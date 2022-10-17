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война (47303) Киев (24547) Геращенко Антон (1438) дроны (2201)

Цель дронов - объект критической инфраструктуры недалеко от вокзала в Киеве. Попало рядом, объект функционирует , - Геращенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Советник главы МВД Антон Геращенко отмечает, что удар в Киеве наносился в районе вокзала.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Київ", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, целью беспилотников был один из объектов критической инфраструктуры недалеко от вокзала. Попадание было "рядом с этим объектом", но при этом он функционирует.

Пострадало здание, рядом с которым был прилет. По словам Геращенко, пострадавших нет.

Смотрите также: Обломок одного из атаковавших утром Киев дронов-камикадзе. ФОТО
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Топ комментарии
+46
Гера як завжди коректує кацапам цілі.
Навіть у прямому ефірі.
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17.10.2022 09:17
+39
Молодець, відчитався правильно, давайте ще!!!!
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17.10.2022 09:16
+37
Этого жирного ублюдка давно пора заткнуть, подрабатывает публичным наводчиком у параши.
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17.10.2022 09:23
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Молодець, відчитався правильно, давайте ще!!!!
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17.10.2022 09:16 Ответить
Где же он молодец? Почему скрыл от общественности точные гпс-координаты точного места прилёта?
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17.10.2022 09:18 Ответить
А того що відчитався перед кацапами що не туди трішки влучили мало ? ((
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17.10.2022 11:23 Ответить
Включите сарказмометр ((
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17.10.2022 11:32 Ответить
Ввімкнутий з 2019 , саме тому так і написав ((
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17.10.2022 12:50 Ответить
Этого жирного ублюдка давно пора заткнуть, подрабатывает публичным наводчиком у параши.
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17.10.2022 09:23 Ответить
ОН уже похуждел и видимо мозги с жиром расстаяли или он враг
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17.10.2022 09:58 Ответить
та хватить вже з цими "секретами". Кацапи давно знають що де і як розміщено. І той Геращенко ніяких таємниць не розкриває бо то всім відомо да і "наводчиків" в тому ж Києві мабудь купа з верхом. Одних попів РПЦ повна Лавра....
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17.10.2022 10:09 Ответить
И что? Вы думаете, что он делает полезное дело, со спринтерской скоростью тиражируя информацию, пусть она даже известна врагу?
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17.10.2022 10:13 Ответить
Чем больше, наводчиков, тем лучше?
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17.10.2022 11:23 Ответить
А , Вы журналисты ,игнорируйте этого непотопляемого ублюдка приспособленца -лизуна, с длинным языком
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17.10.2022 10:05 Ответить
Вьі наєжжяєтє на зєкодлан...
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17.10.2022 10:13 Ответить
У мене таке враження, що геращенко є корегувальник по наших об'єктах.
Трохи не долетіло, візьміть правіше, тоді влучите....
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17.10.2022 11:00 Ответить
Заткни рота свого
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17.10.2022 09:17 Ответить
О, долбаный новостун тут как тут.
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17.10.2022 09:17 Ответить
тошнить вже від антоши
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17.10.2022 09:17 Ответить
Гера як завжди коректує кацапам цілі.
Навіть у прямому ефірі.
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17.10.2022 09:17 Ответить
задовбав ідіот своїм триндежом
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17.10.2022 09:17 Ответить
заткнить хто небудь пельку цьому недоумку ....або ворогу
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17.10.2022 09:17 Ответить
А він має право на такі публікації? З місцем зацікавленості.
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17.10.2022 09:18 Ответить
А що це за столичний сайт Страшна, та ще і цапською говіркою.
Точно мало ще киян бомбили.
Ой мало
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17.10.2022 09:18 Ответить
Страна.
Чому і досі не Країна???
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17.10.2022 09:20 Ответить
Цеж с(т)рана.юа, вони за русскій мір завжди топили, їх редактор навіть сізо сидів "за убєждєнія" потім на росію здриснув
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17.10.2022 09:26 Ответить
потому что это кремлевский фсб шный сайт на котором пасутся мертвечуковские журнашл.юхи
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17.10.2022 09:35 Ответить
Ксюха, цого разу ти права на всі 100
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17.10.2022 09:22 Ответить
Хоть бы не попали в цех по производству тарелок. Антошка будет опечален .
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17.10.2022 09:19 Ответить
Може цю гаварящу сраку хтось заткнути, щоб не перділа зайвого?
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17.10.2022 09:19 Ответить
Головне шо пердить при любій владі
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17.10.2022 09:24 Ответить
Ще чопіка такого не витесали, щоб заткнути цю дірку
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17.10.2022 09:29 Ответить
Довбень ! Ще б геолокацію вказав.
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17.10.2022 09:19 Ответить
Геращенко аваковське чмо, коли тебе вже виженуть ?
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17.10.2022 09:19 Ответить
Уберите этого поца из эфира и дайте ему тарелки из под селёдки. Он её вылежит.
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17.10.2022 09:20 Ответить
Ти диви який освідомлений в ворожих планах!
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17.10.2022 09:20 Ответить
Як він вже заїбав, давай ще подробиці розповідай, де саме влучило
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17.10.2022 09:21 Ответить
Дятел-лизунчик
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17.10.2022 09:21 Ответить
Він не дятел, він дупло.
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17.10.2022 10:37 Ответить
Вылизывание торелок и других мест лишило этот индивидум мозгов но хорошо развило функции языка который метет без устали в автономном режиме отдельно от мозга
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17.10.2022 09:22 Ответить
Наводчик Геращенко як завжди зробив доклад
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17.10.2022 09:22 Ответить
Чудак дает целеуказания рашистским стервятникам, за что Украина платит ему немаленькую зарплату.
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17.10.2022 09:23 Ответить
За таке треба розстріляти. Відвертий агент ворога
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17.10.2022 09:24 Ответить
Антоніна Аваківна, закрийте є@ало!
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17.10.2022 09:29 Ответить
Аваков пішов а він сплив -- непотопляємии.
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17.10.2022 09:30 Ответить
Такі не тонуть
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17.10.2022 09:32 Ответить
Ну хоть на вокзале можно же было поставить мужика с ружьем который отстреливал бы ети мопеды? Как уток стрелять так у нас охотников больше чем самих уток. Вот всех их и привлечь к защите своих городов от мопедов
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17.10.2022 09:33 Ответить
так сбили дрон - если упадет на жилой дом легче не будет
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17.10.2022 09:37 Ответить
Корректировщик высшего уровня)
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17.10.2022 09:35 Ответить
Срака з вухами заговорила.
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17.10.2022 09:36 Ответить
Антошка, какіє ваші даказатєльства? Пруфи давай, фото з координатами.
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17.10.2022 09:37 Ответить
Та скільки ж можна *******...
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17.10.2022 09:37 Ответить
Та вже б пішов Геращенко та мітку поставив. Йому ж можна.
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17.10.2022 09:39 Ответить
Коли йому вже язик відніме
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17.10.2022 09:39 Ответить
"Секрет Полішенеля":
Київенерго, СТ-1, раніше називалося ТЕЦ-3.
Найстаріша теплостанція Києва, побудована десь у 20 роках минулого сторіччя.
На минулому тижні теж в нею цілили.
І у лютому-березні теж по неї стріляли.
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17.10.2022 09:39 Ответить
Звіздун Гєра на цій гілці відгріб по перше число. Мабуть зарекомендував себе "добре"
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17.10.2022 09:39 Ответить
СБУ. Закрийте нарешті пельку наводчику Антошці.
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17.10.2022 09:41 Ответить
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17.10.2022 09:42 Ответить
Зрадник. Нема слів, замість того щоб сказати що влучилу у обєкт критичної інфраструктури, значні руйнування, він оце не влучили.
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17.10.2022 09:42 Ответить
Всю війну відосіки показує на різних сайтах..скотиняка..блохер хрєнов.
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17.10.2022 09:44 Ответить
антоніна працює
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17.10.2022 09:46 Ответить
Вот про таких мудаков я и писал, Кого хрена ты пишешь об этом ? Ты кто ? Мэр Киева, глава военной-администрации? Преступников лови , а не хайп от обстрелов русни.
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17.10.2022 09:54 Ответить
Я вважаю, за таке треба садить не то шо на пляшку, а на балістичну міжконтитентальну ракету.
Шкода, що у нас СБУ займається не тим, чим мала би займатися.
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17.10.2022 09:59 Ответить
Тоха , невже тебе за язик хтось тягне про це говорити
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17.10.2022 10:00 Ответить
Згідно фсбешної інструкції, доклад про цілі, котрі вразили рашистські дрони на території України ,мають бути виконані негайно, через змі, новини телемарафону , особами, наближеними до органів влади, або особами від органів влади
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17.10.2022 10:04 Ответить
Брехащенко в своєму репертуарі. Що і не дівно, яка влада, такі і спікери.
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17.10.2022 10:09 Ответить
Та воно ще з тої влади залишилось ,воно не тоне
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17.10.2022 11:08 Ответить
на кожному обєкті критичної інфраструктури вже давно потрібно ставити зенітки або як мінімум бійців з ПЗРК або навіть з кулеметом, не така швидка пташка
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17.10.2022 10:12 Ответить
Кулеметів не вистачить. Тут об'єктів, що можна і не цілитись: або військовий, або урядовий, або культурно-історичний, або просто дитячий садок. Орки розраховують нас залякати в першу чергу, а вже потім мова про матеріальну шкоду. Ну а якщо десь на складах завалялися станкові кулемети "максим", то дійсно терміново треба з них зробити зенітні установки на 4 стволи, як у Другу Світову було.
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17.10.2022 11:20 Ответить
Тю..а наші коригувальників шукають по Києву..он оно, падло, навіть не ховається..
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17.10.2022 10:18 Ответить
Ray

