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Порошенко (19353) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (107) ВСУ (5210)

Порошенко передал 25-й воздушно-десантной бригаде комплекс для бытового обслуживания на фронте. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Побывавший на восточном фронте Петр Порошенко привез в 25-ю воздушно-десантную бригаду особый подарок – мобильную баню. Это полностью автономный комплекс, в котором бойцы могут постирать и высушить одежду, а также принять душ – для этого предусмотрено около двух тонн воды.

"Это – уникальный комплекс бытового обслуживания на фронте, здесь есть стиральные машины, сушилки, теплые помещения, умывальник, уникальный котел, работающий на всех видах топлива. Баки, наполняемые водой, обеспечивают полную автономность и душевое отделение. Рота может принять душ "на фронте", – рассказывает Порошенко, передает Цензор.НЕТ  со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Наши инженеры спроектировали все так, чтобы было как дома у родной мамы. По крайней мере, очень старались, чтобы так было. Все это позволяет сделать суровый армейский быт комфортным", - говорит Порошенко.

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Порошенко передал 25-й воздушно-десантной бригаде комплекс для бытового обслуживания на фронте 01

На фронт планируется передать не менее десяти подобных комплексов. Как известно, Фонд Порошенко удваивает сумму, собранную неравнодушными украинцами для помощи ВСУ. Первую мобильную баню решили подарить легендарной 25-й бригаде, которая отличилась во время контрнаступления на Харьковщине и освобождала Изюм.

Порошенко передал 25-й воздушно-десантной бригаде комплекс для бытового обслуживания на фронте 02

Ребята показывают, что находится внутри бани. "Такой комплекс – незаменимая вещь. Мы находимся в таких местах, где не всегда есть возможность помыться, постирать вещи. Здесь можно очень быстро это все получить, помыть людей, постирать, высушить вещи. Стоит система, стоит титан – оно греется. Буквально 5 килограммов дров - и все. Забрасывается в топку. Вот даже есть дрова, все это испытывалось. Все работает", – рассказывает военный.

Порошенко передал 25-й воздушно-десантной бригаде комплекс для бытового обслуживания на фронте 03

"2 машинки Indesit 8-килограммовые, то есть в нее можно покласть кучу вещей, она постирала, и в сушилку их забросили. Сушилочка, а снизу стиральная машина. Лучший вариант на это время", – говорят бойцы.

Порошенко передал 25-й воздушно-десантной бригаде комплекс для бытового обслуживания на фронте 04

Титан за 20 минут нагревает воду до 40 градусов, объясняет военный: "То есть через 20 минут уже можно нормально помыться в горячей воде. Очень просторно. Там четыре помывочных места. Все это работает на автоматике: нажимаешь клавишу - 20 секунд течет вода, то есть нет колоссального расхода воды".

Порошенко передал 25-й воздушно-десантной бригаде комплекс для бытового обслуживания на фронте 05

"Вариант очень-очень хороший. Все работает на автоматике, он независим, мобильный приехал, залили топливо, завели генератор. На сам "ноль", конечно, не подгонишь, но люди подвозятся транспортом. Умылись – и сразу назад на позиции, потому что надо работать", – говорят в бригаде.

Порошенко передал 25-й воздушно-десантной бригаде комплекс для бытового обслуживания на фронте 06
Порошенко передал 25-й воздушно-десантной бригаде комплекс для бытового обслуживания на фронте 07
Порошенко передал 25-й воздушно-десантной бригаде комплекс для бытового обслуживания на фронте 08

