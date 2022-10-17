Чмобики-казахи из армии РФ бьют чмобика-россиянина: "Еще раз свой рот откроешь против казахов...". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети опубликована видеозапись, на которой чмобики-казахи армии РФ проводят "воспитательную работу" со своим братом по оружию чмобиком-россиянином.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по разговору во время избиения, россиянин раньше позволил себе угрожать казахам.
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+70 Ольга Жмудовська
показать весь комментарий17.10.2022 12:11
+60 RomTrip
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+55 govtva
показать весь комментарий17.10.2022 12:10
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ось один з них
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https://youtu.be/zbEZs_eKRh0
а зараз скiльки таких гнид? згадайте хоча б дауна Кiву. або гниду онуфрiя
Вони там всі там такі саме п*дараси як і він...
Плюсую...
казахи служать в казахській армії.
Усі "актери" цього "кіно" один другого куштують й дорбе було б , що вони там один одного перестріляли !
ЗСУ буде меньше работи ...
вони давно втратили майже все нацiональне. крiм звички збиватися в зграi
понятие искусственное, какая-то разноплеменная сборная солянка ваньков без роду-племени, холпья ма -ас-квы.
були руськi люди, це сьогоднi українцi, а русскiє взагалi не зрозумiло хто.
Я РЮЗЬГЕ
https://youtu.be/sIe9yUZn2-M
холопьё ма-а-сквы, пардон.