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Украинец Богдан Колмаков стал первым в истории чемпионом мира по паркуру на скорость. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Спорт

В столице Японии Токио завершился первый в истории чемпионат мира по паркуру. Дебютное мировое первенство по этому виду спорта должно было состояться еще в 2020 году в Хиросиме, однако событие пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Украина на этом чемпионате мира была представлена ​​одним участником – чемпионом Всемирных игр-2022 Богданом Колмаковым. Украинский трейсер принимал участие в обеих дисциплинах: фристайле и скорости.

В первой Колмаков не смог пробиться в финал, заняв 15 место в квалификации с оценкой 21.5. Однако спортсмен был одним из фаворитов на медали в его коронной дисциплине – скорости. В квалификации он показал шестой результат со временем 27.73 секунды, а в полуфинале – второй – 26.14 с, уступив итальянцу Андреа Консолини.

В финале Колмаков превзошел эти показатели и сумел на 0.59 секунды обойти Консолини, с которым сошелся в финальной паре чемпионата - так же, как на Всемирных играх этого года, и преодолел дистанцию ​​за 25.25 с. Так же позади остался обладатель Кубка мира в этой дисциплине, нидерландец Тангуй ван Шинген.

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Таким образом, Богдан Колмаков завоевал золото чемпионата мира 2022  года в скорости - первый в истории титул такого уровня, который разыгрывался в паркуре.

Богдан Колмаков – 24-летний украинский трейсер, специализирующийся на скоростной дисциплине паркура. Родом из Александрии Кировоградской области. Чемпион Всемирных игр-2022, где состоялся дебют паркура на таком уровне. Двухкратный победитель этапов Кубка мира в Софии (2021, 2022). В 2022 году занял второе место в рейтинге Кубка мира по скорости.
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Топ комментарии
+24
це міжнародні змагання, будь ласка ну ваш коментар не до речі. Я розумію ваші почуття, але ви зараз хибно про це міркуєте.
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16.10.2022 19:08
+21
Він здійснив головне - Україна на першому місці! І це вартує його трудів!
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16.10.2022 19:13
+8
Кожен робе на що здатен? Перед тим як осуджувати, ви що зробили?..
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16.10.2022 19:39
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Хтось гине, захищаючи країну, і про нього не згадують, а хтось живе в своє задоволення і про нього повідомляють, мов здійснив щось героїчне!
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16.10.2022 19:05 Ответить
це міжнародні змагання, будь ласка ну ваш коментар не до речі. Я розумію ваші почуття, але ви зараз хибно про це міркуєте.
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16.10.2022 19:08 Ответить
Він здійснив головне - Україна на першому місці! І це вартує його трудів!
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16.10.2022 19:13 Ответить
Кожен робе на що здатен? Перед тим як осуджувати, ви що зробили?..
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16.10.2022 19:39 Ответить
Я повернувся з пенсії на роботу, щоб мати змогу допомогати ЗСУ, як податками, так і внесками в різні фонди. А ви?
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16.10.2022 19:56 Ответить
Брешеш.
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16.10.2022 20:41 Ответить
Заздрите, невихована людино?
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16.10.2022 21:08 Ответить
Олександр, Ви не праві.
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16.10.2022 21:18 Ответить
не "бреше", а кривить душею..
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17.10.2022 20:56 Ответить
Згадайте Журавля! А зараз Ви пишете нісенітницю!
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16.10.2022 21:19 Ответить
Ого, хай бог милує як стрибають! Молодець! Як вони ноги собі не калічать, на них же ніякого захисту нема
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16.10.2022 20:18 Ответить
Якщо за ним пустити злу собаку, то результат покращиться.
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16.10.2022 20:28 Ответить
Если бы в этом соревновании участвовали убегающие кацапские вояки,они бы заняли первое место.
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16.10.2022 20:52 Ответить
та ні, наїбнулись би на першому ж бордюрі...
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17.10.2022 21:00 Ответить
 
 