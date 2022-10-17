Тело погибшей от атаки дронов в Киеве нашли под завалами (дополнено). ВИДЕО+ФОТО

Под завалами дома в Киеве, который россияне атаковали с помощью иранских дронов-камикадзе, обнаружили тело погибшей.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Обнаружено тело первого погибшего под руинами жилого дома в Киеве", - написал он в телеграмме.

Также от атаки обрушилась часть 120-летнего дома.

В то же время, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-под завалов дома в Шевченковском районе, где произошел взрыв в результате атаки дронами, достали тело погибшей женщины. Еще один человек под завалами. Поисково-спасательные работы продолжаются. Трое пострадавших госпитализированы.

Утром 17 октября оккупанты атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Там раздался ряд взрывов. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. В результате атаки произошел взрыв в жилом доме. 18 человек удалось спасти, сообщалось, что еще двое находятся под завалами. Движение по нескольким улицам в центре столицы перекрыто, власти просят не выезжать в центр города без острой необходимости.

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