Зеленский попросил украинцев ограничить потребление электроэнергии в пиковые часы. ВИДЕО
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Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины с просьбой ограничить потребление электроэнергии в пиковые часы, чтобы помочь стабилизировать энергосистему.
Об этом во время видеообращения 16 октября заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за российского ракетного террора в некоторых городах и районах Украины приходится ограничивать поставки электричества, чтобы стабильно работала вся система. Но такие стабилизационные отключения можно будет не делать, когда мы все в Украине сознательно будем относиться к своему потреблению в пиковые часы. Это небольшая вещь для быта каждого человека, однако очень весома в пределах всей энергосистемы Украины, например, в эту субботу жители Черниговской области ограничили свое потребление электричества на 20%. Я вам очень благодарен. В целом же по стране в среднем – на 10%. Киев и область – только на 7%. Пожалуйста, сделайте больше, если у вас есть возможность. С 17:00 до 23:00 мы должны сократить наше потребление электричества. Это такой шаг, который вместе с другими обеспечит поражение для российских террористических планов", - призвал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
хоча б викрутіть зайві лампочки в люстрах і канделябрах )))...
- Нет сынок, это значит теперь ты будешь меньше есть.
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(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
№ 1089-IX від 16.12.2020
№ 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}