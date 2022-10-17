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Оккупанты применяют зажигательные боеприпасы. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Российские оккупанты продолжают применение зажигательных боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал на своей странице в соцсети офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан и опубликовал видеозапись.

"Рашисты продолжают использовать так называемые "люстры", - отмечает он в комментарии к видео.

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Топ комментарии
+7
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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17.10.2022 11:26
+5
Все руское должно быть в Украине истреблено и зачищено как угроза народу и национальной безопасности. Сюдпа относятся банда ФСБ-РПЦ, судьи выносящие решения на пользу рашистов или их агентов, ДБР за изьятие кластеров к системам ПВО, монументы руским деятелям и далее по списку.
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17.10.2022 11:39
+5
Є, але не так швидко, як би ми хотіли. Вони терористи, а ми не можемо діяти їхніми методами, бо станемо подібними і весь світ від нас відвернеться. Переможемо, все буде Україна.
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17.10.2022 11:41
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І немає на них ніякої управи.
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17.10.2022 11:26 Ответить
Є, але не так швидко, як би ми хотіли. Вони терористи, а ми не можемо діяти їхніми методами, бо станемо подібними і весь світ від нас відвернеться. Переможемо, все буде Україна.
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17.10.2022 11:41 Ответить
Тероризм і демократія речі не сумісні. На терор потрібно відповідати терором.
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17.10.2022 11:49 Ответить
Погоджуюсь, що добро повинно бути з кулаками, але відповідати терором в любому випадку рахую недоречним, перетворимось на терористів і виявимось на темному боці. Це класика.
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17.10.2022 12:12 Ответить
То чекати поки знищать в нас всю інфраструктуру? Москалі то не зупиняються.Зі знищеною інфраструктурою,жити і існувати не можливо.
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17.10.2022 12:33 Ответить
Не розводьте паніку, москалі хотіли закінчити війну за 3 дні, максимум 2-3 тижні. Йде 9-й місяць війни, ракети, снаряди, амуніція, ******* техніка у них закінчуються і практично не поповнюються. А у нас тільки офіційно почався лендліз, санкції тільки посулюються, ворог відступає, мечеться, щось мобілізує, плєпс на рашці вже негодує, втікає і т.д.
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17.10.2022 12:42 Ответить
Снарядів в москалів ще вистачає.Вони ведуть тотальну війну.Складів в них то мало згоріло і заводи на відмінно від наших снаряди випускали.Ленд лізу ще не має і близько.А те що дають не може поцілити по москальських аеродромах і складах,маю на увазі їхню територію.Руйнується то наша країна,в них все ціле.Там є якісь смішні прильоти і все.Я кажу те що є,ніякої паніки в мене не було і немає.
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17.10.2022 12:48 Ответить
Не все так добре в москальському царстві, вже бігають по сусідах в пошуках раніше проданої чи залишеної після срср техніки та комплектуючих.
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17.10.2022 15:30 Ответить
Звісно що не все так добре і санкції впливають.Снаряди в них ще є,але ж їм ще потрібно,тому вони додаткові шукають.І в них вся інфраструктура ціла,а в нас руйнування.
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17.10.2022 18:12 Ответить
Всі хто має таку зброю її використовував і буде використовувати.
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17.10.2022 12:30 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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17.10.2022 11:26 Ответить
Агонія режиму.
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17.10.2022 11:38 Ответить
Все руское должно быть в Украине истреблено и зачищено как угроза народу и национальной безопасности. Сюдпа относятся банда ФСБ-РПЦ, судьи выносящие решения на пользу рашистов или их агентов, ДБР за изьятие кластеров к системам ПВО, монументы руским деятелям и далее по списку.
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17.10.2022 11:39 Ответить
Давайте почнемо з мови, якою ми всі спілкуємося у публічному просторі.
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17.10.2022 12:08 Ответить
Цю заразу треба засипати землею. Все інше горить, бо висока температура. Вода теж не допомогає
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17.10.2022 11:50 Ответить
На фронті, в деяких військових підрозділах, після заходу сонця усі переходять на українську, бо в темноті в російську мову стріляють без попередження.
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17.10.2022 12:21 Ответить
 
 