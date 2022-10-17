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Чмобики-казахи из армии РФ бьют чмобика-россиянина: "Еще раз свой рот откроешь против казахов...". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликована видеозапись, на которой чмобики-казахи армии РФ проводят "воспитательную работу" со своим братом по оружию чмобиком-россиянином.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по разговору во время избиения, россиянин раньше позволил себе угрожать казахам.

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Топ комментарии
+70
таких казахів можна і рєзать. кровь вони проливають, ідіоти
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17.10.2022 12:11
+60
Казахи такие же ******** и выродки как русские если они за них кровь проливают! *****!
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17.10.2022 12:11
+55
Титульную нацию бьют однако.
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17.10.2022 12:10
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Высокие отношения, однако. Интернационализм на основе дебилизма.
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17.10.2022 15:28 Ответить
По ходу носа поламали оркові.
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17.10.2022 15:28 Ответить
Украинцев тоже хватает в рядах росармии. Не только қазақов и др национальностей. Они. практически все росияне. верят пропаганде. И в ҚАЗАҚСТАНЕ есть ватники қазақи которые верят роспропаганде. Но 95 процентов қазақов Қазақстана желают победы Украине. СЛАВА ЗСУ!
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17.10.2022 15:30 Ответить
В семье не без урода. В любом народе есть плохие люди, но русские всех переплюнули.
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17.10.2022 18:23 Ответить
то не украинцы. то мерзкие голимые хахлы. Или еще хуже - епаные маларосы.
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17.10.2022 23:40 Ответить
так мерзенi хАхли, якi працювали на ма-аскву та *****, фактично i створили iделогiю рюзьгемiра та всунули ii москальським дикунам, переконавши iх, що вони нащадки Русi

ось один з них

Феофан Прокопович - той, що продав душу та ім'я України Петру | Ірина Фаріон

https://youtu.be/zbEZs_eKRh0



а зараз скiльки таких гнид? згадайте хоча б дауна Кiву. або гниду онуфрiя

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18.10.2022 06:54 Ответить
Самое смешное, что (как тут заметили) титульную нацию бьёт сама же титульная нация. По е#лу "резальщику" зарядил ногой не казах, а свой же Ванька. Выслуживается жополиз. У кого сила, за того и стоит. Просто мрази!
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18.10.2022 04:29 Ответить
🇰🇿🇺🇦🇰🇿🇺🇦🇰🇿🇺🇦🇰🇿🇺🇦🇰🇿🇺🇦🇰🇿🇺🇦🇰🇿🇺🇦🇰🇿🇺🇦🇰🇿🇺🇦 СЛАВА УКРАИНЕ!
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17.10.2022 15:31 Ответить
Мерзость, а приятно. Такие точно своюются
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17.10.2022 15:47 Ответить
BDSM на камеру. Ну и идиоты
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17.10.2022 15:49 Ответить
Казахи живуть і працюють в Казахстані. Ці типи це кримінальне сміття. "Злочинці не мають національності".
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17.10.2022 16:01 Ответить
А він правий!
Вони там всі там такі саме п*дараси як і він...
Плюсую...
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17.10.2022 17:33 Ответить
такий носик був пряменький, рівненький! і тут бах - переносиця як у ханиги, вірніше, справжній кацапський носяра.
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17.10.2022 17:36 Ответить
незабаром вОнюшка стане таким ))

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18.10.2022 06:55 Ответить
на тих казахах літера Z, ТО НЕ КАЗАХИ, то кацапи казахського походження.

казахи служать в казахській армії.
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17.10.2022 17:39 Ответить
Чорти
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17.10.2022 18:28 Ответить
Чума на обидві ваши доми ...

Усі "актери" цього "кіно" один другого куштують й дорбе було б , що вони там один одного перестріляли !
ЗСУ буде меньше работи ...
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17.10.2022 21:00 Ответить
Одни выродки пистят другого выродка. Надеюсь на сраисю или в казахстан вернутся не только лише все из них.
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17.10.2022 23:39 Ответить
так це казахи з паРашi. можливо з Оренбургу. чи ще з якоiсь Замкадноi сранi.

вони давно втратили майже все нацiональне. крiм звички збиватися в зграi
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18.10.2022 07:07 Ответить
Единый русский народ... А как торжественно царь лаптеногих это провозглашает. А наяву.....
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18.10.2022 01:50 Ответить
русских, вообще, не сущесствует в природе. кто такие ? хрен поймешь.
понятие искусственное, какая-то разноплеменная сборная солянка ваньков без роду-племени, холпья ма -ас-квы.

були руськi люди, це сьогоднi українцi, а русскiє взагалi не зрозумiло хто.

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18.10.2022 07:01 Ответить
ось, як на паРашi нормальнi напочатку люди перетворюються на рюзьге



Я РЮЗЬГЕ

https://youtu.be/sIe9yUZn2-M
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18.10.2022 07:04 Ответить
холпья ма -ас-квы.

холопьё ма-а-сквы, пардон.
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18.10.2022 09:15 Ответить
Вот в ином случае принял бы позицию казахов, но в данном случае, "влюбленные" бранятся - тешатся.
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18.10.2022 04:04 Ответить
А чего казахи кричат "слава росии ", а не "слава казахстану"?
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18.10.2022 04:39 Ответить
З того вані казах як з мене астронавт. Той ваня казахам дупу лизнув добряче биючі свого ж рюського.
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06.11.2022 18:42 Ответить
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