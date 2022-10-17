РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5221 посетитель онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
33 358 50
армия РФ (15471) война (47303) танк (1937) уничтожение (3972) Бутусов Юрий (3918)

Самый дорогой российский танк Т-90М "Прорыв" уничтожен вблизи Бахмута воинами 93-й бригады. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Вблизи Бахмута бойцы 93-й бригады уничтожили самый дорогой российский танк Т-90М "Прорыв".

Видеозапись уничтоженной российской бронемашины опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Также читайте: ВСУ отразили атаки оккупантов в районах 9 населенных пунктов в Донецкой области, - Генштаб
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+61

показать весь комментарий
17.10.2022 09:52
+28
Прорив так не хріново прорвало😺
показать весь комментарий
17.10.2022 09:49
+28
Читаю тут про Бахмут, Херсон, Сватове. Пишуть.усе і усі,карту, як аргумент приводять. Я сама інколи зиркаю туди,але реальність ніяка карта не покаже. ЗСУ ідуть вперед це аксіома. ППО потрібно посилити і захистити, це також аксіома. Україна переможе, це навіть не обговорювати . Боріться і перемагайте. Україна понад усе
показать весь комментарий
17.10.2022 09:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прорив так не хріново прорвало😺
показать весь комментарий
17.10.2022 09:49 Ответить
Порвало
показать весь комментарий
17.10.2022 12:46 Ответить
показать весь комментарий
17.10.2022 09:50 Ответить
Триумф ВСУ.
показать весь комментарий
17.10.2022 09:50 Ответить

показать весь комментарий
17.10.2022 09:52 Ответить
Читаю тут про Бахмут, Херсон, Сватове. Пишуть.усе і усі,карту, як аргумент приводять. Я сама інколи зиркаю туди,але реальність ніяка карта не покаже. ЗСУ ідуть вперед це аксіома. ППО потрібно посилити і захистити, це також аксіома. Україна переможе, це навіть не обговорювати . Боріться і перемагайте. Україна понад усе
показать весь комментарий
17.10.2022 09:52 Ответить
російський танк Т-90М "Прорив" знищено поблизу Бахмута

Танк бахнуто поблизу Бахмута!
)))
показать весь комментарий
17.10.2022 09:53 Ответить
Чем покрыта задняя часть башни, ковролином?
показать весь комментарий
17.10.2022 09:53 Ответить
декор
показать весь комментарий
17.10.2022 09:54 Ответить
Там очень дорогой декор - специальная защитная сетка, скрывающая тепловое излучение....
показать весь комментарий
17.10.2022 09:57 Ответить
Спецсуперпупертеплозащитнаясетка на корме башни скрывает тепло от пердежа расчета в башне! Горячая турбина в суперсекретной разработке не рассматривалась
показать весь комментарий
17.10.2022 10:16 Ответить
ха-ха жги еще юморист, про дроны тоже писали такие же умники что иран делает фуфло, а теперь вся страна страдает.
показать весь комментарий
17.10.2022 12:35 Ответить
А что не фуфло ,37 из 40 сбивают ,и это нет еще глушилок . Мы немного отличаемся от Ирана ,совсем немного ,как и раша. То-есть мы воюем палками. С рашей воюем палками . В отличии какое есть оружие у запада и НАТО. И раша это знает . Собьют 99,9 % ,а получал по полной .
показать весь комментарий
17.10.2022 21:32 Ответить
Ламберія ))
показать весь комментарий
17.10.2022 10:51 Ответить
Хохлома.
показать весь комментарий
17.10.2022 12:04 Ответить
Козакам пох скiльки вiн грошей i який вiн моцний.
показать весь комментарий
17.10.2022 09:53 Ответить
Вони проникнуті духом легендарної козацької держави.
показать весь комментарий
17.10.2022 10:01 Ответить
Эволюция закончилась.
показать весь комментарий
17.10.2022 09:53 Ответить
Какая всё таки кацапская пропаганда корявая,убогая и гнусная)
показать весь комментарий
17.10.2022 09:54 Ответить
Визит генерала Гурулева в Читу вброшен в Ютьюб...завод по ремонту танков и молоток на полу,говорит о том что рабZeя и правда вторая армия Третьего Мира 🤣 после Зимбабве и Гондураса...🤣
показать весь комментарий
17.10.2022 10:04 Ответить
Продивився відео - все ясно - стоят девченки, стоят в сторонке, платочки в руках теребя ...восстановители...с колен...ну-ну
показать весь комментарий
17.10.2022 10:17 Ответить
Подивився відео. Там токарний верстат чи не трофейний з Німеччини в 45-му привезений.
Я на таких в 80-х практику по металообробці проходив. Свастику спиляли, але всі написи німецькою залишились, вироблені в кінці 30-х.
показать весь комментарий
17.10.2022 10:52 Ответить
Аналогичную картинку видел лет 15 с завода Антонова-старезный мастер ковырял АН отверткой с пол метра и это выдавали за передовые технологии😄
показать весь комментарий
17.10.2022 11:22 Ответить
Динозаври, свого часу, теж еволюціонували еволюціонували так і недоеволюціювались(?).🙄
показать весь комментарий
17.10.2022 10:04 Ответить
Почти неуязвимый. Так в него и почти непопали
показать весь комментарий
17.10.2022 10:10 Ответить
Народ пропоную після того як параша програє знищити повністю під 0 все населення луганди

