Чмобики-казахи из армии РФ бьют чмобика-россиянина: "Еще раз свой рот откроешь против казахов...". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой чмобики-казахи армии РФ проводят "воспитательную работу" со своим братом по оружию чмобиком-россиянином.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по разговору во время избиения, россиянин раньше позволил себе угрожать казахам.

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