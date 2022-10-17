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Цель дронов - объект критической инфраструктуры недалеко от вокзала в Киеве. Попало рядом, объект функционирует , - Геращенко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Советник главы МВД Антон Геращенко отмечает, что удар в Киеве наносился в районе вокзала.
Об этом он заявил в эфире телеканала "Київ", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, целью беспилотников был один из объектов критической инфраструктуры недалеко от вокзала. Попадание было "рядом с этим объектом", но при этом он функционирует.
Пострадало здание, рядом с которым был прилет. По словам Геращенко, пострадавших нет.
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+46 Ksenia VB
показать весь комментарий17.10.2022 09:17
+39 krot_lub
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Трохи не долетіло, візьміть правіше, тоді влучите....
Навіть у прямому ефірі.
Точно мало ще киян бомбили.
Ой мало
Чому і досі не Країна???
Київенерго, СТ-1, раніше називалося ТЕЦ-3.
Найстаріша теплостанція Києва, побудована десь у 20 роках минулого сторіччя.
На минулому тижні теж в нею цілили.
І у лютому-березні теж по неї стріляли.
Шкода, що у нас СБУ займається не тим, чим мала би займатися.
@Ray_net_ua
Все заметили, что Путин повеселел. У него появился новый план покорить Украину: - Уничтожить ракетами и иранскими дронами тепло и электростанции, больницы,.. чтобы гражданские погибали от болезней, холода и голода. - Ядерное оружие: позапугивать, продемонстрировать испытания