Как известно, на 14 октября Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа Громад" подготовили подарки для ВСУ. Большой груз был доставлен в бригады вдоль линии фронта. Среди подарков – 10 автомобилей DAF, пикапы, десятки дронов, генераторов, сотни буржуек, а также рации, комплекты зимней одежды, спальные мешки и полевая баня.
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Топ комментарии
+46
справа в тому, що не тільки мобільні лазні Порох привіз на фронт на цей раз. "Привіз хлопцям британські вантажівки, рації, генератори, теплу форму та пічки-буржуйки. Ну і дрони, куди ж без них. Хлопцям потрібні «очі»" - звітує сам Порошенко в своєму телеграмі.
Але чому адміни не ставлять цього - вже питання...
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16.10.2022 17:10
+39
А як тут можно дерьмо виплескувати,коли привіз та подарував?
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16.10.2022 17:09
+36
14 жовтня Порошенко привіз вантажівки, дрони, генератори та буржуйки у десантно-штурмову бригаду, яка два місяці тому отримала 11 італійських бронемашин MLS SHIELD. Він зауважив, що машини добре себе показали в умовах контрнаступу. «В умовах бойової експлуатації час, коди живе броньована техніка, вимірюється хвилинами. І те, що всі «Шилди» залишилися, незважаючи на активну участь в бойовій операції і дуже складні умови використання, дуже круто - значить, ми поставили гарну якість. І те, що наші десантники - а вони не дуже ласкаві по відношенню до ворога і до техніки, - дуже їх хвалили, задля цього варто жити. От не більше і не менше», - говорить Порошенко.
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16.10.2022 17:19
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А як тут можно дерьмо виплескувати,коли привіз та подарував?
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16.10.2022 17:09 Ответить
І міни з Чонгару не знімав.
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16.10.2022 17:17 Ответить
справа в тому, що не тільки мобільні лазні Порох привіз на фронт на цей раз. "Привіз хлопцям британські вантажівки, рації, генератори, теплу форму та пічки-буржуйки. Ну і дрони, куди ж без них. Хлопцям потрібні «очі»" - звітує сам Порошенко в своєму телеграмі.
Але чому адміни не ставлять цього - вже питання...
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16.10.2022 17:10 Ответить
14 жовтня Порошенко привіз вантажівки, дрони, генератори та буржуйки у десантно-штурмову бригаду, яка два місяці тому отримала 11 італійських бронемашин MLS SHIELD. Він зауважив, що машини добре себе показали в умовах контрнаступу. «В умовах бойової експлуатації час, коди живе броньована техніка, вимірюється хвилинами. І те, що всі «Шилди» залишилися, незважаючи на активну участь в бойовій операції і дуже складні умови використання, дуже круто - значить, ми поставили гарну якість. І те, що наші десантники - а вони не дуже ласкаві по відношенню до ворога і до техніки, - дуже їх хвалили, задля цього варто жити. От не більше і не менше», - говорить Порошенко.
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16.10.2022 17:19 Ответить
Зтули пельку і не нервуйся , зебенябот
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16.10.2022 19:16 Ответить
навіть щоб брехати з сорказмом треба мати розум,а який розум в тих ,для хто зробив клоуна та зрадника царька ,другим найвеличнішим українцем після Тараса Шевченко
Це ж клініка,при чому безнадійна.
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16.10.2022 17:26 Ответить
Загадка:

Скільки інженерів працює на підпрємствах Порошенка?

Відповідь для зелененьких:

Інженерів не може бути у Порошенка,бо їх немає у кварталі,тому зрозуміти вони нічого не можуть.
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16.10.2022 17:35 Ответить
Яке держзамовлення? Знову зелених намагаєтеся сюди приплести,буржуйки Пороха вже присвоювали,тепер це? В нас є окрім державних придприємвств ,це і частні фірми,а лазня то не стратегічна зброя !Слухайте ,ви перш ніж переливати з пустого в порожне,подивится скільки людей,та частних придприємств обїєднує волонтерській рух Порошенко-"справа громад"
Тоді ваші недолугі питання відпадуть самі по собі.
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16.10.2022 17:36 Ответить
Якщо б ви знали значення слово "приватні" в моєму коменті, то не треба було влаштовувати плач Ярославни про частні підприємства
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16.10.2022 17:45 Ответить
Та це ви плакали ,я раділа новині, як і всі українці, а те що іноді помилки у тексті,так я з Одеси, усе життя розмовляла російською,поки путлер не прийшов захищати російськомовних,тому на українській спілкуюся тільки півтора року, можуть бути помилки.
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16.10.2022 18:33 Ответить
А хіба їх це цікавить?! Іх цікавить тільки розповсюдженя гасла *****"аби не Порошеноко!".
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16.10.2022 18:41 Ответить
ruski , zasunj golovu v sraku !
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16.10.2022 17:33 Ответить
В країні війна, а вам може ще координати підприємства надати? Під час війни такі питання не те що недоречні, а вже самі по собі носять ознаки злочину.
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16.10.2022 17:26 Ответить
виглядає дещо кострубато всередині. Можливо десь і зробили самі
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16.10.2022 17:59 Ответить
головне що воно зроблено, передано та працює
зроблено в цеху (самодєлкінами)
прицеп сиарий, резина не нова
кустарщина в середині
але, ****, воно є!!!!!!
що передали зепутати, ОПшники особисто???
а нікуя
а порох дає
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16.10.2022 20:11 Ответить
Спасибо!
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16.10.2022 17:06 Ответить
А скільки гривень передав ЗСУ Зеленський і його команда,наприклад 95-й квартал?
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16.10.2022 17:07 Ответить
А ты ?
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16.10.2022 17:08 Ответить
А ты ?
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16.10.2022 17:13 Ответить
По-перше не "тикай",я людина у віці,по-друге я що міг з пенсії,те і перевів,а по-третє мій син воює на відміну від тебе ідіота
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16.10.2022 18:49 Ответить
Та не звертай уваги...
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16.10.2022 18:58 Ответить
По-перше не тікаю, по друге я підполковник запасу, а по третье не звізді, людина у віці.
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16.10.2022 23:19 Ответить
Кошовий, це ти?
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16.10.2022 17:19 Ответить
Та да, ніщеброди
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16.10.2022 17:12 Ответить
Яка хата - такий й тин

