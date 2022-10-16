Украинец Богдан Колмаков стал первым в истории чемпионом мира по паркуру на скорость. ВИДЕО

В столице Японии Токио завершился первый в истории чемпионат мира по паркуру. Дебютное мировое первенство по этому виду спорта должно было состояться еще в 2020 году в Хиросиме, однако событие пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Украина на этом чемпионате мира была представлена ​​одним участником – чемпионом Всемирных игр-2022 Богданом Колмаковым. Украинский трейсер принимал участие в обеих дисциплинах: фристайле и скорости.

В первой Колмаков не смог пробиться в финал, заняв 15 место в квалификации с оценкой 21.5. Однако спортсмен был одним из фаворитов на медали в его коронной дисциплине – скорости. В квалификации он показал шестой результат со временем 27.73 секунды, а в полуфинале – второй – 26.14 с, уступив итальянцу Андреа Консолини.

В финале Колмаков превзошел эти показатели и сумел на 0.59 секунды обойти Консолини, с которым сошелся в финальной паре чемпионата - так же, как на Всемирных играх этого года, и преодолел дистанцию ​​за 25.25 с. Так же позади остался обладатель Кубка мира в этой дисциплине, нидерландец Тангуй ван Шинген.

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Таким образом, Богдан Колмаков завоевал золото чемпионата мира 2022 года в скорости - первый в истории титул такого уровня, который разыгрывался в паркуре.

Богдан Колмаков – 24-летний украинский трейсер, специализирующийся на скоростной дисциплине паркура. Родом из Александрии Кировоградской области. Чемпион Всемирных игр-2022, где состоялся дебют паркура на таком уровне. Двухкратный победитель этапов Кубка мира в Софии (2021, 2022). В 2022 году занял второе место в рейтинге Кубка мира по скорости.