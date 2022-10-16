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Литва, Латвия и Эстония призывают создать спецтрибунал против руководства РФ: "Международный порядок не может выжить, если существует безнаказанность"

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

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Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением, призвав ЕС вместе с международными партнерами помочь Украине создать Специальный трибунал, который будет судить высшее руководство РФ.

Текст совместного заявления министров обнародован на сайтах МИД, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Международный порядок, основанный на правилах, который мы все стремимся защищать, не может выжить, если существует безнаказанность за самые откровенно нарушающие его деяния - геноцид, военные преступления, преступления против человечности и преступления агрессии.

Недавние умышленные нападения на гражданские дома, школы и игровые площадки, а также гражданскую инфраструктуру по всей Украине являются лишь последним эпизодом неспровоцированной террористической кампании России против украинского народа. Поскольку жестокие нападения России на Украину продолжаются, ЕС должен действовать для того, чтобы поиск справедливости и ответственности за ужасные преступления России в Украине был в центре нашей политики",- пишут министры.

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Они призывают продолжать поддержку расследований, проводимых Украиной и рядом других государств, а также Международным уголовным судом, "поскольку он играет ключевую роль в сборе доказательных материалов, установлении и наказании виновных в совершенных военных преступлениях, геноциде и преступлениях против человечности в Украине".

Однако, отмечают они, этого недостаточно, поскольку "в настоящее время не существует международного суда или трибунала, который мог бы привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России за совершение преступления агрессии против Украины".

"Чтобы заполнить эту юрисдикционную лазейку, необходимо создать Специальный трибунал для наказания преступления агрессии против Украины. ЕС вместе с нашими партнерами должен быть в центре этих усилий", - пишут они.

Главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии уточняют: в то время, как МКС будет преследовать лиц за военные преступления, геноцид и преступления против человечности, основной ответственностью Специального трибунала будет преступление агрессии.

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"Ключевые вдохновители, подстрекатели и посредники этой смертоносной агрессии не могут избежать правосудия только из-за пробела в международной уголовной юрисдикции", - резюмируют они.
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Лучший трибунал- это повторение Хиросимы в центре мааацквы. Но в 1000 раз мощнее.
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16.10.2022 22:09 Ответить
Правильно заклыкають. И для военных злочынцив обязательно установить смертную казнь, бо с толерантного Запада станется дать всем сроки вплоть до пожизненного
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16.10.2022 22:11 Ответить
Не зрозумів, а іноземні слідчі, а гаага, хіба це все ще не працює???
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16.10.2022 22:22 Ответить
Там будут судить друзей зеленого офиса типа Абрамовича?
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16.10.2022 22:25 Ответить
ВКЛ під двісті років як нема, а спільність існує
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16.10.2022 22:37 Ответить
 
 