Що думаєте ? Це біосміття нікому не потрібне вони нам просто жити не будуть давати і будуть далі хотіти в свою расєю
показать весь комментарий
17.10.2022 10:14 Ответить
наші ? оте бидло яке кричало путін спасі і яке топтало українські прапори то наші ? Вони всі підлягають знищенню без розбору чи це діти чи не діти. Мені срати

То худоба яка повинна здохнути в самих страшних муках
показать весь комментарий
17.10.2022 10:23 Ответить
Завдяки таким висловлюванням і поширюється кацапський наратив про укрофашистів та бандерівців. Якщо робити те що ви пропонуєте то чим ми будемо кращі ніж рашисти? Вони теж хочуть знищити нас під 0, бо точки зору не співпадають... Я чудово розумію, що їхні дії нічого окрім лютої люті не породжують, але ми повинні залишатися людьми, бо заради цього ми і стоїмо.
показать весь комментарий
17.10.2022 11:15 Ответить
а я не хочу лишатись людиною

Чому вони можуть бути звірями а я повинен лишатись людиною ? З худобою треба на її мові говорити
показать весь комментарий
17.10.2022 11:48 Ответить
зло МАЄ бути покарано у 10 разів більше, прінципово - це є аксіома, це показало життя, подобається це чи ні, коли його так залишити - воно розрастється у 10 кратному розмірі, та розвертається проти тіх, хто його пошкодував, це великий цинізм цього життя - тільки страх зупиняє та сила - усі стали поважати Україну, коли відчули тут силу, яку цій грьобаний світ тільки і розуміє. Хто думає, що когось якось можна змінити хоч на йоту - марно втрачає час та енергію. Все рівно потім зло візьме своє.
показать весь комментарий
17.10.2022 12:35 Ответить
Це правильно тільки частково. Сила має бути, але за силою має бути гуманістична ідеологія. Наші воїни бьються за іншу, відмінну від рашизму модель існування. Поміркуйте над цим. Чого буде варта наша перемога, якщо ми перетворимося на них?
показать весь комментарий
17.10.2022 14:32 Ответить
як ви відноситесь до існуючій моделі життя в Америці?
показать весь комментарий
17.10.2022 19:21 Ответить
Один з найефективніших прийомів у пропаганді рашизму є дегуманізація противника. Як ми можемо бачити він дуже гарно спрацював на кацапському населенні. І не в останню чергу завдяки таким як ви. Припустимо що є людина у якої є сумніви щодо рашистської позиції відносно українців, вона починає шукати інформацію у українських джерелах і що вона бачить? Ваші висловлювання, які ставлять її на бік рашизму. Це так працює, подобається вам чи ні. Таким чином ви допомагаєте ворогу. Сподіваюся що голос розуму буде гучнішим за голос емоцій, яким ви робите такі заяви. Подивіться у що перетворилися росіяни після такого ж відношення до гімців свого часу. Це моральна пастка...
показать весь комментарий
17.10.2022 14:28 Ответить
можно залишатись людьми до якогось часу, поки йде балаканина але коли против тебе застосували зброю та почали вбивати, це вже the end
показать весь комментарий
17.10.2022 12:41 Ответить
Что-то мне сильно кажется что это обычная т72, только в пластмассовой оболочке и краске.
показать весь комментарий
17.10.2022 10:19 Ответить
Зібрав Шойгу своїх генералів і показує їм "нову" російську техніку Полазили у танку танкісти вилізли і питають:
- А что же тут "нового"?! Обычный Т-72 Только башня внутри и всё оборудование имеют какой-то странный окрас!
- Так в нём-то всё дело! Это специальное огнестойкое антипригарное покрытие!
- Ну и в чём его секрет?
- А секрет в том что после попадания в него кумулятивной струи или "ударного ядра" Джавелина или британского NLAW оборудование и стенки можно отмыть от нагара обычным мыльным раствором!

- А что с экипажем?
- После попадания нагар на стенках - это и есть экипаж! Да "х** с ними"! Главное -отмывается он теперь легко, а бабы новых нарожают!
показать весь комментарий
17.10.2022 10:30 Ответить
Технология заимствована у отжатго завода "Тефаль" в Воронеже.
показать весь комментарий
17.10.2022 18:46 Ответить
у вас "Прорыв" порвался
показать весь комментарий
17.10.2022 11:03 Ответить
показать весь комментарий
17.10.2022 11:30 Ответить
А что?! Шикарный танк, как раз для русни - стоит никого не трогает, тихо горит себе. Просто идеальный ватомобиль!!!
показать весь комментарий
17.10.2022 12:25 Ответить
Liliya dc0195a7 Я тебе еще раз напишу , иранский дрон Говнище , вы просто их еще сбивать не преспособились
показать весь комментарий
17.10.2022 12:52 Ответить
Ви ж недаєте приспособіну
показать весь комментарий
17.10.2022 15:24 Ответить
Проривався в Київ за три дні, але щось пішло не так😄
показать весь комментарий
17.10.2022 15:37 Ответить
Кажете: "неуязвім"... а що скаже пан Джавелін, по цьому поводу?!....
показать весь комментарий
17.10.2022 18:23 Ответить
немає часу щось казати, тре працювати
показать весь комментарий
17.10.2022 19:09 Ответить
Мені подобається слово "пачті" нєуязвім. А так нормальний танк , покататися , взяти на буксир Т-62 і тд
показать весь комментарий
17.10.2022 21:27 Ответить
Кацапы, *********. Как всегда нахваливают свои аналоговнеты. А на деле - пшик.
показать весь комментарий
17.10.2022 18:44 Ответить
А шо вы хотели , если у них в руках даже лайно iржавiе...
показать весь комментарий
18.10.2022 09:23 Ответить
 
 