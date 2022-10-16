Зеленский попросил украинцев ограничить потребление электроэнергии в пиковые часы. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины с просьбой ограничить потребление электроэнергии в пиковые часы, чтобы помочь стабилизировать энергосистему.

Об этом во время видеообращения 16 октября заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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"Из-за российского ракетного террора в некоторых городах и районах Украины приходится ограничивать поставки электричества, чтобы стабильно работала вся система. Но такие стабилизационные отключения можно будет не делать, когда мы все в Украине сознательно будем относиться к своему потреблению в пиковые часы. Это небольшая вещь для быта каждого человека, однако очень весома в пределах всей энергосистемы Украины, например, в эту субботу жители Черниговской области ограничили свое потребление электричества на 20%. Я вам очень благодарен. В целом же по стране в среднем – на 10%. Киев и область – только на 7%. Пожалуйста, сделайте больше, если у вас есть возможность. С 17:00 до 23:00 мы должны сократить наше потребление электричества. Это такой шаг, который вместе с другими обеспечит поражение для российских террористических планов", - призвал Зеленский.

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