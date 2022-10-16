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Зеленский попросил украинцев ограничить потребление электроэнергии в пиковые часы. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины с просьбой ограничить потребление электроэнергии в пиковые часы, чтобы помочь стабилизировать энергосистему.

Об этом во время видеообращения 16 октября заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за российского ракетного террора в некоторых городах и районах Украины приходится ограничивать поставки электричества, чтобы стабильно работала вся система. Но такие стабилизационные отключения можно будет не делать, когда мы все в Украине сознательно будем относиться к своему потреблению в пиковые часы. Это небольшая вещь для быта каждого человека, однако очень весома в пределах всей энергосистемы Украины, например, в эту субботу жители Черниговской области ограничили свое потребление электричества на 20%. Я вам очень благодарен. В целом же по стране в среднем – на 10%. Киев и область – только на 7%. Пожалуйста, сделайте больше, если у вас есть возможность. С 17:00 до 23:00 мы должны сократить наше потребление электричества. Это такой шаг, который вместе с другими обеспечит поражение для российских террористических планов", - призвал Зеленский.

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Топ комментарии
+24
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16.10.2022 22:56
+21
Нахера він електрику палить для своїх гавносиків
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16.10.2022 22:52
+16
Вова,то починай гундосить на радіо,економ електрику!
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16.10.2022 22:58
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Нахера він електрику палить для своїх гавносиків
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16.10.2022 22:52 Ответить
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16.10.2022 22:56 Ответить
Полностью поддерживаю. И корысть и мозги лайном не засыраются
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16.10.2022 23:17 Ответить
Вова,то починай гундосить на радіо,економ електрику!
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16.10.2022 22:58 Ответить
Радио тоже работает на электрике. Мегафон в руки, на велосипед - и по Крещатику - неху..й гундосить из бункера
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17.10.2022 06:32 Ответить
доречне прохання...почни з себе, своєї обслуги і холуїв...
хоча б викрутіть зайві лампочки в люстрах і канделябрах )))...
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16.10.2022 23:02 Ответить
Він не користується електробритвою економлячи електрику, тому і неголений.
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16.10.2022 23:44 Ответить
Нехай вирубають світло усім окрім лікарень та армії, мудрі люди вже приготувались до цього, лінивих життя заставить...
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16.10.2022 23:11 Ответить
Дивуюсь як ви, мудрий чоловіче, без електрики пишите в інтернеті...
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16.10.2022 23:40 Ответить

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16.10.2022 23:12 Ответить
Коломойше не видно як бабло считать
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16.10.2022 23:19 Ответить
Так то ж буржуазія, нехай бидло економить, а не нелохи якісь.
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16.10.2022 23:58 Ответить
А ведь Боневтик сам когда-то подсказал решение этой проблемы. Если на него и Дерьмака надеть шерстяные трусы, а к языкам их фанатов привязать эбонитовые палочки, то Украине не страшна будет любая энергитическая криза.
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16.10.2022 23:19 Ответить
- Папа, цены подорожали, это значит ты теперь будешь меньше пить ?
- Нет сынок, это значит теперь ты будешь меньше есть.
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16.10.2022 23:34 Ответить


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
№ 1089-IX від 16.12.2020
№ 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
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16.10.2022 23:51 Ответить
я б відключив від електрики всіх московських попів, а їх баз тільки в Києві більше 500 штук!!!
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16.10.2022 23:55 Ответить
В той рік, коли мудрий нарід, уставший ат вайни, обрав Бубу головнокомандувачем, я, розуміючи куди ми котимся, накрив кришу сонячними панелями, і встановив опалення дровами. З обранням Зе, було лише питання часу, коли автономність стане критично важливою.
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17.10.2022 08:47 Ответить
 
 