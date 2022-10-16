"Это просто сейчас поедет неподготовленное мясище сюда": российский оккупант о мобилизации в РФ, - перехват ГУР. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский оккупант пожаловался на незавидное снаряжение российской армии по сравнению с ВСУ, а также на условия проживания.
Об этом говорится в очередном перехвате Главного управления разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Здесь ничего нет – ни света, ни воды. Живем, как в каменном веке. Ни интернета нет, не знаю даже, что в России происходит", – говорит российский оккупант.
Он добавил, что новомобилизованных не будут учить, а сразу отправят на фронт.
"Сейчас вот эти, кого наберут, это просто неподготовленное мясо приедет. Никто никого обучать не будет. Мне тоже обещали, что будут обучать два месяца. И я здесь не один такой. Половина набранных добровольцев автомата в руках не держали", - добавил он.
Также оккупант рассказал, что командиры пугают их заключением за дезертирство.
В то же время он сетует на снаряжение, значительно уступающее украинскому. "У нас квадрокоптеры в дождь боятся летать. А у этих - и в дождь, и в ветер. И тепловизоров у нас нет. А у них есть вообще все", - жалуется захватчик.
Пожалуйста, подождите...
а тот его тупо не слышит.
он запропагандонен достаточно, чтоб не верить реалу - "да я был с опытом, но остальные - без, и мы приехали одновременно..."
и что в ответ?
"по телеку показали, что их готовят а телек не врет"
«Бей жену обухом, припади да понюхай - дышит? - морочит, ещё хочет». «Жена дважды мила бывает: когда в дом ведут, да когда в могилу несут». «На бабу да на скотину суда нет». «Чем больше бабу бьешь, тем щи вкуснее».
Сотни таких афоризмов, - в них заключена веками нажитая мудрость народа, - обращаются в деревне, эти советы слышат, на них воспитываются дети.
Детей бьют тоже очень усердно. Желая ознакомиться с характером преступности населения губерний Московского округа, я просмотрел «Отчёты Московской судебной палаты» за десять лет - 1900-1910 гг. - и был подавлен количеством истязаний детей, а также и других форм преступлений против малолетних. Вообще в России очень любят бить, всё равно - кого. «Народная мудрость» считает битого человека весьма ценным: «За битого двух небитых дают, да и то не берут».
Есть даже поговорки, которые считают драку необходимым условием полноты жизни. «Эх, жить весело, да - бить некого».
Я спрашивал активных участников Гражданской войны: не чувствуют ли они некоторой неловкости, убивая друг друга?
Нет, не чувствуют.
«У него - ружьё, у меня - ружьё, значит - мы равные; ничего, побьём друг друга - земля освободится».
Однажды я получил на этот вопрос ответ крайне оригинальный, мне дал его солдат европейской войны, ныне он командует значительным отрядом Красной армии.
- Внутренняя война - это ничего! А вот междоусобная, против чужих, - трудное дело для души. Я вам, товарищ, прямо скажу: русского бить легче. Народу у нас много, хозяйство у нас плохое; ну, сожгут деревню, - чего она стоит! Она и сама сгорела бы в свой срок. И вообще, это наше внутреннее дело, вроде маневров, для науки, так сказать. А вот когда я в начале той войны попал в Пруссию - Боже, до чего жалко было мне тамошний народ, деревни ихние, города и вообще хозяйство! Какое величественное хозяйство разоряли мы по неизвестной причине. Тошнота!..»
(Максим Горький. «О русском крестьянстве», 1922 год)
"Как-то пришли красные - один молодой парень из деревни говорить: 'А я за красных!' Пошёл к ним, а они его раз - шакой по лицу. Не убили, но щёку разрубили - бабки потом калёной иглой и нитками ему щёку сшивали."
Валіть на свій кацапстан , поки ноги носять , інакше всіх закопаємо 😡