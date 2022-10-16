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Соколенко Наталья (49) Буткевич Богдан (430)

Боевые пчелы, реалити с бурятами и канализация | Підсвинки тижня на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Сегодня в "Підсвинках тижня шоу" на Цензор.НЕТ – боевые бандеровские пчелы, реалити-шоу с уже небоевыми бурятами, а еще – "военная канализация" и... вобла.

Не спрашивайте, при чем здесь вобла, а просто наслаждайтесь тем, что подготовили для вас Богдан Буткевич и Наталья Соколенко.

Смотрите в "Підсвинках тижня шоу" на Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Соловьев и Путин в шоке – россиянам насыпают на всех фронтах! | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ на Цензор.НЕТ. ВИДЕО
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