Оккупанты применяют зажигательные боеприпасы. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Российские оккупанты продолжают применение зажигательных боеприпасов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал на своей странице в соцсети офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан и опубликовал видеозапись.
"Рашисты продолжают использовать так называемые "люстры", - отмечает он в комментарии к видео.
Топ комментарии
+7 Чайка Київ
показать весь комментарий17.10.2022 11:26
+5 Elvis2
показать весь комментарий17.10.2022 11:39
+5 Qq Qqq f1a4586b
показать весь комментарий17.10.2022 11:41
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
5 копійок
показать весь комментарий17.10.2022 11:26 Ответить Мне нравится 2
Qq Qqq f1a4586b
показать весь комментарий17.10.2022 11:41 Ответить Мне нравится 5
5 копійок
показать весь комментарий17.10.2022 11:49 Ответить Мне нравится 4
Qq Qqq f1a4586b
показать весь комментарий17.10.2022 12:12 Ответить Мне нравится 0
Літій Неоненко
показать весь комментарий17.10.2022 12:33 Ответить Мне нравится 2
Qq Qqq f1a4586b
показать весь комментарий17.10.2022 12:42 Ответить Мне нравится 0
Літій Неоненко
показать весь комментарий17.10.2022 12:48 Ответить Мне нравится 0
Qq Qqq f1a4586b
показать весь комментарий17.10.2022 15:30 Ответить Мне нравится 0
Літій Неоненко
показать весь комментарий17.10.2022 18:12 Ответить Мне нравится 0
✘
Літій Неоненко
показать весь комментарий17.10.2022 12:30 Ответить Мне нравится 0
Чайка Київ
показать весь комментарий17.10.2022 11:26 Ответить Мне нравится 7
Qq Qqq f1a4586b
показать весь комментарий17.10.2022 11:38 Ответить Мне нравится 0
Elvis2
показать весь комментарий17.10.2022 11:39 Ответить Мне нравится 5
Деніс Войцеховський
показать весь комментарий17.10.2022 12:08 Ответить Мне нравится 1
Сергій Душа
показать весь комментарий17.10.2022 11:50 Ответить Мне нравится 2
Oresta Bartka
показать весь комментарий17.10.2022 12:21 Ответить Мне нравится 3
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...