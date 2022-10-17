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Тело погибшей от атаки дронов в Киеве нашли под завалами (дополнено). ВИДЕО+ФОТО

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

Под завалами дома в Киеве, который россияне атаковали с помощью иранских дронов-камикадзе, обнаружили тело погибшей.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Обнаружено тело первого погибшего под руинами жилого дома в Киеве", - написал он в телеграмме.

Также от атаки обрушилась часть 120-летнего дома.

В то же время, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-под завалов дома в Шевченковском районе, где произошел взрыв в результате атаки дронами, достали тело погибшей женщины. Еще один человек под завалами. Поисково-спасательные работы продолжаются. Трое пострадавших госпитализированы.

Утром 17 октября оккупанты атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Там раздался ряд взрывов. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. В результате атаки произошел взрыв в жилом доме. 18 человек удалось спасти, сообщалось, что еще двое находятся под завалами. Движение по нескольким улицам в центре столицы перекрыто, власти просят не выезжать в центр города без острой необходимости.

Также смотрите: Последствия атаки рашистов дронами-камикадзе на Киев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Тело погибшей от атаки дронов в Киеве нашли под завалами (дополнено) 01
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Топ комментарии
+18
і зноау пристосуванецт геращенко коригуе удари підорашок. фєєричний хайп . Дб.
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17.10.2022 11:25
+17
Антонина- аваковская шлюха! Пошла вслед за российским кораблем!
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17.10.2022 11:26
+16
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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17.10.2022 11:27
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От людина! При будь-яких пиках при владі
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17.10.2022 11:23 Ответить
могет... но, по-моему, его звезда закатилась...
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17.10.2022 11:43 Ответить
міністерство мвс все таке гниле. Туди інших не беруть, не втримаються
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22.10.2022 07:58 Ответить
і зноау пристосуванецт геращенко коригуе удари підорашок. фєєричний хайп . Дб.
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17.10.2022 11:25 Ответить
Антонина- аваковская шлюха! Пошла вслед за российским кораблем!
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17.10.2022 11:26 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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17.10.2022 11:27 Ответить
товста і ледача аваковська шлюха переметнулася до зеленомордих членограїв і продовжує улюблену справу-уточнює корегування для обстрілів русні....
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17.10.2022 11:31 Ответить
Геращенко ...знову радник міністра МВС?! От ..блін.. не тоне лайно та випливає наверх при будь-якій владі! От цікаво хто небудь тут напише шось позитивне про його репортаж? Схоже що, розуміючи негативне ставлення суспільства, влада його спеціально використовує у таких важких ситуаціях своєї безпорадності для громовідведення ? для того і тримають при посаді
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17.10.2022 11:32 Ответить
от таке ніколи не тоне
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17.10.2022 11:35 Ответить
Можливо від цього літаючого лайна, допоможуть загороджувальні аеростати з нейлоновими тросами, або сітками.
Хоча це явне ретро, але ж це ретро може спрацювати!
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17.10.2022 11:39 Ответить
Ось така пташка дуже допомогла б... Але, на жаль, в України її немає. Є у Афганістані

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17.10.2022 11:50 Ответить
Тукан, звісно нам би допоміг, але що нам заважає встановити озброєння на як-52, яких вистачає в Україні?
Він дуже маневрений, не потребує високої кваліфікації пілота, легко витримає віддачу двох 7,62 кулеметів.
Не думаю що це велика проблема!
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17.10.2022 11:56 Ответить
І не тільки як-52: любий легкомоторний літак чи гелікоптер стане чудовим засобом для бородьби.
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17.10.2022 12:00 Ответить
Цікава ідея. От тільки куди той 7,62-мм ставити? У крило? Але ж літак не проєктувався для такого використання...
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17.10.2022 12:01 Ответить
Він досить міцний.
Можна підвісити під фюзеляжем, встановивши синхронізатор.
І додавши контейнер, який можна роздрукувати на 3д принтері.
Два кулемета, проти дрона, досить непогана зброя.
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17.10.2022 12:08 Ответить
До речі, з Туканом нічого такого не вийде, з дуже банальної причини.
Це легкий штурмовик і якби вони в нас були, то їх би саме як штурмовики і використовували.
Бо як не крути, а штурмової авіації у нас дуже мало.
Тому, ніхто б не дозволив використовувати їх у такий спосіб.
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17.10.2022 12:29 Ответить
Від цього лайна допоможе тільки обстріл житлових будинків та об'єктів інфраструктури на кацапії!
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17.10.2022 11:51 Ответить
Це буде лише моральне задоволення: кацапам начхати скільки кацапів здохне на цій війні.
Вибачте за калабур.
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17.10.2022 11:58 Ответить
А мені не начхати скільки кацапів подохне, головне щоб побільше і в цьому є не лише "моральне задоволення"!
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17.10.2022 12:03 Ответить
Якщо вмирає тільки українське мирне населення як це позначається на морально-психологічному стані такого населення?!
Для цього і потрібно знищувати мирних кацапів! І насрати шо скаже захід, якщо цим толєрастам щось не подобається нехай приймають кацапів у себе і воюють на своїй території!
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17.10.2022 12:09 Ответить
Думаю, що ідея має право на життя. Особливо, враховуючи те, що мопеди мають інерційну систему наведення і обєкти, які треба прикривати відомі.
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17.10.2022 12:07 Ответить
.

