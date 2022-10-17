Оккупанты применяют зажигательные боеприпасы. ВИДЕО

Российские оккупанты продолжают применение зажигательных боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал на своей странице в соцсети офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан и опубликовал видеозапись.

"Рашисты продолжают использовать так называемые "люстры", - отмечает он в комментарии к видео.

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