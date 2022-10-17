Уничтожение российского ЗРК "Тор" в Херсонской области. ВИДЕО
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В Херсонской области украинские артиллеристы уничтожили вражеский ЗРК "Тор".
Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку украинских воинов снял беспилотник. Судя по видео, вражеский ЗРК был уничтожен прямым попаданием.
Для справки: ЗРК Тор — всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Система "Тор" предназначена для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных войск от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планируемых авиабомб (управляемых авиабомб), самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии "стелс". Система Тор может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. При этом система Тор сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно захватывает все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой". Дальность зенитных управляемых ракет достигает 12 км с высотным диапазоном до 10 км.
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дуже сподіваюся що пошкодження рівноцінні знищенню.