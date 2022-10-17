Тело погибшей от атаки дронов в Киеве нашли под завалами (дополнено). ВИДЕО+ФОТО
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Под завалами дома в Киеве, который россияне атаковали с помощью иранских дронов-камикадзе, обнаружили тело погибшей.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Обнаружено тело первого погибшего под руинами жилого дома в Киеве", - написал он в телеграмме.
Также от атаки обрушилась часть 120-летнего дома.
В то же время, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-под завалов дома в Шевченковском районе, где произошел взрыв в результате атаки дронами, достали тело погибшей женщины. Еще один человек под завалами. Поисково-спасательные работы продолжаются. Трое пострадавших госпитализированы.
Утром 17 октября оккупанты атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Там раздался ряд взрывов. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. В результате атаки произошел взрыв в жилом доме. 18 человек удалось спасти, сообщалось, что еще двое находятся под завалами. Движение по нескольким улицам в центре столицы перекрыто, власти просят не выезжать в центр города без острой необходимости.
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Хоча це явне ретро, але ж це ретро може спрацювати!
Він дуже маневрений, не потребує високої кваліфікації пілота, легко витримає віддачу двох 7,62 кулеметів.
Не думаю що це велика проблема!
Можна підвісити під фюзеляжем, встановивши синхронізатор.
І додавши контейнер, який можна роздрукувати на 3д принтері.
Два кулемета, проти дрона, досить непогана зброя.
Це легкий штурмовик і якби вони в нас були, то їх би саме як штурмовики і використовували.
Бо як не крути, а штурмової авіації у нас дуже мало.
Тому, ніхто б не дозволив використовувати їх у такий спосіб.
Вибачте за калабур.
Для цього і потрібно знищувати мирних кацапів! І насрати шо скаже захід, якщо цим толєрастам щось не подобається нехай приймають кацапів у себе і воюють на своїй території!
будь проклята рашистская сволочь, будь проклята кацапо-орда!
Смерть рашистской мрази! смерть рашистским оккупантам !
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Победы защитникам Украины!
Слава Украине !
Хотя, если есть захваченный Шахид, под видом Герани, то я бы вернул его прямо в посольство.
Простые киевляне из окон стреляют из охотничьих ружей. Это что оборона нормальная?!
И разведка отвратительно работает. Эти дроны нужно уничтожать еще по пути следования.
Точки пуска с Беларуси тоже мочить.
+ согласовананя картечь через один с обычной