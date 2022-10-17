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Уничтожение российского ЗРК "Тор" в Херсонской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В Херсонской области украинские артиллеристы уничтожили вражеский ЗРК "Тор".

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку украинских воинов снял беспилотник. Судя по видео, вражеский ЗРК был уничтожен прямым попаданием.

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Для справки: ЗРК Тор — всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.  Система "Тор" предназначена для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных войск от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планируемых авиабомб (управляемых авиабомб), самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии "стелс".  Система Тор может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. При этом система Тор сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно захватывает все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой". Дальность зенитных управляемых ракет достигает 12 км с высотным диапазоном до 10 км.

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Топ комментарии
+22
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17.10.2022 10:16
+8
Вроде ж товарищи за ноги поволокли....як кусок лайна
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17.10.2022 10:32
+8
Один точно буде калікою а другий то вже на Кобзона дивиться.
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17.10.2022 10:34
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17.10.2022 10:13 Ответить
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17.10.2022 10:16 Ответить
Я перепрошую чи то я чогось не розумію або може мені здається - що таке протилокаційний радар ?
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17.10.2022 11:36 Ответить
проблеми перекладу, мабуть ...
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17.10.2022 11:58 Ответить
невчасно ванька відійшов...є сумніви що кобзона почує...а залишився то 100% на його концерт потрапив би
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17.10.2022 10:18 Ответить
переживаю за судьбу двух кацапов идущих в 5 метрах
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17.10.2022 10:19 Ответить
Вроде ж товарищи за ноги поволокли....як кусок лайна
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17.10.2022 10:32 Ответить
Один точно буде калікою а другий то вже на Кобзона дивиться.
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17.10.2022 10:34 Ответить
Эх...смотрела бы вечно на таку красу
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17.10.2022 10:30 Ответить
Кацерам ескалібурчика "підігнали"?
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17.10.2022 10:36 Ответить
Цікаво що прилетіло. Спочатку думав снаряд, але на відео один орк в останню секунду щось побачив і почав бігти вбік. Красівоє ))
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17.10.2022 10:56 Ответить
Не сильно він схож на знищений (( цікаве озброєння застосовують, вже не в перше бачу, як шрапнель, проти піхоти те що треба
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17.10.2022 11:14 Ответить
Вівд тої шрапнелі "Тор! на сито схожий, таке не відновлюється, а що не палає -то такє...
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17.10.2022 12:27 Ответить
Вольфрамовые шарики - делают маленькие дырки, но много.
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17.10.2022 13:24 Ответить
Супер!!!!
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17.10.2022 13:23 Ответить
знищення немає.

дуже сподіваюся що пошкодження рівноцінні знищенню.
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17.10.2022 17:46 Ответить
 
 