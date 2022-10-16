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армия РФ (15471) война (47303) разведка (4006) перехват (318)

Российский солдат жалуется на нехватку лекарств и действия Кремля: "Скажи "Спасибо" нашему главнокомандующему, который нах#есил здесь делов", - перехват ГУР. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты на юге Украины жалуются на критическую нехватку лекарств, в том числе антибиотиков. Российские войска критикуют действия Кремля и военного руководства РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В очередном перехваченном разговоре российский оккупант, который сейчас находится в Николаевской области, рассказал жене о нехватке лекарства. Поэтому он вынужден "лечить" стрептодермию мочой.

Смотрите также: "У нас зеков привезли с тюрьмы. Их куда-то завели вперёд-вперёд. А мы сидим, как заградотряд: если кто назад побежит – замочим", - СБУ перехватила разговор российских оккупантов. АУДИО

Оккупант отметил, что в российской армии каждый сам за себя. При этом он добавил, что волнуется за свою посылку, потому что пока не может сходить за ней, поскольку отек ног не позволяет обуться.

Российский солдат критикует действия российского диктатора и военного руководства. Он призывает общество восставать против власти.

"Скажи "спасибо" нашему главнокомандующему, который натворил здесь делов и вообще эту мобилизацию конституционно неправильно. … Она вводится, когда на страну нападают, а не когда страна нападает на кого-то. Сволочь такая! Как мы его (Путина. - Ред.) здесь проклинаем, не могу тебе передать словами - его и его банду всю тупорылую, которая нас бросила сюда", - сказал оккупант.
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Топ комментарии
+8
Не головнокомандувач, а *****, коли ви вже вивчити ..
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16.10.2022 13:07
+8
да ладно..да всьо ідьот па плану
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16.10.2022 13:14
+6
Бидло чимось невдоволене
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16.10.2022 13:07
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Бидло чимось невдоволене
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16.10.2022 13:07 Ответить
"... Это какой-то позор..."
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16.10.2022 14:07 Ответить
та вообще охренели, им хутин ружо ржавое дал, на фронт отправил, за рОдину, а им ещё что то не нравится! во предатели хреновы!
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16.10.2022 15:22 Ответить
Не головнокомандувач, а *****, коли ви вже вивчити ..
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16.10.2022 13:07 Ответить
Гавномкомандувач
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16.10.2022 17:03 Ответить
бидло будя сцяти на себе, але не згадає що Господь створив його людиною
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16.10.2022 13:11 Ответить
да ладно..да всьо ідьот па плану
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16.10.2022 13:14 Ответить
кацапи через особисту шкуру начинають розуміти, хто такий *****, його кліка і що вони агресори-нападники...
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16.10.2022 13:15 Ответить
А коли ссати не зможеш чим лiкуватися будеш ?
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16.10.2022 13:16 Ответить
тогда в ход пойдут экскременты. Экскрементов будет много.
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16.10.2022 13:30 Ответить
Был контрактник, контракт закончился, стал мобилизованный . Душевно так ...
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16.10.2022 13:18 Ответить
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16.10.2022 13:20 Ответить
жити захоче ..шей обсереться
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16.10.2022 13:22 Ответить
Фуя-себе! сталіна на них немає, за такі розмови... і це ще нічого не починали.,
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16.10.2022 13:25 Ответить
Нєужєлі кацап прАзрЄл, мля?
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16.10.2022 13:26 Ответить
Якщо там такий стан і такі вояки, що навіть за посилкою сходити не в змозі, чому Снігурівка ще не відбита?
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16.10.2022 13:26 Ответить
В Белгороде прямо на авиабазе армии России "хлопки" от падающих окурков
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16.10.2022 13:36 Ответить
ruski , si dalshe na nogi bjat ...🤣🤣🤣
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16.10.2022 14:02 Ответить
А слабо повернути зброю на Кремль!
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16.10.2022 14:02 Ответить
Не мжет быть! Что я слышу? Что-то напоминающее прояснение в скрепной бошке?
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16.10.2022 14:29 Ответить
В них тільки снарядів достатньо,а ліків,одягу,харчів ніхто не обіцяв - перейшли на самозабезпечення...
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16.10.2022 14:48 Ответить
Что то новенькое.
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16.10.2022 14:49 Ответить
"контракт закончился, - стал мобилизованный", - ****, гениально=)
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16.10.2022 14:56 Ответить
чмобик не знает, что ***** "Верховный (sic) главнокомандующий"
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16.10.2022 14:58 Ответить
рАzzия в перде!!! как радостно то! а хутин пуйло, ла ла ла ла ла))))
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16.10.2022 15:20 Ответить
чомксь зовсім не шкода того опариша..він шкодує про те, зо нічого в нього немає, а не про вимушене вбивство українців..був би норм екіпірований, зі жратвою і зброєю - риторика була б інша - розповідав би як он косить укрів, вішає дітей - а та мари-ушльопка волала - так їх шаси!!

не повинно бути до них жалю..ніякого полону..
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16.10.2022 15:24 Ответить
мати* гаси*

і ноут зараз не здати на профу..
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16.10.2022 15:27 Ответить
Сейчас заплачу! Зачем нам это знать?
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17.10.2022 10:06 Ответить
 
 