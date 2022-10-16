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Российские военные из Запорожской области вернулись на место постоянной дислокации в Крым, - Чубаров. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские военные, дислоцирующиеся в оккупированном Крыму, вернулись из Запорожья на место постоянного расположения.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"Российские головорезы, дислоцирующиеся во временно оккупированном Крыму, вернулись на место своего постоянного расположения", - написал Чубаров.

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По его словам, за показной радостью встречающих спрятано горе тех семей, чьи близкие "стали удобрением" в степях Запорожской области.

Он прогнозирует, что вернувшихся ждет такое же "будущее".
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Топ комментарии
+30
69 черепів - по одному за кожне перевірене попадання
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16.10.2022 17:15
+22
Заголовок подправьте...
потому что Крым
- это ВРЕМЕННОЕ место дислокации!
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16.10.2022 17:30
+11
В чукундру мають повернутися усi росiянцi i жерти там ягель
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16.10.2022 17:16
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69 черепів - по одному за кожне перевірене попадання
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16.10.2022 17:15 Ответить
Заголовок подправьте...
потому что Крым
- это ВРЕМЕННОЕ место дислокации!
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16.10.2022 17:30 Ответить
В чукундру мають повернутися усi росiянцi i жерти там ягель
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16.10.2022 17:16 Ответить
Від кари Мирних Українців, рашисти ***** не сховаються!!
Смерть рашистам ***** та гнидам, що наживаються на смертях та горі Українців !!
‼️🇺🇦😡😠❤️⚔️🇺🇦🇪🇺🇱🇹🇩🇪🇨🇦🇨🇿🇬🇧🇯🇵🇺🇸⚔️❤️🇫🇮🇦🇿🇹🇷🇪🇪🇸🇪🇳🇴🇮🇩👏✊👍✌️‼️🇺🇦⚔️❤️
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16.10.2022 17:20 Ответить
Щось вони солдатики не дуже раді зустрічі.Хочаб хтось з них рЮчкою помахав
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16.10.2022 17:23 Ответить
Вернувшийся касап с войны это скорее исключение из правил.Из Запорожья они не вернулись бы-Запорожье под украинским контролем.
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16.10.2022 17:24 Ответить
Ніхто не хотів помирати!
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16.10.2022 17:25 Ответить
шось ці пєтушки в зеленому не дуже радісні йдуть, вам не здається?))
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16.10.2022 17:27 Ответить
Так насилу вирвалися від кадирівців! Тут не до веселощів
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16.10.2022 18:55 Ответить
А шо сталося?!
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16.10.2022 17:28 Ответить
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16.10.2022 17:29 Ответить
Вы*баные в ж*пу вернулись. Но даже так повезло далеко не всем. Большинство уже кобзон *бет в Аду
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16.10.2022 17:30 Ответить
От там ім пєсТні про пАбЄду і дЄдоФ пАйот
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16.10.2022 17:32 Ответить
Так, а хто то кричить ура? Кацапсячі свиноматки чи кримські колаборанти?
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16.10.2022 17:30 Ответить
Ну, як хто? З того світу
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16.10.2022 17:49 Ответить
Только в украинском крыму надолго не задерживайтесь. Бегите дальше по мосту в свои кацапские *****, пока еще хоть пешком можно по нему ходить
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16.10.2022 17:35 Ответить
Щось їх забагато повернулося.. Думаю, буде коригування. Слава ЗСУ!!
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16.10.2022 17:51 Ответить
чому рашистську здохлятину називають добривом?
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16.10.2022 17:58 Ответить
І дами баби чєпчікі бросалі
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16.10.2022 18:48 Ответить
Свиноматки зустрічають вбивць дітей.
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16.10.2022 18:52 Ответить
морди ховають....сцуть помстви.....
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16.10.2022 20:35 Ответить
в Запоріжжі вони не були
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03.12.2022 20:00 Ответить
 
 