будь проклята рашистская сволочь, будь проклята кацапо-орда!

Смерть рашистской мрази! смерть рашистским оккупантам !

.

Победы защитникам Украины!

Слава Украине !
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17.10.2022 11:40 Ответить
У мене нема слів ...культурних...Хто небудь,в Києві ,дасть кулаком в пику цьому геращенку?
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17.10.2022 11:46 Ответить
Передайте гаряче привітання послу ірану в Україні. Незабаром і ракетами іранськими кацапи стрілятимуть, а там і свинятко ын щось підгонить. Нація терпіл...
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17.10.2022 11:46 Ответить
Так іранського посла позбавили акредитації ще в вересні.І кількість дипломатів їхніх скоротили.Хз,хто там в іранському посольстві зараз є,окрім прибиральниці
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17.10.2022 11:50 Ответить
Так, позбавили, але що це змініло?
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17.10.2022 12:00 Ответить
По факту посла нема.То кому привітання передавати?Їх посол ще на початку великої війни втік до Молдови
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17.10.2022 12:04 Ответить
Якщо нема посла, є Українське МЗС, а у нього є дипломатичні інструменти для таких ситуацій.
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17.10.2022 12:09 Ответить
Повинен бути якийсь тимчасовий повірений від Ірану,але з тими тварями терористами дипломатія не працює.Дипломатичні інструменти були застосовані ще в вересні,у відповідь ми отримали постачання кацапам дронів
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17.10.2022 12:22 Ответить
Тих, хто жує соплі, хто сильно переживає про те, що скажуть на заході, хто не дбатиме про свою безпеку, кацапи будуть обстрілювати і своєю зброєю, і іранською, і північно-корейською та африканською.Т
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17.10.2022 13:33 Ответить
Ти написав свій недолуги комент щоби що?
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17.10.2022 12:11 Ответить
Щоб, такi як ти кидались на нього як придурки! В тебе, опудало, забув спитати що та коли менi писати.
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17.10.2022 13:36 Ответить
спробуй в голову не тільки їсти, опудало =)
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17.10.2022 13:47 Ответить
Спробуй не гавкати зi своєї будки, твої випорожнення ніякого впливу на мене не мають. Так що закрий свiй отвiр!
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17.10.2022 13:51 Ответить
может стоит сжечь посольство ирана вместе с персоналом, в качестве демарша, и сказать что "мы найдем и накажем этих радикальных хулиганов" ?
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17.10.2022 11:49 Ответить
Разорвать отношения и дать под зад козлам.
Хотя, если есть захваченный Шахид, под видом Герани, то я бы вернул его прямо в посольство.
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17.10.2022 12:08 Ответить
как по мне, то лучше разорвать им жопы а не отношения. какие у нас нахрен отношения с тем ираном ? они до сих пор за самолет не расчитались, сказали "найдем и накажем виноватых", так почему мы неможем сказать точно также когда сгорит их посольство ?
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17.10.2022 12:10 Ответить
Треба робити тисячі постів ППО по всьому периметру кордонів з виродками.ПЗРК,кулемети,і все що тільки можна,інакше нічлого доброго нас не чекає.Йде зима,а гидота нищить енергоінфраструктуру,і може бути реальна катастрофа.Я не забув Алчевськ 2005
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17.10.2022 12:15 Ответить
Организовать военная администрация Киева может вооруженных киевлян по крышам домов?
Простые киевляне из окон стреляют из охотничьих ружей. Это что оборона нормальная?!
И разведка отвратительно работает. Эти дроны нужно уничтожать еще по пути следования.
Точки пуска с Беларуси тоже мочить.
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17.10.2022 12:06 Ответить
да хотя бы полиции кроме автоматов дробовики с картечью и путанкой выдать, для начала. с автомата нужно быть снайпером что бы в ту херню попасть, а из полуавтоматического дробовика с барабанным магазином - шансов намного больше.
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17.10.2022 12:13 Ответить
А хіба дробом можна збити?
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17.10.2022 12:17 Ответить
запросто
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17.10.2022 12:17 Ответить


+ согласовананя картечь через один с обычной

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17.10.2022 12:22 Ответить
тот дрон пластмассовый, его на куски разорвет
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17.10.2022 12:23 Ответить
американский АА-12 еще лучше :

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17.10.2022 12:36 Ответить
 
 