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"Это просто сейчас поедет неподготовленное мясище сюда": российский оккупант о мобилизации в РФ, - перехват ГУР. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский оккупант пожаловался на незавидное снаряжение российской армии по сравнению с ВСУ, а также на условия проживания.

Об этом говорится в очередном перехвате Главного управления разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Здесь ничего нет – ни света, ни воды. Живем, как в каменном веке. Ни интернета нет, не знаю даже, что в России происходит", – говорит российский оккупант.

Он добавил, что новомобилизованных не будут учить, а сразу отправят на фронт.

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"Сейчас вот эти, кого наберут, это просто неподготовленное мясо приедет. Никто никого обучать не будет. Мне тоже обещали, что будут обучать два месяца. И я здесь не один такой. Половина набранных добровольцев автомата в руках не держали", - добавил он.

Также оккупант рассказал, что командиры пугают их заключением за дезертирство.

В то же время он сетует на снаряжение, значительно уступающее украинскому. "У нас квадрокоптеры в дождь боятся летать. А у этих - и в дождь, и в ветер. И тепловизоров у нас нет. А у них есть вообще все", - жалуется захватчик.
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Топ комментарии
+33
прикол в том, что реально воюющий пытается обьяснить реальную ситуацию собеседнику
а тот его тупо не слышит.
он запропагандонен достаточно, чтоб не верить реалу - "да я был с опытом, но остальные - без, и мы приехали одновременно..."
и что в ответ?
"по телеку показали, что их готовят а телек не врет"
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16.10.2022 21:10
+25
Ватнікі розуміють, що вони мясо, але все рівно ******* путіна
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16.10.2022 21:09
+15
«Думаю, что нигде не бьют женщин так безжалостно и страшно, как в русской деревне, и, вероятно, ни в одной стране нет таких вот пословиц-советов:
«Бей жену обухом, припади да понюхай - дышит? - морочит, ещё хочет». «Жена дважды мила бывает: когда в дом ведут, да когда в могилу несут». «На бабу да на скотину суда нет». «Чем больше бабу бьешь, тем щи вкуснее».
Сотни таких афоризмов, - в них заключена веками нажитая мудрость народа, - обращаются в деревне, эти советы слышат, на них воспитываются дети.

Детей бьют тоже очень усердно. Желая ознакомиться с характером преступности населения губерний Московского округа, я просмотрел «Отчёты Московской судебной палаты» за десять лет - 1900-1910 гг. - и был подавлен количеством истязаний детей, а также и других форм преступлений против малолетних. Вообще в России очень любят бить, всё равно - кого. «Народная мудрость» считает битого человека весьма ценным: «За битого двух небитых дают, да и то не берут».
Есть даже поговорки, которые считают драку необходимым условием полноты жизни. «Эх, жить весело, да - бить некого».

Я спрашивал активных участников Гражданской войны: не чувствуют ли они некоторой неловкости, убивая друг друга?
Нет, не чувствуют.
«У него - ружьё, у меня - ружьё, значит - мы равные; ничего, побьём друг друга - земля освободится».
Однажды я получил на этот вопрос ответ крайне оригинальный, мне дал его солдат европейской войны, ныне он командует значительным отрядом Красной армии.

- Внутренняя война - это ничего! А вот междоусобная, против чужих, - трудное дело для души. Я вам, товарищ, прямо скажу: русского бить легче. Народу у нас много, хозяйство у нас плохое; ну, сожгут деревню, - чего она стоит! Она и сама сгорела бы в свой срок. И вообще, это наше внутреннее дело, вроде маневров, для науки, так сказать. А вот когда я в начале той войны попал в Пруссию - Боже, до чего жалко было мне тамошний народ, деревни ихние, города и вообще хозяйство! Какое величественное хозяйство разоряли мы по неизвестной причине. Тошнота!..»