@Ray_net_ua

Все заметили, что Путин повеселел. У него появился новый план покорить Украину: - Уничтожить ракетами и иранскими дронами тепло и электростанции, больницы,.. чтобы гражданские погибали от болезней, холода и голода. - Ядерное оружие: позапугивать, продемонстрировать испытания
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17.10.2022 10:37 Ответить
Гнида. Хайпіст Лизоблюдний.
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17.10.2022 10:43 Ответить
да кто нибудь!!! заткните этой падали уже рот
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17.10.2022 10:46 Ответить
А нафига рассказал, что попадание было рядом и объект функционирует? )) Ох и баран...
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17.10.2022 10:47 Ответить
Кацапський наводчик!
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17.10.2022 10:48 Ответить
О! Знову Тоха виліз? Давно не чули.
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17.10.2022 10:55 Ответить
директор карусели пошел в бой...
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17.10.2022 10:57 Ответить
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17.10.2022 11:10 Ответить
Геращ смотрящий при Зелі від Авакова та його ОПГ, подекують там все тянеться до московської Солнцевської ОПГ та ФСБ, взагалі не розумію чому СБУ цього чорта не превіряють, він зливає першим обєкти.
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17.10.2022 11:44 Ответить
Херсонський Бавовняний Комбінат

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17.10.2022 14:39 Ответить
 
 