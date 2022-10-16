"Это просто сейчас поедет неподготовленное мясище сюда": российский оккупант о мобилизации в РФ, - перехват ГУР. АУДИО

Российский оккупант пожаловался на незавидное снаряжение российской армии по сравнению с ВСУ, а также на условия проживания.

Об этом говорится в очередном перехвате Главного управления разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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"Здесь ничего нет – ни света, ни воды. Живем, как в каменном веке. Ни интернета нет, не знаю даже, что в России происходит", – говорит российский оккупант.

Он добавил, что новомобилизованных не будут учить, а сразу отправят на фронт.

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"Сейчас вот эти, кого наберут, это просто неподготовленное мясо приедет. Никто никого обучать не будет. Мне тоже обещали, что будут обучать два месяца. И я здесь не один такой. Половина набранных добровольцев автомата в руках не держали", - добавил он.

Также оккупант рассказал, что командиры пугают их заключением за дезертирство.

В то же время он сетует на снаряжение, значительно уступающее украинскому. "У нас квадрокоптеры в дождь боятся летать. А у этих - и в дождь, и в ветер. И тепловизоров у нас нет. А у них есть вообще все", - жалуется захватчик.