Боевые пчелы, реалити с бурятами и канализация | Підсвинки тижня на Цензор.НЕТ. ВИДЕО
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Сегодня в "Підсвинках тижня шоу" на Цензор.НЕТ – боевые бандеровские пчелы, реалити-шоу с уже небоевыми бурятами, а еще – "военная канализация" и... вобла.
Не спрашивайте, при чем здесь вобла, а просто наслаждайтесь тем, что подготовили для вас Богдан Буткевич и Наталья Соколенко.
Смотрите в "Підсвинках тижня шоу" на Цензор.НЕТ.
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