Який батько - такий й син

Мало в Кривому Розі підприємств, що не міг стати директором в 70ті роки?
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16.10.2022 17:21 Ответить
Для цього розум потрібно, а не членограй
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16.10.2022 17:39 Ответить
Що ,зелень бідніша за пенсіонерів ,що навіть з пенсіі виділяють на допомогу ЗСУ ? Волонтерській рух Порошенко це не тільки його гроші, це і гроші громад,про що він кожного разу нагадує.
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16.10.2022 17:13 Ответить
Не знаю як команда,а от персонально В.А.З. є $ мільрдером ,офшорним,та по майну в світі. В Лондні по вартості вони з Шефіром Ахметова переплюнули!
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16.10.2022 18:49 Ответить
Об этом никто не слышал и не видел.
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16.10.2022 17:10 Ответить
Явно менше, аніж ******** у тому же Запоріжжі
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16.10.2022 17:10 Ответить
Ви хотіли сказати розікрав?
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16.10.2022 18:03 Ответить
Вони на адвокатів гроші в офшорах скирдують! Навіть зараз хочуть вкрасти 60 з 90 мільярдів на дороги. Мабуть розраховують на другий наступ з півночі на Київ.
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16.10.2022 18:45 Ответить
не передав
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16.10.2022 18:51 Ответить
Знову Зе-лених "бомбане"...
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16.10.2022 17:12 Ответить
ШОК! Розвідники все висказали Порошенку
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16.10.2022 17:14 Ответить
Если бы столько как Порох помогал Беня, Пинчук и пр. приближенные к власти, то может и не пришлось бы ЗЄ с протянутой рукой по миру идти?

Порох молодец - был самым лучшим презом , восстанавливал армию и продолжает армии помогать. Спасибо ему.

