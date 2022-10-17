Цель дронов - объект критической инфраструктуры недалеко от вокзала в Киеве. Попало рядом, объект функционирует , - Геращенко. ВИДЕО

Советник главы МВД Антон Геращенко отмечает, что удар в Киеве наносился в районе вокзала.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Київ", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, целью беспилотников был один из объектов критической инфраструктуры недалеко от вокзала. Попадание было "рядом с этим объектом", но при этом он функционирует.

Пострадало здание, рядом с которым был прилет. По словам Геращенко, пострадавших нет.

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