(Максим Горький. «О русском крестьянстве», 1922 год)
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16.10.2022 21:32
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Ватнікі розуміють, що вони мясо, але все рівно ******* путіна
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16.10.2022 21:09 Ответить
Раби'с.
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17.10.2022 03:01 Ответить
прикол в том, что реально воюющий пытается обьяснить реальную ситуацию собеседнику
а тот его тупо не слышит.
он запропагандонен достаточно, чтоб не верить реалу - "да я был с опытом, но остальные - без, и мы приехали одновременно..."
и что в ответ?
"по телеку показали, что их готовят а телек не врет"
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16.10.2022 21:10 Ответить
праильна - хлавное ТЕ ЛЕ ВИ ЗОР
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16.10.2022 21:15 Ответить
Вспоминаю старый фильм (сам роман не читал, каюсь) "На Западном Фронте без Перемен". Дежавю такое дежавю.
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16.10.2022 22:57 Ответить
Краще розкажи, скільки ти мільйонів у Швейцарії заробив за минулий тиждень. Дуже цікаво.
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16.10.2022 21:21 Ответить
Ни еды, ни воды...ни унитазов, как в каменном веке...А ВЫ ГАНДОНЫ ОТКУДА? макаки
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16.10.2022 21:14 Ответить
А в Уставі як написано -. "солдат должен стойко переносить все тяготы и лишения службы".
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16.10.2022 21:23 Ответить
Ты говорит, телевизор не смотришь. Все хорошо идет
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16.10.2022 21:25 Ответить
кацапи не люди...
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16.10.2022 21:28 Ответить
«Думаю, что нигде не бьют женщин так безжалостно и страшно, как в русской деревне, и, вероятно, ни в одной стране нет таких вот пословиц-советов:
«Бей жену обухом, припади да понюхай - дышит? - морочит, ещё хочет». «Жена дважды мила бывает: когда в дом ведут, да когда в могилу несут». «На бабу да на скотину суда нет». «Чем больше бабу бьешь, тем щи вкуснее».
Сотни таких афоризмов, - в них заключена веками нажитая мудрость народа, - обращаются в деревне, эти советы слышат, на них воспитываются дети.

Детей бьют тоже очень усердно. Желая ознакомиться с характером преступности населения губерний Московского округа, я просмотрел «Отчёты Московской судебной палаты» за десять лет - 1900-1910 гг. - и был подавлен количеством истязаний детей, а также и других форм преступлений против малолетних. Вообще в России очень любят бить, всё равно - кого. «Народная мудрость» считает битого человека весьма ценным: «За битого двух небитых дают, да и то не берут».
Есть даже поговорки, которые считают драку необходимым условием полноты жизни. «Эх, жить весело, да - бить некого».

Я спрашивал активных участников Гражданской войны: не чувствуют ли они некоторой неловкости, убивая друг друга?
Нет, не чувствуют.
«У него - ружьё, у меня - ружьё, значит - мы равные; ничего, побьём друг друга - земля освободится».
Однажды я получил на этот вопрос ответ крайне оригинальный, мне дал его солдат европейской войны, ныне он командует значительным отрядом Красной армии.

- Внутренняя война - это ничего! А вот междоусобная, против чужих, - трудное дело для души. Я вам, товарищ, прямо скажу: русского бить легче. Народу у нас много, хозяйство у нас плохое; ну, сожгут деревню, - чего она стоит! Она и сама сгорела бы в свой срок. И вообще, это наше внутреннее дело, вроде маневров, для науки, так сказать. А вот когда я в начале той войны попал в Пруссию - Боже, до чего жалко было мне тамошний народ, деревни ихние, города и вообще хозяйство! Какое величественное хозяйство разоряли мы по неизвестной причине. Тошнота!..»

(Максим Горький. «О русском крестьянстве», 1922 год)
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16.10.2022 21:32 Ответить
Я застал не так уж много своей прабабки, видевшей девочкой революцию. Вот смотрит она фильм - горит деревня - и говорит: "Как у нас, на Тамбовщине: красные идуть - деревни горять, белые идуть - деревни горять."

"Как-то пришли красные - один молодой парень из деревни говорить: 'А я за красных!' Пошёл к ним, а они его раз - шакой по лицу. Не убили, но щёку разрубили - бабки потом калёной иглой и нитками ему щёку сшивали."
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16.10.2022 23:05 Ответить
Кульок получил, упаковался и жди химеру. Ляпота!
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16.10.2022 21:46 Ответить
папашка перебивает, - не хочет слушать сына-зрадофила. Ему, конечно, из телевизора все виднее=)
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16.10.2022 22:07 Ответить
Телевизор, это остается для них чудом, как с небес. А, - небесам виднее. Примитивное такое мышление.
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17.10.2022 07:01 Ответить
Чмобики - это не мясо, это биомусор. Продукт жизнедеятельности путинской хунты.
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16.10.2022 22:10 Ответить
"добровольцы", - это такие же чмобики, только алчные =)
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16.10.2022 22:13 Ответить
Кацапи , що ви забули в Украіні ??

Валіть на свій кацапстан , поки ноги носять , інакше всіх закопаємо 😡
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16.10.2022 22:12 Ответить
ЗСУ углубится вам на увесь
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16.10.2022 22:26 Ответить
ЗСУ углубляє рашистів й не на увесь а тільки метрів на 1.5-2 .... й то якщо час є а так собаки та свині їдять Ванєк рюззкіх которих "нє брасают"
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17.10.2022 03:04 Ответить
Отрывок из передачи в мире животных.
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16.10.2022 22:40 Ответить
З Дроздовим,чи ще з Пєсковим?
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17.10.2022 11:05 Ответить
 
 