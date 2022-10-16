Люди часами стоят в очередях за хлебом в Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО

В Мариуполе люди вынуждены часами стоять в очередях, чтобы извлечь хлеб из рук российских оккупантов.

Об этом в телеграмм-канале написал советник мэра города Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Очередь за бесплатным хлебом в Кальмиусском районе. Сотни людей. Ближайшая точка, где можно купить хлеб, почти в три километра. Поэтому люди выискиваются в очереди и ждут часами. Чтобы получить буханку хлеба из грязного автомобиля из грязных рук оккупантов", - написал он.

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