Апомните как ЗЭговорил, что война кончается, потому что это выгодно Порошенку.
А теперь кому выгодно?
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16.10.2022 17:16 Ответить
тепер вігідно зелемойському, щоб не потрапити до буцігарні за зрадництво та розкрадання бюджету України.
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16.10.2022 17:21 Ответить
Ні , допомога ,це завжди у першу чергу допомога.
А ось приїхати як Зе на звільнену теріторію,піднимати прапора,та ще з путими руками,лише би відосик відзняти на фоні героїв,оце - піар.
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16.10.2022 17:30 Ответить
Ну,його ж не показують на ************ як Притулу,який за чужі гроші піариться,але це нормально,бо він від потрібних людей працює.
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16.10.2022 17:39 Ответить
теска , ПВО давай !
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16.10.2022 17:41 Ответить
ППО Києва також була забезпечена Петром Олексійовичем, за його особисті гроші.
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16.10.2022 21:23 Ответить
А кварталісти передали на фронт великий полум'яний привіт з фешенебельних західних готелів і новий випуск програми з тупими низькосортними жартами з позначеними консервним сміхом місцями, де потрібно падати від ржачу.
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16.10.2022 17:43 Ответить
Ні , ви забулися , Кошовий ще на цицьках та сраці своєї жінки зробив патріотичні тату ,казав ,що на допомогу ЗСУ. Досі не можемо розібратися,чи то жінку свою збирався вислати щоб ЗСУ могли розслабитись, чи просто намагався познущатися.
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16.10.2022 17:47 Ответить
Аааа...а Рошен не передав?!)
Ну тут проплачені гниди шас "розкажуть" про Лоліту...
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16.10.2022 17:44 Ответить
Зараз вже тренд - купуй Рошен ,допоможи ЗСУ,нарешті правда перемогла.
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16.10.2022 17:48 Ответить
Я завжди купую батончики. Дуже смачні і допомога Рошену.
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16.10.2022 18:07 Ответить
Дуже потрібна річ. Молодець, Порошенко, зна що потрібно для армії.
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16.10.2022 18:00 Ответить
І знов Порошенко зробив корисну справу, і знову прихильників зеленкської мерзоти плющить!
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16.10.2022 18:05 Ответить
А 80 та бригада не така?
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16.10.2022 18:08 Ответить
Стиральные машины? Похоже этот объект от рашистов должен охранять спецназ!
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16.10.2022 18:08 Ответить
Спецназу ніколи - вони зелені сраки від Києва до Дрогобича охороняють.
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16.10.2022 18:56 Ответить
Конкретно. І не мозолить щодня очі людям на всіх каналах, як дехто! Не буду пальцем в нього тикати..
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16.10.2022 18:23 Ответить
Чом би й ні? Воно,зелене вже дістало!
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16.10.2022 18:37 Ответить
А зезиден подарував черговий відосик,замість всьго!
Казалиж у 2019,що будуть на платіжки відосики з обіцянками пісюніста намазувати!
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16.10.2022 18:35 Ответить
Одна така новина з порохом варта 100 новин з зе.чи з 1000?
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16.10.2022 19:00 Ответить
Мій девіз :
Порох - сила ,
Зе - могила
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16.10.2022 19:20 Ответить
Дякуємо, Петро Олексійович!
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16.10.2022 19:25 Ответить
Порох красавчик.
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16.10.2022 19:27 Ответить
Порошенко П.О. наша надія на сьомого президента України.
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16.10.2022 19:32 Ответить
А боневтік оманський разом з дебільним кварталом передав всім дулю з маком.
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16.10.2022 20:02 Ответить
а також книжки "власного" авторства "Перший місяць війни", "Другий місяць війни" і шоколадки із своїм ****** на обгортці.
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16.10.2022 21:26 Ответить
От же негідник цей ваш порох. Так знущається над найвеличнішим лідором **********, який будучи доларовим мільйонером задонатив на ЗСУ, аж 0 грн 00 коп.
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16.10.2022 20:05 Ответить
Отакої! Від "баригі" Порошенка наша Армія отримує і ******* снайперські гвинтівки і броньовані авто і кулемети і ******* засоби звязку та РЕБ і мобільні лазні і бронікі та каски і позашляховики та дрони ... а від промоскальської ЗЕлупи українська Армія отримала лише чисельне скорочення в 2020, роззброєння та припинення фінансування оборонки та, як "вішенка на тортє" - "шашличкі" 24.02.22. Ну шо, недоумкі ЗЕлені, паржалі па-пріколу??? Хоч тепер, нарешті, вам "нє скучно"???...
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16.10.2022 20:30 Ответить
Порох і Роман Донік - найкращі, не словом а ділом...
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16.10.2022 23:02 Ответить
У Слов'янську водій легкового автомобіля задивився на 5-го президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка та потрапив у невелику ДТП. Відео інциденту з'явилося в соцмережах.

Порошенко в супроводі військових ішов із квітами біля проїжджої частини дороги, помітив водія невеликого чорного авто й помахав йому рукою на знак вітання.

Кермувач машини посигналив політику у відповідь. Проїхавши кілька метрів, автомобіль зіткнувся з протитанковим їжаком, який стояв на дорозі.

У чому тільки Порошенка не звинувачували! Але це щось новеньке: в пошкодженні їжачка Порошенко вже винний.
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16.10.2022 23:55 Ответить
у мене одного відчуття, що Притула косплеїть Пороха?


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17.10.2022 00:39 Ответить
Он в два раза больше украл у народа Украины, считай за их счёт и купил это все, очередной пиар ход чтобы после войны не выгнали с Рады, ВСУ помогает вся Украина и только порох на этом пиарит себя, а порохоботов как Zомби России на него молитьс
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17.10.2022 01:32 Ответить
 
 