук оккупантов", - написал он. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе зафиксировали колонну российской техники, которая направлялась со стороны Новоазовска в Розовку. ВИДЕО
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Топ комментарии
+16
Україну хаяли. Отримали те що хотіли.
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16.10.2022 12:48
+14
Ну... не всі, а більшість так... На жаль такі реалії... Там корінних українців мало. Їх йоська сралін ще в далеких 1931-33 роках голодом знищив і завіз кацапську злидоту з сибіру, поволжжя та укралу. А це їх нащадки. Але ж вони гормадяни України...
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16.10.2022 12:40
+13
Це тi,хто чекав на кацапський свiт ?
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16.10.2022 12:32
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Ще й дають мабуть черняху.
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16.10.2022 12:28 Ответить
Освободители ***
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16.10.2022 12:31 Ответить
Це тi,хто чекав на кацапський свiт ?
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16.10.2022 12:32 Ответить
Ну... не всі, а більшість так... На жаль такі реалії... Там корінних українців мало. Їх йоська сралін ще в далеких 1931-33 роках голодом знищив і завіз кацапську злидоту з сибіру, поволжжя та укралу. А це їх нащадки. Але ж вони гормадяни України...
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16.10.2022 12:40 Ответить
Не всі, але ...ті що прозріли - тепер запізно
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16.10.2022 12:42 Ответить
Ну то й що що громадяни? Це ті гниди про яких казав Петлюра.
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16.10.2022 12:56 Ответить
Ну є і такі гниди і що? Вони громадяни України які живуть на території України і їх треба звільняти з територією...
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16.10.2022 13:22 Ответить
Далеко не всі . Коли б всі ,то як тоді пояснити те ,що декілька
мільйонів жителів Донбасу ще в 2014 році в перші дні або місяці
війни залишили свої домівки і виїхали з окупованих територій .
Але ж наша влада не спромоглася ні розмістити їх ,ні допомогти .
Тому більшість вимушена була повернутись і зараз потерпають
від рашистів .
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16.10.2022 14:01 Ответить
Шо значить влада не спромоглася розмістити та допогти? Хто хотів той вже і бізнес свій наладив і житлом обзавівся чи найманим чи своїм, на роботу влаштувався та т.і. А хто звик жити на всякі допомоги та субсидії і не звик працювати то звісно не зачипились за життя та поїхали назад. До війни в центральній Україні (приміром) по селах половина будинків, не хат, а повноцінних будинків стояли пустими, коштували копійки, а місцеві фермери волали про те, що нехватає робочих рук, навід деякі з міст возили на роботу. Але ж донбасьори сказали шо вони гАрАдскіЄ жІтьЄлі і не хочуть заселятись по селах. Навіть зараз, після початку повномаштабної війни ті хто від неї втік (не всі звичайно), але помітна частина вимагають до себе особливої уваги та приференцій. Навіть мотаються по різних районах та громадах, стають на облік, щоб отримувати по декілька виплат. Здорові лосі поприїжджали на позашляховиках, повинаймали квартири, ходять по кафе, а захищати свій рідний край не хочуть. Хлопці зі Львова чи Тернопіля (образно) за них воюють, а вони посасують півко та отримують всякі допомоги від держави. Ще раз кажу, не всі звичайно, але дуже помітна частина.
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16.10.2022 17:16 Ответить
НЕ ВСІ .
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16.10.2022 21:10 Ответить
Але ці люди навіть не думали виїхати з Маріуполя коли була можливість для них Росія - ЦЕ ВІНОК СЛАВИ . Тому дуже багато людей які страждають від рашистів але підтримують Росію
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16.10.2022 12:33 Ответить
Подавляющее большинство этих оставшихся в окупации ждало *асвабадителей* и верят что им отстроят дома и заводы. Даже несмотря на то что в Марике рашисты утилизировали все мужское население
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16.10.2022 12:33 Ответить
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16.10.2022 12:38 Ответить
Шашеля уже наелись?
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16.10.2022 12:54 Ответить
есесерізм
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16.10.2022 12:40 Ответить
Та то таке, вони звикнуть, нічого страшного...
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16.10.2022 12:48 Ответить
Україну хаяли. Отримали те що хотіли.
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16.10.2022 12:48 Ответить
Может и правда нет муки любой в продаже? Знать бы. Но тема не для украинцев. Да замесить стакан муки на воде, нет дрожжей, чуть соды, нет духовки, на сковороде и под крышку на 10 мин, потом перевернуть, через 4 мин выключить. Через 30 мин готово. Все! Можно жрать в соль макая, кая, кая....
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16.10.2022 12:52 Ответить
Це є рузькі мір у всій красі... ще бабуся розповідала, в першу світову і після в громадянську, в містечко заходили всі кому не лінь... німці, поляки, австріяки, мадьяри, чехи... завжди був порядок і дисципліна... тіко заходив рузькі мір, у любому вигляді...білі, червоні, братки в тільниках... починалося мародерство, вбиства, голод... огидна нація яка заблукала на теренах історії, та не вийшла з кам'яного віку...
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16.10.2022 12:57 Ответить
Та якто по...й
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16.10.2022 13:10 Ответить
Они долго ждали этого и это произошло.
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16.10.2022 13:14 Ответить
Бруд не можна есть. Разворачивайтесь и уходите. ТОшно читать манипулятивные статьи
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16.10.2022 13:30 Ответить
Враг он и есть врагом. А эти словечки пытающиеся нагнетать обстановку, оставьте себе авторы
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16.10.2022 13:32 Ответить
Доя скотобидла постояти в черзі дуже духовно, поматькатись, начистити комусь рашиську харю...
Прогнутись за пайку!
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16.10.2022 13:51 Ответить
Радію за співвідчизників, які дочекались срср, все так душевно в чергах
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16.10.2022 14:27 Ответить
 
 